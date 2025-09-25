Controverse pe rețelele sociale în jurul văduvei activistului american asasinat Charlie Kirk și a organizația ei caritabilă din România. Ce spun faptele

Afirmații neverificate despre văduva lui Charlie Kirk, Erika Kirk, au devenit virale pe rețelele de socializare, cu postări în care se susține că i s-a interzis intrarea în România din cauza unor presupuse legături între organizația ei caritabilă, Romanian Angels, și traficul de copii.

Zvonurile potrivit cărora Erika Kirk, soția lui Charlie Kirk și noua președintă a organizației Turning Point USA, ar fi fost interzisă în România din cauza presupuselor nereguli legate de activitatea unei organizații caritabile, nu sunt susținute de dovezi oficiale. Autoritățile române nu au confirmat nici anchete, nici acuzații, iar informațiile vehiculate pe rețelele sociale rămân la nivelul de speculații neverificate, scriu livemint.com și economictimes.indiatimes.com

Ce s-a spus în spațiul public

După moartea lui Charlie Kirk, cunoscut lider conservator american, survenită la 10 septembrie, soția sa, Erika Kirk, a preluat conducerea Turning Point USA. În acest context, o serie de postări virale pe platforma X (fosta Twitter) au readus în discuție activitatea organizației caritabile Every Day Heroes Like You, fondată de Erika și activă în România prin programul Romanian Angels.

Mai multe conturi au sugerat că organizația ar fi fost forțată să părăsească România în anul 2011, din cauza unor presupuse legături cu traficul de copii sau cu adopții internaționale ilegale. Într-una dintre postări se afirmă: „Știați că Erika Kirk este interzisă în România pentru că grupul său evanghelic a fost acuzat de trafic de copii din sate românești?” O altă postare susține că minorii ar fi fost „transportați către insule private, Marea Britanie și Israel”.

Ce spun faptele

Până în prezent, nu există nicio dovadă publică care să confirme aceste acuzații. Nici instanțele românești, nici autoritățile judiciare sau diplomatice din Statele Unite nu au emis vreo decizie, acuzație sau comunicat oficial privind interdicții de intrare în România ori investigații penale la adresa Erikăi Kirk sau a organizației Romanian Angels.

O verificare independentă realizată de platforma Grok subliniază că „nu există dovezi confirmate că Erika Kirk este interzisă în România”. Totodată, verificările publicațiilor citate mai sus menționează că „zvonurile legate de presupusul trafic de copii nu au fost susținute de documente oficiale, de relatări din presa românească sau de decizii ale instanțelor”.

Dimpotrivă, Erika Kirk ar fi vizitat România în repetate rânduri pentru acțiuni caritabile fără a întâmpina probleme legale sau administrative.

Într-un discurs recent, Erika Kirk a reafirmat angajamentul de a continua munca începută de soțul ei, atât prin organizația Turning Point USA, cât și prin prezența publică. „El nu a renunțat niciodată. Unul dintre mottourile sale era: Never surrender. Așa că vă spun și eu: nu vom renunța. Turneul în campusuri va continua și vor urma și altele, în anii ce vin”, a spus ea.