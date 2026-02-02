Reglări de conturi în administrația Trump, pe fondul scandalului deportărilor din Minneapolis. Consilierii care pierd și cei ce vor ieși întăriți

Haosul generat de operațiunile de deportare din Minneapolis a scos la suprafață tensiuni profunde în interiorul administrației Trump, unde mai multe figuri-cheie încearcă să-și paseze responsabilitatea pentru un scandal care amenință să ducă la schimbări majore la vârful Departamentului pentru Securitate Internă (DHS), scrie Daily Mail.

Potrivit unor surse citate de presa americană, Corey Lewandowski, unul dintre cei mai influenți și controversați consilieri din anturajul președintelui Donald Trump, s-ar putea apropia de finalul parcursului său în administrație, după ce ar fi încercat să orchestreze o manevră împotriva lui Stephen Miller, unul dintre cei mai loiali și puternici aliați ai președintelui.

Contextul este amplificat de reacțiile stârnite de declarațiile secretarului pentru Securitate Internă, Kristi Noem, care a susținut inițial că un asistent medical înarmat, Alex Pretti, ucis de agenți de imigrație, ar fi intenționat să comită un masacru. Ulterior, Casa Albă a revenit asupra afirmației, după ce s-a confirmat că arma bărbatului fusese confiscată înainte de incident. În încercarea de a se disculpa, Noem a indicat că acțiunile sale ar fi fost făcute „la indicațiile președintelui și ale lui Stephen Miller”.

Replica nu a întârziat să apară. Stephen Miller a transmis un comunicat în care a plasat responsabilitatea informațiilor eronate asupra Poliției de Frontieră, fiind, potrivit surselor, profund nemulțumit de tentativa de a fi transformat în țap ispășitor.

Surse din interiorul DHS afirmă că această strategie ar fi fost coordonată de Corey Lewandowski, consilier apropiat al lui Noem și considerat șeful ei de cabinet de facto, cu scopul de a-i proteja cariera politică și, implicit, propria poziție. Manevra ar fi avut însă efectul invers.

„Într-o poziție de conducere, nu dai vina pe alții pentru propriile declarații. Asta nu se face”, a declarat un oficial al administrației, sub protecția anonimatului. „Toți încearcă să arunce responsabilitatea dintr-o parte în alta”, a confirmat un alt oficial din DHS.

Stephen Miller va ieși întărit din acest conflict

Cu toate acestea, majoritatea surselor indică faptul că Stephen Miller va ieși întărit din acest conflict, fiind perceput drept cel mai de încredere om al lui Donald Trump. „Nu este vorba despre Noem. Este vorba despre Miller. El a fost acolo încă din prima administrație, iar președintele îl ascultă”, a declarat un oficial din securitatea internă.

În acest context, mai mulți apropiați ai lui Kristi Noem susțin că Lewandowski, angajat guvernamental special, statut care îi permite să evite dezvăluirea veniturilor private, ar putea părăsi în curând administrația. Deși nu există indicii privind o demitere iminentă a lui Noem, surse de la Casa Albă vorbesc despre o eventuală „ieșire elegantă”, care ar putea presupune o candidatură la Senat în 2026 sau pregătirea unei campanii prezidențiale în 2028.

Corey Lewandowski, fost manager al campaniei lui Trump din 2016, cunoscut pentru capacitatea sa de a supraviețui numeroaselor scandaluri politice, este privit cu scepticism chiar și de colegii săi. „Mulți nu vor crede că a plecat până nu vor vedea efectiv asta”, spun sursele.

Între timp, Donald Trump a încercat să o apere public pe Kristi Noem, susținând că este atacată „pentru că este femeie” și lăudând activitatea sa. Totuși, în practică, președintele a decis să o marginalizeze pe Noem, alături de Lewandowski, din gestionarea crizei din Minneapolis, desemnându-l în schimb pe Tom Homan, așa-numitul „țar al frontierei”.

Aparițiile publice ale lui Homan, flancat de comisarul Poliției de Frontieră, Rodney Scott – un rival declarat al lui Noem – au consolidat percepția unei schimbări de raport de forțe în interiorul DHS. Potrivit surselor, tentativele anterioare ale lui Noem și Lewandowski de a-l înlătura pe Scott au fost blocate de Casa Albă.

Conflictul dintre tabăra Noem și tabăra Homan s-a adâncit

Conflictul dintre tabăra Noem și tabăra Homan s-a adâncit încă din toamna trecută, pe fondul unor scurgeri de informații privind o anchetă de corupție care l-ar fi vizat pe Homan, ulterior închisă de Departamentul Justiției. Surse apropiate lui Homan susțin că Lewandowski ar fi fost în spatele acestor dezvăluiri, acuzații respinse de acesta.

Casa Albă a intervenit atunci în mod neobișnuit, apărându-l public pe Homan și respingând acuzațiile formulate de Lewandowski, într-un semnal clar privind poziționarea președintelui.

În prezent, în cercurile politice de la Washington se discută tot mai intens despre o posibilă remaniere guvernamentală. Printre numele vehiculate pentru a o înlocui pe Kristi Noem la conducerea DHS se află fostul guvernator al Virginiei, Glenn Youngkin.

Deși influența lui Noem în administrație este strâns legată de cea a lui Lewandowski, sursele sugerează că tocmai această asociere ar putea să-i grăbească declinul. În schimb, Stephen Miller pare să rămână neatins, în pofida criticilor venite din ambele tabere politice.

Contactată pentru un comentariu, soția lui Stephen Miller a refuzat să răspundă. „Tabăra Miller nu discută cu presa. Punct”, a transmis aceasta.