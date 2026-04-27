Lecția pe care Golful a plătit-o scump, deși Ucraina o predă gratis

Timp de patru ani, dronele iraniene Shahed au zburat deasupra orașelor ucrainene. Noaptea după noapte, în roiuri de sute, uneori de peste șapte sute într-o singură noapte, aceste aparate cu aripi de delta și motoare cu piston s-au prăbușit peste blocuri de locuințe, centrale electrice și poduri din Kiev, Harkov și Odesa. Rusia le cumpărase de la Teheran în toamna lui 2022, când stocurile proprii de rachete de croazieră se subțiau periculos, și le redenumise Geran — geranium. Un nume de floare pentru o armă de masă ieftină. Până în 2025, uzina de la Alabuga, din inima Tatarstandului, producea peste cinci mii cinci sute de exemplare pe lună. Ucraina nu și-a putut permite să răspundă cu Patriot la fiecare dronă de cincizeci de mii de dolari — un singur interceptor Patriot costă câteva milioane. A inventat altceva: o familie de drone-interceptor ieftine, controlate cu ochelari VR sau stații de sol portabile, capabile să vâneze Shahede în zbor. Firma Wild Hornets a construit Sting — prima dronă antidrona produsă în serie de masă. Până în februarie 2026, numai în acea lună, interceptoarele ucrainene efectuaseră șase mii trei sute de ieșiri de luptă. Un ecosistem întreg de apărare stratificată luase naștere din necesitate, din sânge și din inventivitate. Apoi, pe 28 februarie 2026, Statele Unite și Israelul au lovit Iranul. Și lumea a descoperit că nimeni altcineva nu era pregătit pentru ceea ce Ucraina știa deja de ani de zile. Iranul a lansat sute de drone Shahed — la fel de multe, dacă nu mai multe decât rachete balistice — pentru a slei sistemele de apărare antiaeriană ale Israelului, ale Statelor Unite și ale partenerilor lor din Orientul Mijlociu. Emiratele Arabe Unite au interceptat peste o mie trei sute cincizeci de drone și două sute treizeci de rachete balistice. Bahrain a distrus o sută șaptezeci și șase de drone. Qatar a interceptat patruzeci și șapte. Patriot-urile erau prezente pretutindeni — și totuși nu era destul. Secretarul Apărării Pete Hegseth și șeful Statului Major al Forțelor Armate, generalul Dan Caine, au recunoscut în ședința închisă de la Capitol Hill că dronele relativ ieftine și joase au fost o problemă mai mare decât anticipaseră. Câteva zile mai târziu, Pentagonul a formulat o cerere neobișnuită: a solicitat ajutorul Kievului. Pe 8 martie 2026, președintele Volodimir Zelenski a anunțat că Ucraina va trimite experți militari în regiunea Golfului. Două sute de specialiști ucraineni au fost dislocați în Qatar, Arabia Saudită și Emiratele Arabe Unite, lucrând alături de personalul american pentru a proteja bazele militare americane din Iordania. O răsturnare istorică: națiunea care primise vreme de ani întregi ajutor militar occidental devenea brusc furnizor de expertiză pentru cea mai puternică armată din lume. Paradoxul era greu de ignorat. Expertul militar Dara Massicot, de la Carnegie Endowment for International Peace, nota că, în ciuda utilizării extinse și devastatoare a dronelor de tip Geran de către Rusia împotriva Ucrainei în cei patru ani de conflict, și a dezvoltării continue a soluțiilor de contracarare de către Kiev, tipurile de apărare ieftine pe care le folosesc ucrainenii nu fuseseră replicate în statele din Golf sau de către armata americană în regiune. Miliarde de dolari cheltuiți pe sisteme sofisticate, și răspunsul la o dronă de cincizeci de mii de dolari lipsea cu desăvârșire. Armata americană s-a orientat rapid spre drone-interceptor testate în Ucraina, urmărind să inverseze ecuația economică a apărării antiaeriene. Secretarul Armatei, Dan Driscoll, a anunțat în fața Congresului că, în opt zile de la declanșarea conflictului cu Iranul, fuseseră achiziționate treisprezece mii de unități Merops — un interceptor dezvoltat cu input ucrainean, la un cost de cincisprezece mii de dolari bucata, cu potențial de scădere sub zece mii la scară industrială. O mie de ori mai ieftin decât un Patriot. Această cifră singură rezumă o revoluție militară în curs: nu o revoluție a puterii de foc, ci una a economiei războiului. Și epicentrul ei nu se afla la Pentagon sau la vreun centru de cercetare din Silicon Valley — se afla în tranșeele din Ucraina, unde de patru ani se testează, se perfecționează și se produce, la scară și în condiții reale, tehnologia care definește acum conflictele secolului al douăzeci și unu.

