Ultimele știri

Politico: România, printre aliații „cuminți” ai lui Trump. Liderul american analizează eventualele consecințe pentru aliații de pe „lista neagră

Casa Albă a elaborat o listă a țărilor NATO „cuminți” și „neascultătoare”, în timp ce administrația Trump caută modalități de a sancționa aliații care au refuzat să sprijine războiul din Iran. Administrația păstrează discreția asupra detaliilor, dar analizează opțiunile.

Administrația Trump păstrează discreția asupra detaliilor. FOTO: Profimedia
Administrația Trump păstrează discreția asupra detaliilor. FOTO: Profimedia

Inițiativa, la care oficialii au lucrat înaintea vizitei la Washington din această lună a șefului NATO, Mark Rutte, include o evaluare a contribuțiilor statelor membre la Alianță și le împarte pe niveluri, potrivit a trei diplomați europeni și unui oficial american din domeniul Apărării familiarizat cu planul, relatează POLITICO.

Trump, amenințări repetate la adresa statelor membre NATO

Este un nou semnal că Donald Trump intenționează să își pună în practică amenințările față de aliații care nu se conformează dorințelor sale. Totodată, reprezintă un nou punct de presiune asupra unei alianțe tot mai fragile, afectată de atacurile repetate ale lui Trump din ultima perioadă.

Secretarul Apărării, Pete Hegseth, a lansat ideea încă din decembrie. „Aliații model care își fac partea, precum Israel, Coreea de Sud, Polonia, din ce în ce mai mult Germania, statele baltice și alții, vor beneficia de favoruri speciale. Aliații care continuă să nu își îndeplinească rolul în apărarea colectivă vor suporta consecințe”, a spus acesta.

Administrația Trump păstrează discreția asupra detaliilor, în timp ce analizează opțiunile. Oficialii au oferit puține clarificări privind natura favorurilor sau a sancțiunilor.

„Nu par să aibă idei foarte concrete când vine vorba de pedepsirea aliaților considerați slabi”, a declarat un alt oficial european, sub protecția anonimatului.

Casa Albă și-a exprimat clar nemulțumirea față de aliați. „Deși Statele Unite au fost mereu alături de așa-zișii aliați, țări pe care le protejăm cu mii de soldați nu au fost alături de noi în cadrul Operațiunii Epic Fury”, a declarat purtătoarea de cuvânt Anna Kelly, făcând referire la denumirea dată de Pentagon operațiunii. „Președintele Trump a fost clar în privința acestei situații inechitabile, iar Statele Unite nu vor uita.”

NATO nu a făcut comentarii pe marginea acestui subiect, potrivit sursei citate. 

România și Polonia ar putea fi printre principalii beneficiari 

Există puține alternative pentru relocarea trupelor americane din Europa, astfel că orice plan ar presupune probabil mutarea acestora dintr-o țară în alta. Chiar și așa, o astfel de schimbare ar putea fi costisitoare și de durată.

Lecția pe care Golful a plătit-o scump, deși Ucraina o predă gratis

Nu este clar ce state se încadrează în fiecare categorie sau dacă Mark Rutte este la curent cu planul. Totuși, România și Polonia ar putea fi printre principalii beneficiari, întrucât se bucură de încrederea președintelui american și ar primi cu deschidere mai multe trupe americane.

Guvernul polonez, unul dintre cei mai mari contributori la bugetul de apărare al NATO, suportă deja aproape toate costurile pentru găzduirea celor aproximativ 10.000 de militari americani. În același timp, baza aeriană Baza Aeriană Mihail Kogălniceanu din România, recent extinsă și folosită de SUA în operațiuni aeriene, are capacitatea de a primi mai multe trupe.

Hegseth a folosit inițial conceptul de „aliat model” pentru a descrie statele NATO care au crescut cheltuielile pentru apărare în linie cu ținta de 5% susținută de Trump. Ideea apare și în Strategia Națională de Apărare publicată în ianuarie.

