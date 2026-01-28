Agenți ICE au încercat să pătrundă în în consulatul Ecuadorului din Minneapolis

Ofițeri ai Serviciului de Imigrări și Control Vamal al SUA (ICE) au încercat marți să pătrundă în consulatul ecuadorian din Minneapolis, dar au fost opriți de personalul consulatului, a transmis Ministerul de Externe al Ecuadorului, care a adresat o notă de protest ambasadei SUA la Quito cu privire la incident.

Funcţionari ai consulatului „au împiedicat intrarea ofiţerului” ICE marţi dimineaţa pentru a-i proteja pe „ecuadorienii ce se aflau la acea oră în sediul consular”, se arată în comunicatul ministerului.

Imagini difuzate pe reţelele sociale arată un bărbat cu faţa acoperită încercând să pătrundă în clădire, în timp ce un funcţionar îl avertizează că el nu este autorizat să facă acest lucru.

Într- o înregistrare video postată online și distribuită de mai multe instituții media ecuadoriene, un membru al personalului consulatului este văzut intervenit pentru a le bloca accesul: „Acesta este consulatul ecuadorian. Nu aveți voie să intrați”.

Ministerul „a înaintat imediat o notă de protest Ambasadei Statelor Unite din Ecuador pentru a se asigura că „acte de această natură nu se vor repeta la niciunul dintre birourile consulare ale Ecuadorului din Statele Unite”, a precizat acesta într-un comunicat, potrivit Washington Post.

Conform dreptului internațional, forțelor de aplicare a legii le este, în general, interzis să intre în consulate sau ambasade străine fără permisiunea consulului sau a ambasadorului, deși consimțământul poate fi prezumat în anumite situații de urgență care pun viața în pericol, cum ar fi incendiile.

Președintele Consiliului Local Minneapolis, Elliott Payne, a declarat că a vorbit cu ambasadorul Ecuadorului, care a spus că este convins că a fost o eroare.

Payne a declarat că agenții ICE au descins și într-o cafenea din apropierea clădirii consulare din nord-estul orașului Minneapolis, o destinație populară pentru protestatari, și i-au amenințat pe aceștia: „Ne vom întoarce și vă vom aresta pe toți”.

Președintele american Donald Trump a anunţat marţi o „mică detensionare” a situației din Minneapolis după sosirea consilierului său în materie de protecție a frontierelor, trimis pentru a dezamorsa tensiunile din jurul operaţiunii anti-imigraţie ce a dus la moartea a doi manifestanţi, care au fost împușcați de agenţi federali.

Peste 9.500 de ecuadorieni, expulzați din SUA în 2025

Violenţele legate de traficul de droguri, şomaj şi costul de trai crescut se numără printre cauzele care îi determină pe ecuadorieni să migreze, potrivit AFP.

Săptămâna trecută, o fotografie cu un băieţel ecuadorian de 5 ani speriat, escortat de un agent ICE, a făcut înconjurul lumii.

Un judecător a blocat temporar expulzarea din SUA a băieţelului arestat împreună cu tatăl său, „până la noi ordine”.

Potrivit unei reprezentante a reţelei şcolare pe care o frecventa copilul, acesta ar fi fost folosit ca „momeală”, forţat să bată la uşa locuinţei sale pentru a determina persoanele dinăuntru să iasă.

Autorităţile federale au o altă versiune: el a fost recuperat din faţa locuinţei lui după ce tatăl său fugise.