SUA retrag 5.000 de soldați din Germania după disputa dintre Trump și Merz. Decizia, văzută ca un avantaj pentru Putin

Pentagonul a anunțat vineri, 1 mai, că SUA vor retrage aproximativ 5.000 de soldați din Germania în următoarele 6-12 luni. Decizia vine după ce președintele Donald Trump a declarat că ia în calcul reducerea trupelor americane din țară, pe fondul tensiunilor cu cancelarul german Friedrich Merz.

„Secretarul Apărării a ordonat retragerea a aproximativ 5.000 de soldați din Germania”, a declarat purtătorul de cuvânt-șef al Pentagonului, Sean Parnell, într-un comunicat citat de CNN.

„Această decizie vine în urma unei analize amănunțite a poziționării forțelor în Europa și reflectă cerințele din teatru și condițiile din teren. Ne așteptăm ca retragerea să fie finalizată în următoarele șase până la douăsprezece luni.”

Decizia vine la o zi după ce Trump l-a criticat pe Merz, care sugerase că SUA au fost „umilite” de negociatorii iranieni. În postări pe rețelele sociale publicate joi, Trump a afirmat că Merz face „o treabă groaznică” și are „probleme de toate felurile”, inclusiv în ceea ce privește imigrația și energia.

În decembrie 2025, erau 36.436 de militari americani activi staționați permanent în Germania, conform datelor Centrului de Date privind Forța de Muncă al Departamentului Apărării al SUA.

Decizia, văzută ca un avantaj pentru Vladimir Putin

Vestea retragerii trupelor a atras imediat critici dure din partea democraților din Congres, precum și din partea unui grup de reflecție (think tank) din Washington. Aceștia au afirmat că măsura îl va avantaja pe președintele rus Vladimir Putin și va slăbi interesele de securitate ale SUA.

Retragerea „sugerează că angajamentele americane față de aliații noștri depind de starea de spirit a președintelui”, a declarat senatorul Jack Reed din Rhode Island, liderul democraților din Comisia pentru Servicii Armate a Senatului.

„Președintele ar trebui să înceteze imediat această acțiune nesăbuită înainte de a cauza consecințe ireversibile pentru alianțele noastre și pentru securitatea națională pe termen lung”, a adăugat Reed.

Bradley Bowman, expert la Foundation for Defense of Democracies (Fundația pentru Apărarea Democrațiilor), a declarat că prezența armatei americane în Germania și în alte părți ale Europei „nu doar că întărește descurajarea împotriva unor agresiuni suplimentare ale Kremlinului, dar facilitează și proiecția puterii militare americane în Mediterana, Orientul Mijlociu și Africa”.

Trump amenință că ar putea retrage trupe din Italia și Spania

Cu o zi înainte, președintele SUA, Donald Trump, declara că ia în calcul o retragere „probabilă” a trupelor americane staționate în Italia și Spania, la doar câteva ore după ce a menționat și Germania într-un context similar.

Întrebat dacă ar lua în considerare și retragerea trupelor americane din Italia și Spania, Trump a răspuns: „Probabil că o voi face – ascultați, de ce nu aș face-o? Italia nu ne-a fost de niciun ajutor, iar Spania a fost groaznică”, a adăugat el, criticându-le pentru reacția față de războiul din Iran. „În toate cazurile au spus: «Nu vreau să mă implic».”

Tensiunile s-au amplificat după ce cancelarul german Friedrich Merz a afirmat că „americanii nu au în mod clar nicio strategie” în Iran și că Teheranul „umilește” Statele Unite.

„Iranienii sunt evident foarte iscusiți la negocieri, sau mai degrabă, foarte iscusiți în a nu negocia, lăsându-i pe americani să călătorească la Islamabad și apoi să plece din nou fără niciun rezultat”, a spus el. El a adăugat că „întreaga națiune” este „umilită” de conducerea iraniană.

Ca răspuns, Trump a scris pe platforma sa, Truth Social, că Merz crede că este „în regulă ca Iranul să aibă o armă nucleară” și că acesta „nu știe despre ce vorbește”. „Nu e de mirare că Germania o duce atât de prost, atât economic, cât și altfel!”, se arată în postare.

Deși nu a răspuns direct amenințărilor, liderul german a cerut, ulterior, un „parteneriat transatlantic fiabil” în cadrul NATO.

Washingtonul analizează posibile măsuri de represalii împotriva unor aliați occidentali considerați insuficient implicați în conflictul cu Iranul. Printre scenariile vehiculate se numără chiar suspendarea Spaniei din NATO sau schimbarea poziției SUA față de Insulele Falkland, pe fondul tensiunilor cu Regatul Unit.

Premierul spaniol Pedro Sánchez a declarat însă că nu este îngrijorat și nu consideră credibile aceste scenarii în acest moment.