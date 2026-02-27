Video Tragedie la Milano. Un tramvai deraiat s-a izbit de o clădire: un mort și 39 de răniți

Un tramvai a deraiat vineri după-amiază în zona Porta Venezia din Milano. Un om a murit iar alți 39 sunt răniți, conform primelor informații. Victima confirmată decedată nu era pasager și ar fi fost lovită de tramvaiul care venea din piazza della Repubblica și se îndrepta spre Porta Venezia.

Cel puțin o persoană este grav rănită, șase sunt în stare medie și 32 au răni ușoare. Tramvaiul s-a izbit de o clădire, iar vitrina unui magazin a fost avariată. Incidentul s-a produs în jurul orei locale 16.00, relatează presa din Italia.

La fața locului, salvatorii au acordat îngrijiri medicale pentru aproximativ zece persoane, în timp ce pompierii lucrează pentru a extrage un pasager rămas prins. Cinci autospeciale și 25 de pompieri au fost mobilizați pentru intervenție. Cauza exactă a evenimentului nu este clară, deși se presupune că viteza excesivă într-o curbă ar fi contribuit la deraiere.

Printre martorii oculari, un pasager a declarat pentru ANSA: „Am crezut că e cutremur. Eram așezat și am căzut la pământ împreună cu ceilalți pasageri. A fost teribil. Din fericire, doar mi-am lovit genunchiul, dar bărbatul de lângă mine sângera la cap”.

Alți pasageri au povestit că au simțit mai întâi un zgomot sub tramvai, apoi acesta a deraiat și s-au izbit de clădire: „Tramvaiul a virat, a prins viteză și a lovit un imobil. Eram în picioare lângă șofer, iar ceilalți pasageri m-au lovit”, a spus o martoră.