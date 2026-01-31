search
Sâmbătă, 31 Ianuarie 2026
Președinta Venezuelei anunță grațierea în masă a prizonierilor politici. Infama închisoare unde erau deținuți va fi desființată

Publicat:

Președintele interimar al Venezuelei a propus vineri un plan de grațiere a prizonierilor politici, cea mai recentă măsură menită să reformeze țara de la înlăturarea lui Nicolás Maduro de către SUA, în urmă cu doar câteva săptămâni, relatează AFP.

foto afp
foto afp

Într-un discurs la Curtea Supremă din Venezuela, la care au participat înalți oficiali guvernamentali, Delcy Rodríguez a anunțat că va propune o „lege de amnistie generală care să acopere perioada de violențe politice din1999 până în prezent”.

Această perioadă coincide președinției revoluționarului de stânga Hugo Chávez (1999-2013), urmată de cea a succesorului său, Nicolas Maduro, al cărui guvern a devenit mai autoritar cu fiecare nou mandat, realegerile sale fiind considerate frauduloase.

„Această lege va servi la vindecarea rănilor lăsate de confruntarea politică, alimentată de violență și extremism. Ne va permite să readucem justiția pe drumul cel bun în țara noastră”, a declarat Rodríguez, anunțând totodată o „consultare națională majoră pentru un nou sistem judiciar”.

Ea a anunțat, de asemenea, planuri de a închide infama închisoare El Helicoide din Caracas, unde, potrivit grupurilor pentru drepturile omului, deținuții politici au fost torturați de serviciile de informații ale lui Maduro.

Clădirea masivă va adăposti un „centru sportiv, cultural și comercial pentru familiile polițiștilor și comunitățile învecinate”, a declarat Rodríguez.

O mamă intervievată de AFP lângă închisoarea El Helicoide a fost extrem de bucuroasă că fiul ei ar putea fi eliberat în curând în baza noii legi.

„E minunat! N-am mai auzit nimic de fiul meu de șase luni, este o mare bucurie, e o amnistie, Doamne, e o eliberare totală”, a spus Betsy Orellana, în vârstă de 63 de ani.

La mai puțin de patru săptămâni de când a depus jurământul, fostul vicepreședinte al lui Maduro, Rodríguez, în vârstă de 56 de ani, a făcut pași rapizi în direcția unor reforme cuprinzătoare cerute de  SUA.

De pildă, împreună cu fratele ei, președintele adunării naționale, Jorge Rodríguez, a adoptat o lege prin care deschide sectorul petrolier vital al țării pentru investiții private.

Pe 8 ianuarie, la cinci zile după ce Maduro a fost capturat într-o operațiune militară americană, să elibereze deținuții considerați prizonieri politici de către grupurile pentru drepturile omului.

Familiile acestora și grupurile pentru drepturile omului au criticat ritmul lent al eliberărilor, ONG-ul Foro Penal, numărând mai puțin de 300 de prizonieri eliberați până acum.

Opoziția din Venezuela exprimă un optimism rezervat

Laureata Premiului Nobel pentru Pace și lidera opoziției venezuelene, María Corina Machado, a declarat vineri că propunerea lui Rodríguez a venit doar în urma unor imbolduri de la Washington.

„Acesta nu este un gest voluntar din partea regimului, ci un răspuns la presiunea guvernului Statelor Unite. Și sper că prizonierii vor putea fi în curând alături de familiile lor”, a postat ea pe rețelele de socializare.

Deputatul din opoziție Tomás Guanipa, care are doi frați în închisoare, a declarat că speră că această măsură va pune capăt „unei ere de represiune”.

„Fie ca acesta să fie începutul unui drum care să ne conducă spre libertate și democrație, definitiv și pentru totdeauna”, a declarat el pentru AFP.

Autoritățile americane au anunțat vineri că toți americanii despre care se știe că  ar fi deținuți în Venezuela au fost eliberați.

Anunțul a venit la câteva ore după eliberarea prizonierului politic peruano-american Arturo Gallino Rullier, care se află deja în drum spre SUA.

De ani de zile, Venezuela arestează străini și membri ai opoziției interne sub o serie de acuzații, de la spionaj la planificarea de atacuri – acuzații pe care criticii le resping ca fiind fabricate.

Ca semn al faptului că administrația Trump este mulțumită de noua conducere a Venezuelei, aceasta a ridicat interdicția privind zborurile americane către țara sud-americană.

Și, după ani de zile în care ambasada SUA a fost închisă, Washingtonul se pregătește, totodată, să-și restabilească prezența diplomatică la Caracas.

Diplomata experimentată Laura Dogu a fost recent numită însărcinata cu afaceri a SUA în Venezuela – cel mai înalt reprezentant după ambasador.

Dogu este așteptat să sosească la Caracas sâmbătă, au declarat surse diplomatice pentru AFP.

