Duminică, 26 Octombrie 2025
Adevărul
Putin se laudă că a testat cu succes racheta de croazieră cu propulsie nucleară „Burevestnik”. „Este o armă cu adevărat unică, pe care nicio altă țară din lume nu o deține”

Publicat:

Președintele Vladimir Putin a anunțat duminică dimineață că Rusia a efectuat cu succes un test al rachetei intercontinentale de croazieră „Burevestnik”, propulsată nuclear, relatează Moscow Times.

Racheta de croazieră cu propulsie nucleară „Burevestnik”/ FOTO:X
Racheta de croazieră cu propulsie nucleară „Burevestnik”/ FOTO:X

Șeful Statului Major General, Valeri Gherasimov, i-a raportat liderului de la Kremlin că testul a avut loc marțea trecută, racheta parcurgând 14.000 de kilometri în aproximativ 15 ore de zbor.

„Este o armă cu adevărat unică, pe care nicio altă țară din lume nu o deține”, a declarat Putin, aflat într-o vizită la unul dintre centrele de comandă ale grupării comune de forțe ruse.

„Burevestnik”, parte a programului rusesc de armament avansat – denumită de NATO SSC-X-9 Skyfall – a atras atenția în 2019, după un test eșuat care a dus la o misiune de recuperare soldată cu victime în regiunea Arctică.

Potrivit Moscovei, racheta 9M730 „Burevestnik” („Furtunar”) este capabilă să evite orice sistem de apărare antirachetă existent sau viitor, având o rază de acțiune aproape nelimitată și o traiectorie imprevizibilă.

„Este o armă pe care nimeni altcineva nu o are”, a subliniat Putin, îmbrăcat în uniformă de camuflaj, în cadrul unei reuniuni cu generali implicați în campania militară din Ucraina. El a adăugat că, deși unii specialiști ruși considerau cândva imposibilă dezvoltarea acestei rachete, „testarea esențială” a fost acum finalizată.

Gherasimov a precizat că racheta a fost propulsată integral de un reactor nuclear, testul fiind notabil prin distanța parcursă, deși raza sa este, teoretic, nelimitată. Oficialul rus a afirmat că arma poate penetra orice sistem de apărare antirachetă.

Putin a supervizat, miercuri, o serie de exerciții ale forțelor nucleare strategice ale Rusiei – pe uscat, pe mare și în aer – menite să verifice nivelul de pregătire și lanțul de comandă. „Nivelul de modernizare al forțelor noastre de descurajare nucleară este cel mai ridicat din lume”, a spus liderul rus.

Conform Federației Oamenilor de Știință Americani (FAS), Rusia și Statele Unite dețin împreună aproximativ 87% din arsenalul nuclear mondial – suficient, spun experții, pentru a distruge planeta de mai multe ori. Rusia are aproximativ 5.459 de focoase nucleare, iar Statele Unite 5.177.

Putin a afirmat că forțele strategice ale țării „pot asigura pe deplin securitatea Federației Ruse și a Statului Unional”.

Ce se știe despre racheta „Burevestnik”

-9M730 „Burevestnik” este o rachetă de croazieră lansată de la sol, capabilă nu doar să transporte un focos nuclear, ci și să fie propulsată de un reactor nuclear. NATO o identifică drept SSC-X-9 Skyfall.

-Proiectul a fost dezvăluit de Putin în 2018. Kremlinul susține că racheta are o rază de acțiune nelimitată și poate ocoli sistemele americane de apărare. Analiști occidentali au exprimat însă îndoieli privind valoarea sa strategică, avertizând totodată asupra riscurilor de contaminare radioactivă în timpul zborului.

-Propulsia nucleară ar permite rachetei să zboare mult mai departe decât cele convenționale, care sunt limitate de cantitatea de combustibil. Potrivit Nuclear Threat Initiative, arma ar putea rămâne în aer zile întregi, zburând la altitudini joase și evitând radarul, pentru a ataca ținte imprevizibile.

-Experții occidentali notează că viteza subsonică o face totuși detectabilă și vulnerabilă la interceptare pe durata zborului. În replică, analiști militari ruși afirmă că rolul „Burevestnik” ar fi de a lovi infrastructura adversarului după un atac nuclear inițial, când apărarea aeriană a inamicului ar fi deja neutralizată.

-Un raport al Institutului Internațional pentru Studii Strategice din 2021 menționa o rază teoretică de până la 20.000 km, permițând lansarea din orice punct al Rusiei și atingerea oricărei ținte din Statele Unite.

-Testele anterioare ale rachetei au fost marcate de eșecuri, inclusiv explozia din 2019 în Marea Albă, în care au murit cinci specialiști nucleari. Putin le-a acordat atunci postum distincții de stat, numind arma la care lucrau „fără egal în lume”.

-Cercetători americani au identificat în 2024 un posibil amplasament de desfășurare a rachetei, lângă o unitate de depozitare a focoaselor nucleare, la circa 475 km nord de Moscova.

Europa

