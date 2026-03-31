Răsturnare de situație în cazul Charlie Kirk: glonțul fatal nu se potrivește cu arma suspectului

Glonțul care l-a ucis pe Charlie Kirk s-ar putea să nu fi fost tras din arma suspectului Tyler Robinson, susțin avocații acestuia.

Tyler Robinson riscă pedeapsa cu moartea pentru presupusa implicare în împușcarea liderului conservator, în timp ce acesta ținea un discurs la Utah Valley University. Apărarea susține acum că Biroul pentru Alcool, Tutun, Arme de Foc și Explozivi (ATF) „nu a reușit să stabilească o legătură între glonțul recuperat la autopsie și arma asociată lui Robinson”, scrie Metro.co.uk.

Potrivit documentelor depuse la dosar, FBI efectuează teste suplimentare, iar avocații cer un termen de șase luni pentru a analiza miile de documente existente.

„Echipa de apărare a alocat și va continua să aloce resurse semnificative pentru analizarea probelor, inclusiv pentru identificarea materialelor care nu au fost încă puse la dispoziție, necesare pentru pregătirea audierii preliminare”, se arată în document. „Totuși, avocații sunt realiști: analiza completă necesară pentru a stabili ce lipsește va necesita sute de ore de muncă.”

„În acest moment, este clar că Robinson nu a primit încă dosarele și datele medico-legale necesare pentru a putea verifica, cu ajutorul unor experți, rapoartele științifice pe care acuzarea intenționează să le folosească în audierea preliminară”, au mai precizat aceștia.

Procurorii afirmă că ADN compatibil cu cel al lui Robinson a fost descoperit pe trăgaciul armei, pe tubul cartușului tras și pe alte două cartușe nefolosite. Avocații apărării subliniază însă că rapoartele criminalistice indică prezența ADN-ului mai multor persoane pe unele dintre probe, ceea ce ar necesita o analiză mult mai complexă.

Potrivit acuzării, Robinson i-ar fi trimis un mesaj partenerei sale, spunând că l-a vizat pe Charlie Kirk pentru că „s-a săturat de ura lui”.

Între timp, șeriful care l-a convins pe Robinson să se predea și-a dat demisia și s-a retras din funcție. Nate Brooksby a renunțat la funcție în urma unor plângeri „venite din partea unor persoane nemulțumite de modul în care funcționa biroul șerifului”, a declarat procurorul adjunct Courtney Sinagra pentru The Salt Lake Tribune.

Sinagra a precizat că Brooksby a demisionat ca urmare a acestor reclamații, deși nu era de acord cu ele.

„O parte din negocierea prin care l-am convins să se predea a fost să tratăm situația cât mai delicat și mai calm posibil, astfel încât să se simtă suficient de confortabil să vină la biroul meu”, a spus Brooksby după ce Robinson s-a predat și a fost arestat.

Cine este Tyler Robinson

Procurorul Cox a declarat că suspectul a locuit mult timp împreună cu familia sa în comitatul Washington, în sud-vestul statului Utah, aproape de granițele cu Arizona și Nevada. Potrivit registrelor oficiale, Robinson nu are antecedente penale.

El era înregistrat ca alegător, însă nu era afiliat niciunui partid politic. Figura ca „alegător inactiv”, ceea ce indică faptul că nu a votat la alegerile prezidențiale de anul trecut, câștigate de republicanul Donald Trump în fața democratei Kamala Harris.

La momentul atacului, era student în anul al treilea în cadrul unui program de ucenicie în domeniul electric, la Dixie Technical College, parte a sistemului public universitar din Utah.

Un vecin, Steven Green, a declarat că cunoaște familia din cadrul aceleiași biserici mormone din cartier. „O familie grozavă, copii buni”, a spus acesta, adăugând că nu îl cunoștea prea bine pe Robinson.

Canaan Timothy, în vârstă de 21 de ani, a spus că a fost cu un an mai mic decât Robinson în liceu. Potrivit lui, acesta era un elev obișnuit, pasionat de muzică și apropiat de membrii trupei școlii. „Îl știam din vedere. Un copil obișnuit”, a spus Timothy, care locuiește la două străzi distanță de familia Robinson. „Tyler era liniștit, dar nu exagerat de retras.”

Robinson urmează să apară din nou în instanță pe 17 aprilie, în cadrul unei cereri a apărării de a interzice prezența camerelor de filmat în sala de judecată.