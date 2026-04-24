Trump nu poate exclude țări din NATO din cauza poziției lor față de Iran, spune un oficial al Alianței cu privire la problema Spaniei

Președintele SUA, Donald Trump, nu poate suspenda calitatea de membru NATO a Spaniei din cauza refuzului Madridului de a sprijini operațiunea Washingtonului împotriva Iranului, a declarat vineri un oficial din cadrul Alianței Nord-Atlantice.

Comentariul vine în contextul unor informații potrivit cărora Pentagonul analizează modalități de a sancționa statele membre NATO care nu au susținut războiul americano-israelian împotriva Teheranului.

„Tratatul fondator al NATO nu prevede nicio dispoziție privind suspendarea sau excluderea unui stat membru”, a spus oficialul pentru Kyiv Independent.

Potrivit surselor, printre măsurile discutate s-ar afla suspendarea unor țări „dificile” din poziții importante în cadrul Organizației Tratatului Atlanticului de Nord (NATO) sau revizuirea poziției Statelor Unite în chestiuni sensibile de politică externă, precum susținerea pretențiilor Regatului Unit asupra Insulelor Falkland ori statutul Spaniei în cadrul alianței.

După apariția informațiilor privind posibile planuri ale SUA de a suspenda Spania, premierul Pedro Sánchez a reafirmat angajamentul țării sale față de NATO.

„Poziția guvernului spaniol este clară: cooperare deplină cu aliații noștri, dar întotdeauna în cadrul dreptului internațional”, a declarat Sánchez vineri, 24 aprilie.

Trump a criticat dur aliații NATO pentru refuzul de a trimite forțe navale care să ajute la redeschiderea Strâmtoarea Ormuz, după ce transportul maritim a fost afectat de războiul cu Iranul, acuzându-i că nu sprijină eforturile SUA.

El a sugerat, de asemenea, posibilitatea retragerii SUA din NATO și a intensificat presiunile asupra unor state membre, numind Spania „un aliat teribil”.

Madridul a respins anterior o propunere a SUA ca statele NATO să își majoreze cheltuielile pentru apărare la 5% din PIB, devenind primul membru al Alianței care se opune acestui plan.

În luna octombrie, Donald Trump a sugerat că NATO ar trebui să dea afară Spania din alianță din cauza cheltuielilor restante ale țării pentru apărare. „Am avut un singur întârziat — Spania. Trebuie să-i sunați și să aflați de ce rămân în urmă,” a spus Trump la vremea respectivă.