Revoluția tăcută: cum a devenit Ucraina lider global în războiul dronelor — din aer până sub apă

În timp ce marile armate ale lumii continuă să investească miliarde în sisteme clasice de apărare, Ucraina a schimbat regulile jocului printr-o strategie radical diferită: volum, cost redus și adaptare rapidă. Rezultatul este o transformare profundă a războiului modern — una care se desfășoară simultan în aer, la suprafața mării și sub apă.

Interceptorul de 2.000 de dolari

În centrul acestui ecosistem se află Sting, interceptorul dezvoltat de grupul Wild Hornets. Cu un design simplu, imprimat 3D, și o viteză de peste 340 km/h, Sting a devenit cel mai eficient vânător de drone Shahed rusești. Costă cât un telefon de ultimă generație — între 1.000 și 2.500 de dolari — dar a reușit deja să distrugă mii de ținte aeriene. Până în februarie 2026, bilanțul depășea 3.900 de drone doborâte, inclusiv versiunea cu motor cu reacție Geran-3.

Succesul nu este doar tehnic, ci și industrial. Ucraina produce peste 10.000 de astfel de interceptoare lunar, într-un ritm care ar fi fost de neimaginat pentru industria militară tradițională. Fabricile sunt mici, agile, bazate pe imprimare 3D și componente locale. Un colectiv de câteva zeci de ingineri poate livra sute de unități pe săptămână.Dincolo de Sting, o întreagă familie de sisteme se dezvoltă rapid. P1-SUN introduce un concept inovator: lansarea interceptorilor din aeronave vechi, precum sovieticul Antonov An-28, transformat cu costuri minime în platformă de vânătoare antidronă. Zerov-8 merge și mai departe — decolează vertical ca o dronă, pivotează orizontal ca un avion și integrează ghidaj AI autonom în faza finală a interceptării. Proiectul Octopus, dezvoltat împreună cu Marea Britanie, marchează internalizarea modelului: drone ucrainene produse pe sol britanic, 1.000 de unități pe lună. Nu mai este experiment — devine standard NATO

Matematica acestui război este brutală în simplitatea ei. O rachetă Patriot costă aproximativ 4 milioane de dolari. Un Sting — cel mult 2.500. Cele 300 de drone iraniene doborâte cu 300 de Patrioate în Golful Persic au costat 1,2 miliarde de dolari. Cu interceptoare ucrainene, același rezultat ar fi costat sub un milion. Diferența nu este marginală — este de ordinul miilor. Această eficiență redefinește însăși logica apărării aeriene: nu mai câștigă cel cu cea mai avansată rachetă, ci cel care poate produce, adapta și livra la scară.

Flota care nu există — și care a câștigat

Dacă în aer Ucraina a democratizat apărarea, pe mare a rescris complet conceptul de putere navală. Fără o flotă de război convențională, Kiev a ales asimetria. În august 2023, a înființat Brigada 385 — prima unitate militară din lume dedicată exclusiv dronelor navale — și a lansat o campanie care avea să lovească direct în superioritatea tradițională a Rusiei în Marea Neagră. Arma principală: Magura V5, o dronă de suprafață cu carcasă din fibră de carbon, înălțime la linia apei de doar 50 de centimetri și rază de acțiune de peste 700 de kilometri. Greu de detectat radar, greu de interceptat, devastatoare la impact cu 320 de kilograme de explozibil. În februarie 2024 a intrat în istorie — prima dronă navală care a scufundat nave de război în luptă reală. Într-un singur an, a distrus sau avariat peste o duzină de nave rusești, producând pagube de sute de milioane de dolari. Versiunea evoluată, Magura V7, a dus conceptul dincolo de orice anticipație: integrarea rachetelor aer-aer AIM-9 Sidewinder, concepute inițial pentru avioane de vânătoare, pe o platformă navală fără pilot. În mai 2025, aceste drone au doborât două avioane de vânătoare Su-30SM rusești deasupra Mării Negre. Un moment fără precedent: aeronave de 50 de milioane de dolari bucata, distruse de drone maritime.

