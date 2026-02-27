Stadionul „Ion Oblemenco”, o povară pentru bugetul Primăriei Craiova: consumă mai mult decât produce

În noiembrie 2017, Craiova a făcut un pas uriaș în fotbalul românesc odată cu inaugurarea unui stadion modern, pregătit să găzduiască partide la nivel internațional. Arena din Bănie, cu aproape 31.000 de locuri, se întinde pe șase etaje și include numeroase facilități pentru jucători, staff și spectatori.

Vechea arenă a Craiovei, cu o istorie bogată, fusese demolată în vara anului 2015, iar după doi ani locul a fost luat de noul stadion „Ion Oblemenco”. De atunci, pe terenul său au evoluat atât Universitatea Craiova, echipa condusă de Mihai Rotaru, cât și FC Universitatea Craiova, formația finanțată de Adrian Mititelu.

În prezent, arena din Craiova este folosită exclusiv de echipa lui Mihai Rotaru, iar primăria orașului se confruntă cu dificultăți financiare majore legate de întreținerea noii arene. De la deschiderea stadionului „Ion Oblemenco” în 2017, municipalitatea nu a înregistrat niciun an cu profit. Cei mai mari bani pierduți au fost în 2022, 2023 și 2025, când deficitul a ajuns aproape de 2 milioane de euro anual.

În ultimii cinci ani, pierderile stadionului din Craiova au fost următoarele:

2021: 7.786.149,64 lei

2022: 9.319.987,76 lei

2023: 9.143.913,89 lei

2024: 7.799.384,88 lei

2025: 9.217.184,49 lei.

În 2025, stadionul a înregistrat pierderi uriașe

În 2025, stadionul Ion Oblemenco a generat venituri de doar 3.4 milioane de lei, echivalentul a aproximativ 667.000 de euro, în timp ce cheltuielile s-au ridicat la peste 2.5 milioane de euro. Astfel, Primăria Craiova a înregistrat un deficit de peste 1,8 milioane de euro doar în ultimul an, arătând că întreținerea arenei de 31.000 de locuri rămâne o povară financiară pentru municipalitate.

Cheltuielile de operare ale stadioanelor depășesc constant veniturile, iar partidele găzduite sunt rare, doar două-trei meciuri pe lună în cazuri excepționale.

„Stadionul nu este ca o afacere profitabilă!”

În restul timpului, arenele consumă bani pentru energie, întreținere și mentenanță, costuri care sunt suportate integral din bugetul local, așa cum se întâmplă și la Craiova.

„În multe cazuri, stadionul nu este administrat ca o afacere profitabilă: tarifele pentru închiriere sunt mici sau neactualizate, nu există o strategie de marketing pentru atragerea de evenimente sau sponsori, iar managementul este adesea politic sau de stat, nu profesionist.

Lipsa unei strategii comerciale și a managementului profesionist împiedică exploatarea maximă. Sistemul actual leagă infrastructura de bugetul public, fără presiunea pieței care să forțeze eficiența financiară!”, a admis un specialist în marketing activ în Superliga, conform gsp.ro.