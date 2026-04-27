Trump, în fața unei decizii critice privind Iranul: trei scenarii care pot schimba cursul conflictului

Președintele Donald Trump se confruntă cu trei opțiuni dificile în privința conflictului cu Iran, după ce a anulat discuțiile de pace și a respins o ofertă de ultim moment venită din partea Teheranului, potrivit relatărilor din presa americană.

Potrivit The Wall Street Journal, liderul de la Casa Albă ar putea alege între escaladarea conflictului, utilizarea presiunii economice — inclusiv prin blocarea Strâmtoarea Ormuz — sau acceptarea unui acord pe care nu îl consideră favorabil.

În declarații făcute duminică, Trump a afirmat că infrastructura petrolieră a Iranului ar putea suferi avarii majore în doar câteva zile. El a sugerat că anumite conducte ar putea „exploda din interior”, fără a oferi dovezi concrete pentru aceste afirmații.

Tensiunile vin într-un moment deja volatil. Sâmbătă seara, Trump a fost evacuat în condiții de securitate sporită, alături de prima doamnă, după ce focuri de armă au fost raportate în timpul unui eveniment oficial la Washington. În ciuda incidentului, el a reiterat că obiectivul său rămâne obținerea unui acord cu Iranul.

Impactul economic global se accentuează

Anterior, președintele anunțase anularea unei deplasări planificate în Pakistan, unde emisarii săi urmau să participe la discuții indirecte cu oficiali iranieni. Trump a invocat „confuzia și luptele interne” din conducerea iraniană drept motiv principal pentru această decizie.

Ministrul iranian de externe, Abbas Araghchi, s-a aflat totuși la Islamabad, unde a avut întâlniri cu lideri pakistanezi, inclusiv cu prim-ministrul Shehbaz Sharif. Potrivit declarațiilor oficiale, discuțiile au vizat condițiile de bază pentru eventuale negocieri, iar Teheranul și-a reafirmat liniile roșii.

La scurt timp după anularea vizitei, Trump a declarat că Iranul a transmis o nouă propunere, pe care a descris-o drept „mai bună”, dar în continuare insuficientă. Autoritățile iraniene nu au confirmat public existența acestei oferte.

În paralel, oficialii de la Teheran au reiterat că nu sunt pregătiți pentru o nouă rundă de negocieri directe, acuzând Washingtonul că menține cereri „maximaliste”, inclusiv în ceea ce privește programul nuclear. Iranul a respins, de asemenea, ideea de a renunța la stocurile de uraniu îmbogățit.

Un armistițiu fragil este în vigoare, reducând temporar nivelul confruntărilor. Cu toate acestea, impactul economic global se accentuează, pe fondul perturbării transporturilor de petrol, gaze naturale lichefiate și alte resurse esențiale, în contextul restricțiilor din zona Golfului.

Rămâne incert dacă eforturile diplomatice vor fi reluate în perioada următoare, deși surse citate de presa americană sugerează că o posibilă întâlnire între oficiali de rang înalt nu este exclusă.