Sea Baby, operat de Serviciul de Securitate al Ucrainei, completează arsenalul cu o specializare diferită — lovituri asupra infrastructurii și navelor ancorate. Cu rază de până la 1.500 de kilometri și încărcături de până la două tone, a atacat Podul Crimeei, petroliere ale flotei fantomă rusești și a introdus o tactică nouă, veche de un secol și jumătate: când accesul în portul Sevastopol a fost blocat cu bariere fizice, Sea Baby a trecut la minarea intrărilor. Cel puțin patru nave rusești au lovit acele mine.

Sub apă: frontiera invizibilă

Cea mai recentă și mai neliniștitoare dimensiune a acestui arsenal este subacvatică. Drona Marichka poate parcurge 1.000 de kilometri, transportând aproape o tonă de explozibil, rămânând ascunsă sub apă timp de o săptămână înainte de a lovi. Motoare silențioase, materiale speciale de carcasă, navigație inerțială — o torpilă inteligentă care pândește. Alături de Toloka, concepută pentru recunoaștere și minare subacvatică, și de Sub Sea Baby — o variantă submersibilă care în decembrie 2025 a revendicat lovirea unui submarin rusesc chiar în portul Novorossiysk — aceste sisteme transmit un mesaj simplu și îngrijorător: nici adâncurile nu mai oferă adăpost.

Paradoxul victoriei

Rezultatul acestei campanii este unul dintre cele mai spectaculoase paradoxuri militare ale epocii moderne. Ucraina, fără o flotă navală convențională semnificativă, fără superioritate aeriană, fără resursele materiale ale adversarului, a reușit să forțeze retragerea unei treimi din Flota rusă a Mării Negre din Sevastopol. Nu prin putere clasică, ci prin asimetrie tehnologică, producție distribuită și inovație continuă sub presiunea războiului real.

Lecția este simplă și incomodă pentru marile armate ale lumii: viitorul nu va fi dominat de platforme rare și scumpe, ci de sisteme accesibile, inteligente și produse în masă. Din cer până sub apă, Ucraina nu doar că aplică această lecție — o definește.

Roboții care schimbă fața războiului — și ce are România de câștigat

De la câmpurile de luptă ucrainene unde roboții capturează fortărețe fără niciun foc tras, la Marea Neagră unde un vehicul autonom românesc patrulează apele minate — revoluția sistemelor autonome a ajuns și în curtea noastră. Vara trecută, scrie Politico, în regiunea Harkiv, doi soldați ruși au ridicat un carton alb în semn de capitulare. În fața lor nu se afla nicio unitate de infanterie ucraineană — se aflau față în față cu un robot. Ofițerul care a coordonat operațiunea, comandantul Mikola Zinkevich, a relatat că infanteria sa era la cinci kilometri distanță și că poziția inamică a fost cucerită fără ca un singur foc să fi fost tras de vreun soldat uman. A fost, potrivit președintelui Volodimir Zelenski, prima dată în istoria acestui război când o poziție inamică a fost cucerită exclusiv de platforme fără echipaj. Dacă această imagine pare extrasă dintr-un film science-fiction, experții militari spun că tocmai asistăm la o schimbare de paradigmă comparabilă cu apariția prafului de pușcă în Evul Mediu sau cu revoluția tancului în Primul Război Mondial. Și, spre deosebire de revoluțiile militare anterioare care s-au desfășurat în decenii, aceasta se produce în timp real, cu viteza unui ciclu de actualizare software — câteodată de la o săptămână la alta. La peste o mie de kilometri de linia frontului, în România, o echipă de ingineri construiește propriul răspuns la această revoluție. Squallus — primul vehicul autonom maritim dezvoltat integral în România — patrulează deja Marea Neagră. O mare cu mine. Și nu e o metaforă. Îl va cumpăra ministerul prin SAFE? Nu știm. Am pus o întrebare la care nu aștept un răspuns pentru că politicienii noștri au alte obiective.