Departamentul Apărării a transmis că „va prioritiza cooperarea cu aliații model care își îndeplinesc rolul în apărarea colectivă”, consolidând în același timp stimulentele pentru ceilalți.

Conceptul ar putea oferi SUA opțiuni de a retrage desfășurări de trupe, exerciții comune sau contracte militare de la aliații considerați „slabi” și de a le redirecționa către cei „buni”, potrivit unor oficiali europeni. De asemenea, Hegseth a folosit termenul „aliat model” și în discuțiile cu membrii NATO.

Inițiativa i-ar oferi lui Trump mai multe instrumente pentru a face diferența între statele care au sprijinit acțiunile SUA în Iran — precum accesul la baze sau sprijin logistic — și cele care nu au făcut-o.

Spania, tensiuni cu administrația americană

În timp ce Spania, dar și aliați precum Marea Britanie și Franța, au respins sau amânat solicitările SUA, România și alte state mai mici au permis utilizarea bazelor aeriene. Bulgaria a oferit, de asemenea, sprijin logistic discret.

Spania era deja în tensiuni cu administrația Trump după ce s-a opus țintei de 5% pentru cheltuielile de apărare la summitul NATO de la Haga. În schimb, statele baltice — Lituania, Letonia și Estonia — alături de Polonia, au fost lăudate pentru nivelul ridicat al cheltuielilor militare.

„Nu este util ca liderii americani să vorbească despre alianțele noastre cu dispreț”, a declarat senatorul Roger Wicker. „Trebuie să fim conștienți de beneficiile politice, strategice și morale pe care le aduc aceste alianțe.”

Unii foști oficiali se îndoiesc că administrația Trump are capacitatea de a gestiona o nouă criză majoră în cadrul alianței.

„Trump și echipa sa sunt ocupați să iasă din situațiile complicate pe care tot ei le-au creat”, a declarat Joel Linnainmäki. „Cel mai probabil, administrația nu are resursele necesare pentru a deschide un nou front tensionat cu Europa cât timp războiul continuă.”

