search
Luni, 2 Februarie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Reglări de conturi în administrația Trump, pe fondul scandalului deportărilor din Minneapolis. Consilierii care pierd și cei ce vor ieși întăriți

0
0
Publicat:

Haosul generat de operațiunile de deportare din Minneapolis a scos la suprafață tensiuni profunde în interiorul administrației Trump, unde mai multe figuri-cheie încearcă să-și paseze responsabilitatea pentru un scandal care amenință să ducă la schimbări majore la vârful Departamentului pentru Securitate Internă (DHS), scrie Daily Mail.

Stephen Miller va ieși întărit/FOTO:AFP
Stephen Miller va ieși întărit/FOTO:AFP

Potrivit unor surse citate de presa americană, Corey Lewandowski, unul dintre cei mai influenți și controversați consilieri din anturajul președintelui Donald Trump, s-ar putea apropia de finalul parcursului său în administrație, după ce ar fi încercat să orchestreze o manevră împotriva lui Stephen Miller, unul dintre cei mai loiali și puternici aliați ai președintelui.

Contextul este amplificat de reacțiile stârnite de declarațiile secretarului pentru Securitate Internă, Kristi Noem, care a susținut inițial că un asistent medical înarmat, Alex Pretti, ucis de agenți de imigrație, ar fi intenționat să comită un masacru. Ulterior, Casa Albă a revenit asupra afirmației, după ce s-a confirmat că arma bărbatului fusese confiscată înainte de incident. În încercarea de a se disculpa, Noem a indicat că acțiunile sale ar fi fost făcute „la indicațiile președintelui și ale lui Stephen Miller”.

Replica nu a întârziat să apară. Stephen Miller a transmis un comunicat în care a plasat responsabilitatea informațiilor eronate asupra Poliției de Frontieră, fiind, potrivit surselor, profund nemulțumit de tentativa de a fi transformat în țap ispășitor.

Surse din interiorul DHS afirmă că această strategie ar fi fost coordonată de Corey Lewandowski, consilier apropiat al lui Noem și considerat șeful ei de cabinet de facto, cu scopul de a-i proteja cariera politică și, implicit, propria poziție. Manevra ar fi avut însă efectul invers.

„Într-o poziție de conducere, nu dai vina pe alții pentru propriile declarații. Asta nu se face”, a declarat un oficial al administrației, sub protecția anonimatului. „Toți încearcă să arunce responsabilitatea dintr-o parte în alta”, a confirmat un alt oficial din DHS.

Stephen Miller va ieși întărit din acest conflict

Cu toate acestea, majoritatea surselor indică faptul că Stephen Miller va ieși întărit din acest conflict, fiind perceput drept cel mai de încredere om al lui Donald Trump. „Nu este vorba despre Noem. Este vorba despre Miller. El a fost acolo încă din prima administrație, iar președintele îl ascultă”, a declarat un oficial din securitatea internă.

În acest context, mai mulți apropiați ai lui Kristi Noem susțin că Lewandowski, angajat guvernamental special, statut care îi permite să evite dezvăluirea veniturilor private, ar putea părăsi în curând administrația. Deși nu există indicii privind o demitere iminentă a lui Noem, surse de la Casa Albă vorbesc despre o eventuală „ieșire elegantă”, care ar putea presupune o candidatură la Senat în 2026 sau pregătirea unei campanii prezidențiale în 2028.

Corey Lewandowski, fost manager al campaniei lui Trump din 2016, cunoscut pentru capacitatea sa de a supraviețui numeroaselor scandaluri politice, este privit cu scepticism chiar și de colegii săi. „Mulți nu vor crede că a plecat până nu vor vedea efectiv asta”, spun sursele.

Între timp, Donald Trump a încercat să o apere public pe Kristi Noem, susținând că este atacată „pentru că este femeie” și lăudând activitatea sa. Totuși, în practică, președintele a decis să o marginalizeze pe Noem, alături de Lewandowski, din gestionarea crizei din Minneapolis, desemnându-l în schimb pe Tom Homan, așa-numitul „țar al frontierei”.

Aparițiile publice ale lui Homan, flancat de comisarul Poliției de Frontieră, Rodney Scott – un rival declarat al lui Noem – au consolidat percepția unei schimbări de raport de forțe în interiorul DHS. Potrivit surselor, tentativele anterioare ale lui Noem și Lewandowski de a-l înlătura pe Scott au fost blocate de Casa Albă.

Conflictul dintre tabăra Noem și tabăra Homan s-a adâncit

Conflictul dintre tabăra Noem și tabăra Homan s-a adâncit încă din toamna trecută, pe fondul unor scurgeri de informații privind o anchetă de corupție care l-ar fi vizat pe Homan, ulterior închisă de Departamentul Justiției. Surse apropiate lui Homan susțin că Lewandowski ar fi fost în spatele acestor dezvăluiri, acuzații respinse de acesta.

Casa Albă a intervenit atunci în mod neobișnuit, apărându-l public pe Homan și respingând acuzațiile formulate de Lewandowski, într-un semnal clar privind poziționarea președintelui.

În prezent, în cercurile politice de la Washington se discută tot mai intens despre o posibilă remaniere guvernamentală. Printre numele vehiculate pentru a o înlocui pe Kristi Noem la conducerea DHS se află fostul guvernator al Virginiei, Glenn Youngkin.

Deși influența lui Noem în administrație este strâns legată de cea a lui Lewandowski, sursele sugerează că tocmai această asociere ar putea să-i grăbească declinul. În schimb, Stephen Miller pare să rămână neatins, în pofida criticilor venite din ambele tabere politice.

Contactată pentru un comentariu, soția lui Stephen Miller a refuzat să răspundă. „Tabăra Miller nu discută cu presa. Punct”, a transmis aceasta.