Infanteria scoasă din focul direct: revoluția ucraineană

Ucraina a intrat în război în 2022 cu o armată convențională, confruntată cu o putere militară de zece ori mai mare numeric. Soluția nu putea fi să câștige cu aceleași mijloace — trebuia să schimbe regulile jocului. Dronele aeriene au venit primele: au transformat zona de cincizeci de kilometri din spatele liniei frontului într-o capcană mortală pentru logistica și infanteria rusă. Orice mișcare vizibilă pe câmp deschis devine în câteva secunde o țintă. Roboții tereștri au urmat logic. „În condițiile unei saturări dense a cerului cu UAV-uri, sistemele robotice terestre permit executarea unor misiuni periculoase fără implicarea personalului”, explică Zinkevych. Lista misiunilor pe care roboții le preiau crește constant: livrarea de provizii pe linia frontului, evacuarea răniților sub foc, supravegherea, demolarea fortărețelor, sabotajul și instalarea câmpurilor de mine. Obiectivul declarat este ambițios: înlocuirea a treizeci de procente din personal în cele mai dificile zone ale frontului cu sisteme robotice până la sfârșitul lui 2026. Aproximativ două sute de producători ucraineni lucrează în prezent la diferite tipuri de sisteme autonome, transformând această industrie dintr-o nișă experimentală într-un sector de masă. Analistul militar Mikola Bielieskov, de la Carnegie Endowment for International Peace, compară schimbările cu revoluțiile militare din anii 1920–1930 — cele care au produs doctrinele Blitzkrieg și au redefinit conflictul pentru jumătate de secol. „Lucrăm astfel încât roboții să preia lovitura principală, iar infanteria să devină o forță de elită, specializată. Pentru că, indiferent de tehnologie, oamenii rămân baza armatei.”— a declarat pentru Politico Mikola Zinkevich, comandant unitate robotică, Armata Ucraineană

Squallus: robotul românesc în marea minată

La câteva sute de kilometri de granița cu Ucraina, Marea Neagră ascunde pericole invizibile. De la declanșarea conflictului, mine maritime au fost descoperite la malul românesc, bulgar și turcesc. Curenții le deplasează imprevizibil. Detectarea lor manuală este lentă, costisitoare și pune în pericol echipajele navale. Squallus a fost gândit tocmai pentru această problemă. Dezvoltat de AFT R&D — companie cu douăzeci de ani de experiență în sisteme autonome — în parteneriat cu Academia Navală „Mircea cel Bătrân”, Squallus integrează trei capabilități distincte: un vector aerian pentru supravegherea de lungă durată a suprafeței mării, vehiculul de suprafață propriu-zis care operează în condiții meteo variate, și un sistem subacvatic tethered cu vizibilitate în timp real sub suprafață. Toate trei coordonate dintr-o singură stație de comandă. Ceea ce distinge Squallus de sisteme similare produse în alte țări NATO nu este doar capabilitatea tehnică, ci independența totală față de lanțurile de aprovizionare critice. Toate componentele esențiale sunt proiectate și produse în România — o decizie mai costisitoare pe termen scurt, dar care devine avantaj strategic major într-o lume în care sancțiunile și blocajele de lanț logistic sunt instrumente de război la fel de reale ca rachetele. Squallus a trecut primul prag de validare internațională în 2025, participând cu succes la exercițiul Sea Shield, o demonstrație NATO în Marea Neagră. Sistemul românesc a funcționat în condiții reale, nu doar în laborator. În 2026, va participa la noi exerciții în zonă. Arhitectura este scalabilă: o stație de control poate coordona mai multe vehicule simultan, configurabilă modular pentru misiuni de la supraveghere la scenarii kamikaze.

Drona românească Squallus în acțiune pe Marea Neagră

Lecțiile pe care România le poate sări

Când armata ucraineană a început să experimenteze cu roboți, conducerea militară era sceptică. Comandanții de brigadă puneau sub semnul întrebării utilitatea practică și complexitatea integrării cu unitățile umane. Scepticismul s-a risipit rapid sub presiunea realității câmpului de luptă: brigăzile care au adoptat sistemele au obținut rezultate imposibil de contestat. România are avantajul de a putea sări această etapă dureroasă — lecțiile ucrainene sunt acum documentate, analizate și disponibile. Contextul geopolitic nu lasă timp de pierdut: România este stat de primă linie NATO, cu o graniță de peste șase sute de kilometri cu Ucraina, și riverană la o mare în care Rusia a dovedit că lovește cu drone maritime la sute de kilometri de linia frontului. Amenințarea minelor maritime nu este ipotetică — este prezentă acum. Dacă Squallus poate fi integrat operațional în Forțele Navale Române înainte ca o mină în derivă să lovească o navă în apele teritoriale românești, investiția justifică orice cost anterior. Există și o dimensiune economică de ignorat cu greu. Aliații NATO caută cu urgență soluții USV pentru Marea Baltică, Marea Nordului și Mediterana. Squallus — validat NATO, produs în Europa, independent față de lanțurile de aprovizionare critice — îndeplinește exact criteriile achizitorilor militari ai Alianței. Un contract de export ar finanța generația următoare de dezvoltare, ar consolida industria de apărare românească și ar crește influența strategică a României în cadrul NATO dincolo de simpla contribuție cu trupe.