Acordul cu AUR, ținut la secret. Surse: PSD strângea semnături pentru moțiune, fără ca parlamentarii să știe la ce vor folosi
digi24.ro
image
O femeie din Mexic a fost căutată patru zile după ce a dispărut, pentru că nimeni nu a recunoscut-o din poze de pe rețele
stirileprotv.ro
image
Stenograme din ședința PSD. Ce le-a transmis Sorin Grindeanu celor din conducerea partidelor și ce urmează în relatia cu AUR
gandul.ro
image
Refuz masiv în fața recrutării: Germania se confruntă cu o reacție neașteptată
mediafax.ro
image
Alimentul pe care Cristiano Ronaldo nu-l mai consumă deloc. Se găsește în toate supermarketurile din România, costă sub 5 lei și e consumat zilnic de foarte mulți români
fanatik.ro
image
Boboșarca, Duminica Mironosițelor, în satul bulgarilor din Băleni Sârbi: „Doamne Dumnezeule! Ne bucurăm de El în salata, în varza și Învierea pe care ni le dă!”
libertatea.ro
image
Ce le spune Nicușor Dan românilor care l-au votat, dar acum sunt supărați pe el, și celor care îl consideră „PSD-ist”
digi24.ro
image
Mutu, dezvăluiri despre relațiile sale >> Despărțirea de Consuelo: „Nu mi-o spunea direct”
gsp.ro
image
De nicăieri: divorțează după 16 ani! ”Merit asta”. Ea are 40 de ani, el - 54 și au împreună doi copii
digisport.ro
image
Salariile mari sunt rare în România: peste 9.500 lei net te plasează în top 8% angajați bine plătiți (analiză)
stiripesurse.ro
image
Surpriză uriașă pentru o femeie care a crezut că și-a cumpărat un apartament cu debara. Când i-a deschis ușa a avut un șoc 
antena3.ro
image
Cât este darul de nuntă în 2026. Apropiaţii dau minimum 3.500 de lei
observatornews.ro
image
Câți bani a luat eliminatul Alberto Hangan, de la Antena 1, pentru cele 16 săptămâni petrecute la Survivor 2026
cancan.ro
image
Vor primi pensionarii cu grupe bani în plus la pensie? Consiliul Legislativ a dat verdictul DOCUMENT
newsweek.ro
image
FOTO. Cât de frumoasă e femeia cu 22 de milioane de urmăritori pe Instagram
prosport.ro
image
Soveja, satul unic în Europa, a ars aproape complet. Era considerat staţiunea bogaţilor în timpul comunismului, Ceauşescu avea şi el aici o casă de vacanţă
playtech.ro
image
Mihai Stoica, dezvăluirea momentului despre antrenorul FCSB: “Reghecampf l-a ajutat foarte mult!”
fanatik.ro
image
Pariul PSD privind asocierea cu AUR pentru moțiunea de cenzură: debarcarea lui Bolojan de la vârful PNL: „E clar că visează la perioada Ciolacu-Ciucă”
ziare.com
image
Sorana Cîrstea a cedat nervos: "Chemi supervizorul sau îi spun echipei mele să strige"
digisport.ro
image
DOCUMENT Guvernul face publica ”Lista băieților deștepți din energie / AVIZE DE RACORDARE DE 80.000 de MW, de 10 ori puterea instalată a României / 318 firme au capital social sub 1.000 de lei. 78% nu aveau angajaţi
stiripesurse.ro
image
EXCLUSIV Neconcordanțe în CV-ul unui consilier al lui Nicușor Dan
cotidianul.ro
image
ULTIMA ORĂ: Şi-a dat DEMISIA din Guvern
romaniatv.net
image
Bonificații de la ANAF pentru cei care au plătit impozitele. Sute de mii de români beneficiază
mediaflux.ro
image
„Uitați-vă la el, e și o mână divină” » Poveștile emoționante ale oamenilor lângă care a crescut Cristi Chivu: „Fie iertat, tatăl lui nu-l lăsa să facă nimic!”
gsp.ro
image
Ce s-a întâmplat exact când Nicolae Ceaușescu s-a întâlnit cu Părintele Arsenie Boca: „Vă vor cerne!"
actualitate.net
image
De ce va avea restaurantul Panoramic, patronat de Copos, acces auto pe Tâmpa, în ciuda restricțiilor și protestelor
actualitate.net
image
Ce a învățat Alina Sorescu din fosta căsnicie cu Alexandru Ciucu. Ce spune despre o nouă relație
click.ro
image
Cum pregătește Laura Cosoi brioșe fără zahăr, făină și praf de copt: „Nu mai știam ce să le pun copiilor la pachet”
click.ro
image
Decizie neașteptată în timpul atacului armat de la Casa Albă. JD Vance, evacuat înaintea lui Trump. Explicația președintelui: „Lăsați-mă să văd”
click.ro
Meghan Markle GettyImages 1178314752 jpg
”Sfârșitul unei ere, cei mai grei 7 ani din viață”. Meghan recunoaște că viața a pus-o în genunchi
okmagazine.ro
Principele Nicolae și Ioana Doletti foto Historia webp
Superba Ioana, femeia fatală de la Palatul României: i-a făcut pe Carol al II-lea și pe Principele Nicolae să uite că sunt frați
okmagazine.ro
Tort ungar Sursa foto shutterstock 2322289845 jpg
Tort ungar. Nimeni nu poate rezista unei a doua felii
clickpentrufemei.ro
Arheologii au îndepărtat cu atenție pământul din jur înainte de a transporta pâinea la un laborator (© Kanton Aargau)
Pâine romană veche de 2.000 de ani, descoperită pe un șantier de construcții
historia.ro
