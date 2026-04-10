Vineri, 10 Aprilie 2026
Adevărul
Decese și dispariții misterioase în rândul savanților legați de programe clasificate ale SUA. Al nouălea om de știință mort în circumstanțe neclare

Încă un savant american, al nouălea, se alătură unei liste suspicioase de decese și dispariții misterioase ale unor oameni de știință implicați în programe sensibile ale Statelor Unite, suscitând îngrijorări în rândul experților în securitate națională, relatează Daily Mail.

Michael David Hicks FOTO via Daily Mail

Michael David Hicks, cercetător la Jet Propulsion Laboratory (JPL) al NASA, a murit pe 30 iulie 2023, la vârsta de 59 de ani. Cauza morții nu a fost făcută publică și nu s-au găsit documente că ar fi fost efectuată o autopsie. Savanul a lucrat la JPL între 1998 și 2022 , a publicat peste 80 de lucrări științifice și a contribuit la misiuni dedicate studierii cometelor și asteroizilor.

În special, a luat parte la proiectul Double Asteroid Redirection Test (DART), un experiment menit să determine dacă oamenii de știință ar putea devia asteroizi periculoși, și a lucrat, de asemenea, la misiunea Deep Space 1, care a testat noi tehnologii spațiale în timpul trecerii pe lângă o cometă, în 2001.

Deși nu există acuzații de crimă, cazul lui Hicks este unul dintre cel puțin nouă incidente recente în care sunt implicate persoane conectate la programe secrete spațiale sau nucleare ale SUA, care au murit sau au dispărut în circumstanțe neclare.

Mai multe dintre aceste cazuri au în centru persoane cu legături directe cu JPL. Monica Reza, directoarea grupului de procesare a materialelor, a dispărut fără urmă în iunie 2025, la doar câteva luni după ce și-a început activitatea.

Frank Maiwald, un coleg al lui Hicks, a murit în iulie 2024, la vârsta de 61 de ani. Detaliile privind moartea sa sunt limitate, existând doar o mențiune într-un necrolog online.

Mai recent, astrofizicianul Carl Grillmair, în vârstă de 67 de ani, a fost ucis pe veranda casei sale pe 16 februarie 2026. Cercetătorul de la California Institute of Technology a colaborat îndeaproape cu NASA și a contribuit la misiuni majore legate de telescoape spațiale. Colegii au descris cercetările sale drept „ingenioase”, subliniind potențialul acestora de a identifica semne de viață pe planete îndepărtate.

Daily Mail a solicitat comentarii de la NASA, Universitatea din Arizona și colegii lui Hicks cu privire la circumstanțele morții sale.

Necrologurile online dedicate lui Hicks nu menționează probleme de sănătate, sugerând că moartea sa ar fi putut surveni brusc, la aproximativ un an după ce a părăsit laboratorul NASA.

Cercetători în domeniul vieții extraterestre și apărării antirachetă

Moartea lui Maiwald urmează un tipar similar. Cercetătorul proeminent, distins cu titlul Principal JPL - o recunoaștere acordată pentru „contribuții individuale remarcabile” - a murit pe 4 iulie 2024 în Los Angeles, în circumstanțe necunoscute; nu au existat comentarii publice din partea autorităților, un detaliu demn de remarcat dat fiind statutul său.

Cu doar 13 luni înainte, Maiwald condusese o cercetare care ar putea ajuta viitoarele misiuni să detecteze semne clare de viață dincolo de sistemul solar.

Grillmair, un alt savant legat de laborator, a contribuit la descoperirea apei pe o planetă îndepărtată, colegii săi calificându-i munca drept „ingenioasă”, explicând că ar fi putut găsi indicii ale vieții la mai puțin de 160 de ani-lumină de Terra.

Potrivit profilului său Caltech, el a lucrat și la proiectele NEOWISE și NEO Surveyor, telescoape spațiale cu infraroșu utilizate pentru detectarea asteroizilor. Experții subliniază că tehnologii similare sunt folosite și în aplicații militare, inclusiv pentru rachete hipersonice.

NASA și JPL nu au comentat decesele lui Hicks sau Maiwald și nu au răspuns solicitărilor privind natura muncii lor înainte de deces.

Cazurile au suscitat îngrijorare, inclusiv în Congres

Aceste cazuri au atras atenția Congresului și a unor membri ai comunității de informații din SUA, care văd un posibil tipar îngrijorător ce vizează experți în tehnologii avansate sensibile.

Bloomberg: SUA vor să atragă specialişti din Rusia prin reducerea condiţionărilor pentru obţinerea vizei

Fostul director adjunct al FBI, Chris Swecker, a declarat recent pentru Daily Mail: „Se poate spune că toate aceste cazuri sunt suspecte, iar aceștia sunt oameni de știință care au lucrat la tehnologii critice.”

Swecker a adăugat că serviciile de informații străine vizează de mult timp persoane cu acces la cercetări sensibile. „China, Rusia, chiar și unii dintre prietenii noștri – Pakistan, India, Iran, Coreea de Nord – vizează acest tip de tehnologie”, a spus el.

Congresmanul de Tennessee, Tim Burchett, declara în martie: „Au existat mai multe cazuri în întreaga țară de persoane dispărute în circumstanțe suspecte. Cred că ar trebui să fim atenți la aceste lucruri.”

Printre cele mai recente cazuri se numără dispariția generalului în retragere al Forțelor Aeriene, William Neil McCasland, în vârstă de 68 de ani, care a dispărut pe 27 februarie 2026, după ce ar fi plecat de acasă pe jos, având asupra sa doar un pistol.

McCasland, despre care se crede că deținea informații legate de programe nucleare și OZN-uri, a fost asociat de unii investigatori cu Reza și Grillmair prin activitatea lor în domeniul tehnologiilor de rachete.

În perioada în care conducea Air Force Research Laboratory, McCasland a aprobat finanțarea cercetărilor Monicăi Reza privind noi materiale pentru motoare de rachetă de generație viitoare. Proiectele lui Grillmair, inclusiv NEOWISE și NEO Surveyor, au fost, de asemenea, legate de sisteme militare de urmărire a sateliților și rachete hipersonice.

Fizicianul Nuno Loureiro, în vârstă de 47 de ani, a fost ucis la domiciliul său din Brookline, Massachusetts, pe 15 decembrie 2025. Autoritățile l-au identificat pe atacator ca fiind Claudio Neves Valente, un fost coleg de clasă. Deși nu există o conexiune directă între uciderea lui și restul cazurilor, unii observatori au sugerat că activitatea lui Loureiro în domeniul fuziunii nucleare l-ar fi putut face ținta unor conspirații mai ample împotriva savanților americani.

Disparițiile din New Mexico

„Se întâmplă încă din perioada Războiului Rece”, a spus Swecker. „Mai ales când tehnologia nucleară și cea a rachetelor au început să intre în prim-plan.”

În New Mexico, ale două persoane asociate cu activitatea Los Alamos National Laboratory - Anthony Chavez, 79 de ani, și Melissa Casias, 54 de ani - au dispărut la câteva săptămâni distanță unul de celălalt în 2025, în circumstanțe similare.

Ambii au fost văzuți ultima dată părăsindu-și locuințele pe jos, lăsând în urmă mașinile, telefoanele, cheile și portofelele, înainte de a dispărea fără urmă.

Într-un alt caz, cercetătorul în domeniul tratamentelor pentru cancer la Novartis, Jason Thomas, a fost găsit mort într-un lac din Massachusetts pe 17 martie 2026, la trei luni după ce fusese dat dispărut.

Dezvăluiri despre uciderea a 10 savanți iranieni de top în Operațiunea Narnia. Israelul ar fi folosit o armă specială

Burchett a criticat agențiile federale pentru lipsa de transparență. „Numărul de dispariții pare foarte mare în aceste domenii de cercetare. Cred că ar trebui să fim atenți și nu cred că ar trebui să avem încredere în guvern.”

Printre membrii Congresului care și-au exprimat public îngrijorarea cu privire la seria de dispariții și decese se numără alesul republican de Missouri Eric Burlison, care a declarat recent că a solicitat implicarea FBI-ului în anchetarea aceste dispariții „extrem de îngrijorătoare”, potrivit Newsweek.

