Reacția Casei Albe la valul de dispariții și decese suspecte ale unor experți din domeniul nuclear și aerospațial

Administrația președintelui SUA, Donald Trump, ar putea investiga o serie de decese și dispariții misterioase în cazul unor experți americani implicați în cercetare avansată, care au alimentat speculații privind o posibilă legătură între cazuri.

Anunțul făcut de secretarul de presă al Casei Albe, Karoline Leavitt, reprezintă unul dintre primele semnale clare că aceste suspiciuni ar putea fi analizate de administrație, ridicând subiectul de la nivelul speculațiilor online la unul discutat oficial la pupitrul Casei Albe, scrie Newsweek.

Până acum, autoritățile nu au stabilit nicio legătură între cazuri, însă unii parlamentari au cerut o analiză mai atentă a disparițiilor.

Miercuri, 15 aprilie, un reporter a întrebat-o pe Leavitt dacă aceste cazuri sunt investigate pentru a se stabili dacă există vreo legătură între ele.

Secretarul de presă a răspuns: „Nu am discutat încă cu instituțiile competente despre acest subiect. O voi face cu siguranță și vă vom oferi un răspuns. Dacă se confirmă, este evident ceva ce această administrație ar considera important de investigat.”

Printre persoanele dispărute se află generalul-maior în retragere al Forțelor Aeriene americane, William Neil McCasland, văzut ultima dată pe 27 februarie în apropiere de Quail Run Court NE, în Albuquerque, New Mexico.

Anchetatorii spun că generalul-maior în retragere William McCasland a dispărut după ce și-a lăsat acasă obiectele personale, iar unele haine i-au fost găsite în apropiere.

Într-un alt caz, inginerul aerospațial Monica Reza a dispărut în timp ce făcea drumeții, după ce lucrase la un proiect guvernamental.

Cele două cazuri fac parte dintr-o serie mai largă de dispariții și decese care au alimentat teorii online despre un posibil tipar, inclusiv speculații legate de OZN-uri și spionaj, însă autoritățile nu au confirmat nicio legătură între ele.

„Dacă nu sunt acte întâmplătoare, atunci este spionaj modern”, a explicat Chris Swecker, fost director adjunct al FBI.

Potrivit NewsNation, Swecker crede că FBI ar analiza deja cazurile, chiar dacă nu există o confirmare publică.

Potrivit International Business Times, acestea sunt toate persoanele dispărute sau decedate care fac obiectul anchetei: