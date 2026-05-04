Reacția a doi lideri republicani după decizia lui Trump privind retragerea trupelor americane din Germania: „Un semnal greșit lui Putin”

Decizia administrației Trump de a retrage 5.000 de soldați americani din Germania a stârnit reacții ferme în Congresul SUA. Președinții celor două comisii pentru apărare din Senat și Camera Reprezentanților, senatorul republican Roger Wicker și congresmanul republican Mike Rogers, au emis o declarație comună în care avertizează asupra riscurilor strategice ale unei astfel de mișcări.

Cei doi oficiali afirmă că sunt „foarte îngrijorați de decizia de a retrage o brigadă americană din Germania”, subliniind că Berlinul „a răspuns apelului președintelui Trump pentru o împărțire mai echitabilă a poverii”, crescând semnificativ bugetul apărării și oferind „acces, baze și drept de survol fără probleme” pentru forțele americane implicate în operațiunea Epic Fury, potrivit comunicatului comun, care poatr fi consultat AICI.

În declarația comună, cei doi lideri republicani atrag atenția că, deși aliații europeni se apropie de pragul de 5% din PIB pentru apărare, transformarea acestor investiții în capacități militare reale necesită timp.

„Chiar dacă aliații se îndreaptă spre a cheltui 5% din PIB pentru apărare, realitatea este că transformarea acestor investiții în capacitățile militare necesare pentru a-și asuma responsabilitatea principală pentru descurajarea convențională va necesita timp. Reducerea prematură a prezenței americane avansate în Europa, înainte ca aceste capabilități să fie pe deplin realizate, riscă să submineze descurajarea și să transmită un semnal greșit lui Vladimir Putin”.

În locul retragerii totale, liderii republicani susțin o repoziționare strategică a trupelor:

„În loc să retragem complet forțele de pe continent, este în interesul Statelor Unite să mențină un puternic efect de descurajare în Europa, mutând aceste 5.000 de militari americani către est. Aliații de acolo au făcut investiții substanțiale pentru a găzdui trupe americane, reducând costurile pentru contribuabilul american și consolidând linia de apărare a NATO pentru a ajuta la descurajarea unui conflict mult mai costisitor înainte ca acesta să înceapă.”

Roger Wicker și Mike Rogers insistă și asupra necesității unui proces riguros de consultare înaintea oricărei schimbări majore în postura militară americană din Europa.

„Orice modificare semnificativă a prezenței forțelor americane în Europa necesită un proces deliberat de analiză și o coordonare strânsă cu Congresul și aliații noștri”, afirmă aceștia.

Ei adaugă că se așteaptă ca Departamentul Apărării „să se angajeze în dialog cu comisiile de supraveghere în zilele și săptămânile următoare” pentru a clarifica implicațiile acestei decizii asupra securității transatlantice.