Războiul viitorului a început deja

Imaginea unui robot care primește capitularea unor soldați umani este mai mult decât un moment media spectaculos. Este dovada că pragul psihologic a fost trecut — că frica, factorul care a stat la baza predării în tot cursul istoriei militare, funcționează acum și față de o mașină fără emoții și fără milă. Implicația doctrinară este profundă: dacă roboții pot genera capitulare, ei nu mai sunt instrumente de sprijin — devin actori tactici de sine stătători. România se află, în 2026, la o răscruce rară: are o amenințare reală și imediată la granițe, are o tehnologie autonomă proprie validată și are lecțiile unui conflict activ la o oră de zbor distanță. Fereastra în care toate acestea coincid nu va rămâne deschisă la nesfârșit. Istoria militară este plină de exemple ale națiunilor care au văzut viitorul la timp — și ale celor care nu l-au văzut. Squallus nu este doar un vehicul autonom. Este un argument, construit în metal și cod sursă, că România poate fi producătoare de securitate — nu doar consumatoare.

Două Românii în același război: între inovație și inerție

Eu urmăresc cu atenție evenimentele legate de armată. Mă interesează pentru că am fost cândva în anii 1998-2000 secretarul Comisie de Coordonare a Producției de Apărare a Departamentului Înzestrării Armatei. Așa am văzut o emisiune la un post de televiziune despre drone. Reportajul difuzat în această seară, 26 aprilie, la „România, te iubesc!” nu este doar o incursiune în războiul dronelor. Este, de fapt, o radiografie incomodă a unei armate aflate între două epoci — una care inovează discret și una care încă funcționează după reflexe vechi de decenii. Prima impresie este un contrast greu de ignorat. România se pregătește pentru conflicte moderne folosind echipamente și cadre legislative care par rămase în urmă cu 30–40 de ani. Nu e o figură de stil, ci o realitate expusă fără menajamente: tancuri din anii ’80, proceduri învechite și o adaptare lentă la ritmul accelerat al războiului tehnologic. Într-un context în care dronele de câteva sute de dolari pot distruge blindate de milioane, decalajul devine mai mult decât simbolic — devine strategic. Și totuși, în același reportaj apare o altă Românie. Una despre care se vorbește prea puțin si despre care am încercat si eu mai sus să vorbesc. O companie din Cluj dezvoltă software de inteligență artificială integrat deja în sisteme americane antidronă desfășurate în Orientul Mijlociu, inclusiv în contextul conflictului din Iran. Este genul de contribuție care ar trebui să deschidă jurnalele de știri, nu să treacă aproape neobservată. România nu este doar consumator de securitate — în anumite nișe, devine furnizor. Schimbarea se vede și la nivel de formare militară. La Academia Forțelor Terestre de la Sibiu, studiul dronelor a devenit obligatoriu. Viitorii ofițeri învață să folosească drone ieftine pentru a neutraliza ținte costisitoare, să identifice vulnerabilități și să opereze sisteme rezistente la bruiaj, inclusiv prin fibră optică. Este, probabil, una dintre cele mai clare adaptări la realitatea războiului din Ucraina — unde tehnologia low-cost redefinește raportul de forțe. Dar progresul nu este liniar. Un exemplu revelator este cel al satelitului anti-bruiaj dezvoltat în România, blocat la sol din motive politice. Tehnologia există, dar decizia întârzie. Este un simptom al unei probleme mai largi: ruptura dintre capacitatea tehnică și voința instituțională. În paralel, Ministerul Apărării anunță investiții de peste 400 de milioane de euro în sisteme fără pilot. Piața fierbe, companiile se aliniază, iar promisiunile sunt mari. Însă realitatea rămâne inegală: unele proiecte avansează rapid, altele există mai mult pe hârtie. Inclusiv inițiative oficiale care, deși prezentate ca „de ultimă generație”, nu au încă rezultate funcționale.

Concluzia reportajului nu este una simplă, dar este clară, identica cu cea pe care am expus-o mai sus. România trăiește simultan două realități militare: una conectată la NATO, la tehnologia de vârf și la războiul viitorului — și alta blocată în inerții administrative și echipamente depășite. Tensiunea dintre aceste două direcții nu este doar o temă jurnalistică. Este, în fond, întrebarea esențială: cât de repede poate România să-și transforme potențialul în capacitate reală de apărare? Răspunsul nu va veni dintr-un singur reportaj sau dintr-un articol de blog. Dar e clar că subiectul abia începe.