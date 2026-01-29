search
Preşedinta interimară a Venezuelei îi cere opozantei Maria Corina Machado să rămână la Washington

Preşedinta interimară a Venezuelei, Delcy Rodriguez, a cerut opozanţilor implicaţi în „extremism” să „rămână la Washington”, făcând aluzie la lidera opoziţiei şi laureata Premiului Nobel pentru Pace, Maria Corina Machado, fără a o numi însă pe aceasta.

Delcy Rodriguez, președinta interimară a Venezuelei FOTO: X
Delcy Rodriguez, președinta interimară a Venezuelei FOTO: X

Rodriguez a adresat aceste avertismente în cadrul unei ceremonii la care au participat aproximativ 3.200 de militari la Fuerte Tiuna, o enclavă militară din Caracas, unde preşedintele Nicolas Maduro a fost capturat la 3 ianuarie de armata americană, în timpul căreia aceştia i-au jurat loialitate, scrie News.

„Să vină toţi cei care iubesc cu adevărat Venezuela, dar cei care caută să perpetueze daunele şi agresiunea împotriva poporului venezuelean să rămână la Washington!”, a spus ea, criticând „extremismul”.

„Nu vor intra aici pentru a perturba pacea şi liniştea Republicii: va exista lege şi va exista justiţie”, a ameninţat ea.

„Suntem dispuşi să ajungem la un acord, suntem dispuşi să dialogăm, dar nu suntem dispuşi să acceptăm o altă agresiune”, a mai spus ea. 

Machado a susţinut intervenţia care a dus la capturarea lui Nicolas Maduro de armata americană în 3 ianuarie. Miercuri, ea s-a întâlnit cu şeful diplomaţiei americane Marco Rubio la Washington, spunând apoi jurnaliştilor: „Cred că nimeni nu are încredere în Delcy Rodriguez”.

Washingtonul are o relaţie ambiguă cu laureata Premiului Nobel 2025, figura de frunte a opoziţiei, spunând că o susţine, dar preferând să trateze pentru moment cu autorităţile interimare.

În cadrul ceremoniei de la Caracas, armata şi poliţia au jurat din nou loialitate preşedintei interimare. „Jurăm loialitate şi supunere absolută”, a declarat ministrul Apărării, Vladimir Padrino Lopez, care i-a înmânat lui Rodriguez bastonul simbolizând comanda supremă a armatelor, precum şi sabia lui Simon Bolivar, eroul independenţei venezueleane. 

Puternicul ministru de Interne Diosdado Cabello şi-a exprimat, de asemenea, loialitatea faţă de Rodriguez în numele poliţiei, declarând: „Loialitatea noastră faţă de Constituţia naţională şi preşedinta interimară este absolută, deoarece înţelegem că apărarea acţiunilor sale înseamnă apărarea continuităţii guvernului şi a integrităţii poporului venezuelean (...) Sub comanda sa, vom garanta în mod eficient ordinea internă şi protecţia poporului”.

Armata îşi afirmase deja sprijinul faţă de Rodriguez, încă din 4 ianuarie.

De atunci, Delcy Rodriguez a semnat acorduri petroliere cu Statele Unite, a promis o reformă legislativă şi eliberarea prizonierilor politici şi a făcut numeroase numiri.

Rubio a declarat miercuri, în cadrul unei audieri în faţa unei comisii parlamentare, că prevede o prezenţă diplomatică americană permanentă în Venezuela în „viitorul apropiat, ceea ce ne va permite să obţinem informaţii în timp real şi să interacţionăm cu autorităţile venezuelene, precum şi cu membri ai societăţii civile”.

Săptămâna trecută, Statele Unite au numit-o pe Laura Dogu, fostă ambasadoare în Nicaragua şi Honduras, în funcţia de însărcinată cu afaceri a Statelor Unite în Venezuela, cu sediul pentru moment la Bogota, în Columbia.

Cele două ţări nu mai au relaţii diplomatice din 2019, în urma unei prime realegeri a lui Maduro, considerată frauduloasă de Washington, care a adoptat atunci o serie de sancţiuni.

Un miner citind ziarul Scânteia (© „Fototeca online a comunismului românesc”, cota: 133/1944)
1950. Senzațional! Un spion american sub acoperire de jurnalist se autodenunță în Scînteia!
historia.ro
