Rafinăriile americane nu sunt pregătite pentru fluxurile de petrol din Venezuela. Petroliere pline nu țiței, blocate în porturile americane

Rafinăriile americane nu sunt încă pregătite să gestioneze fluxurile crescute de țiței venezuelean, iar mai multe petroliere au rămas blocate în porturile din Statele Unite, în așteptarea descărcării, relatează Reuters.

Rafinăriile din SUA situate pe coasta Golfului Mexic încearcă să facă față creșterii bruște a livrărilor de petrol brut din Venezuela, survenită după încheierea, în luna ianuarie, a unui acord de referință în valoare de aproximativ 2 miliarde de dolari între Caracas și Washington. În prezent, o parte din aceste volume rămân nevândute, pe fondul limitărilor logistice și tehnice.

Potrivit surselor din piață, livrările de țiței venezuelean greu către coasta Golfului Mexic sunt oferite la un discount de circa 9,50 dolari pe baril față de cotația de referință Brent, în condițiile în care, la mijlocul lunii ianuarie, reducerea se situa între 6 și 7,50 dolari pe baril.

În același timp, petrolul canadian Western Canadian Select (WCS), livrat în aceeași regiune, se tranzacționează cu un discount de aproximativ 10,25 dolari pe baril față de contractele futures Brent, indicând presiunea generalizată asupra segmentului de țiței greu.

Datele bazate pe monitorizarea transporturilor maritime arată că, luna trecută, exporturile totale de petrol venezuelean către Statele Unite aproape s-au triplat, ajungând la circa 284.000 de barili pe zi.

Un trader citat de Reuters avertizează că revenirea rafinăriilor americane la capacitate maximă va necesita timp, mai ales în contextul în care unele instalații au nevoie de ajustări tehnice pentru a putea procesa volume mai mari de petrol greu.

La rândul său, directorul general al Chevron, Mike Wirth, a precizat că rețeaua de rafinare a companiei poate procesa zilnic până la 150.000 de barili de țiței venezuelean greu, restul cantităților urmând să fie fie stocate temporar, fie redirecționate către alte rafinării.