SUA

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Scandal într-o clădire de lux. Fostă directoare de bancă, dată în judecată de vecinii milionari pentru un duș defect
digi24.ro
image
Haos juridic în Polonia: mii de persoane descoperă că divorțurile lor ar putea fi nule
stirileprotv.ro
image
Orașele din România în care ninge până pe 1 mai, potrivit meteorologilor ACCUWEATHER
gandul.ro
image
Circulația mașinilor, îngreunată de ninsoare în mai multe regiuni. Un utilaj de deszăpezire și un microbuz s-au lovit pe DN6 / Ninsori abundente în Oltenia
mediafax.ro
image
Răspunsul bombă pe care l-a dat Reghecampf când a fost întrebat dacă FCSB prinde play-off-ul. Exclusiv
fanatik.ro
image
Motivul pentru care mama copilului implicat în crima din Cenei nu va răspunde penal, nici dacă s-ar dovedi că a ajutat la ștergerea urmelor
libertatea.ro
image
„Pragul durerii scade”. Medvedev spune că un conflict global „nu poate fi exclus”
digi24.ro
image
„Am fost campion internațional la consum de alcool”. Mărturia sinceră a unui actor din „Las Fierbinți” care a reușit să-și învingă demonii
gsp.ro
image
E oficial! Îi dă în judecată pe toți, după accidentul grav petrecut pe "drumul morții" din România
digisport.ro
image
Rectorul Politehnicii București îl atenționează pe Bolojan: În cercetare soluția nu este tăierea. Trebuie să stimulăm investițiile pe termen lung în infrastructura de profil
stiripesurse.ro
image
Rochia topless și ținuta din latex în care Heidi Klum arată dezbrăcată. Cele mai extravagante ținute de la Emmy 2026
antena3.ro
image
Când se opresc ninsorile şi gerul. Temperaturile coboară la noapte până la minus 20 de grade
observatornews.ro
image
Totul despre Corina Tarniță, românca din dosarele Epstein. Ce domenii interesante predă la Universitatea Princeton
cancan.ro
image
FOTO. O voleibalistă și-a impresionat fanii cu formele ei: „Frumusețe binecuvântată”
prosport.ro
image
Amendă de 1.600 de lei pentru șoferii care ”uită” să dea jos zăpada de pe mașină. Sancțiunile din Codul Rutier în 2026 dacă circuli așa în trafic
playtech.ro
image
Informații de ultimă oră despre starea de sănătate a lui Mircea Lucescu: „Pleacă în străinătate zilele următoare”. Exclusiv
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Sârbii au dezvăluit decizia luată de soția lui Novak Djokovic: "De aia n-am văzut-o în Australia"
digisport.ro
image
Șeful Statului Major al Apărării atrage atenția cu privire la pensiile militare: 'Nu este ok'
stiripesurse.ro
image
Vasilica, o româncă de 49 de ani, s-a stins din viață în Italia. A avut grijă de mama și sora ei până în ultima clipă
kanald.ro
image
Mesajul pe care minorul de 13 ani l-ar fi trimis familiei lui Mario, la scurt timp după crimă. Plănuiesc sau nu părinții lui să îl scoată din țară: „Intenționează să ducă băiatul…”
wowbiz.ro
image
Casa de Pensii, anunț pentru pensionari: ajutor de 1.300 de lei din martie. Categoriile care se încadrează
romaniatv.net
image
O marcă celebră în comunism, revine pe piață în 2026. Pentru început, trei locaţii în Bucureşti
mediaflux.ro
image
„Am fost campion internațional la consum de alcool”. Mărturia sinceră a unui actor din „Las Fierbinți” care a reușit să-și învingă demonii
gsp.ro
image
Nașterea care a zguduit casa regală. 70 de martori au fost prezenți la venirea pe lume a prințului. Ce a născut una dintre cele mai importante regine
actualitate.net
image
O bacterie periculoasă care poate provoca sângerări intestinale a fost găsită în apa de la robinet
actualitate.net
image
Cum se prepară desertul „Durere” prăjitura preferată a Andrei: „Cea mai bună prăjitură pe care am mâncat-o”
click.ro
image
Prăjitura Pionier. Cum se pregătește desertul pe care Nicolae Ceaușescu îl adora
click.ro
image
Țara din Europa unde limba română se vorbește peste tot. A devenit a doua cea mai vorbită limbă
click.ro
Regele Charles și Prințul Andrew foto profimedia 1049367421 jpg
Fotografiile care șochează cu fratele Regelui Charles! Fostul prinț este surprins îngenuncheat peste o femeie neidentificată
okmagazine.ro
Prințul Harry, ianuarie 2026, Profimedia (2) jpg
Detaliul straniu pe care l-au observat fanii regali la Prințul Harry. Răutatea gratuită s-a întors împotriva lui?
okmagazine.ro
Brian May foto Profimedia jpg
„America e prea periculoasă acum!” Trupa Queen refuză să mai concerteze acolo
clickpentrufemei.ro
animalul adus in romania de romani jpg
Locul unde soldații romani sufereau cel mai mult - ce au descoperit arheologii in latrine?
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
La ce vârstă începe creierul să îmbătrânească accelerat. Ce spun specialiștii
image
Cum se prepară desertul „Durere” prăjitura preferată a Andrei: „Cea mai bună prăjitură pe care am mâncat-o”

OK! Magazine

image
„Am coafat-o în toaleta unui aeroport!” Ce spune un hair stilist despre regalitatea care-și schimbă coafura de 40 de ori în trei săptămâni

Click! Pentru femei

image
„America e prea periculoasă acum!” Trupa Queen refuză să mai concerteze acolo

Click! Sănătate

image
Această iluzie optică dezvăluie cum îți funcționează mintea