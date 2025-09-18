search
Joi, 18 Septembrie 2025
Adevărul
Poliția din Los Angeles a tras peste o mie de proiectile asupra protestatarilor împotriva lui Trump, într-o singură zi

Publicat:

Polițiștii din Los Angeles au tras peste 1.000 de proiectile asupra protestatarilor, într-o singură zi din iunie, când demonstranții au manifestat împotriva măsurilor dure luate de administrația Trump în materie de imigrație și deciziei de a trimite Garda Națională în al doilea oraș ca mărime al țării, potrivit unui raport citat miercuri de The Guardian.

Departamentul de poliție a publicat luni,15 septembrie, un raport mandatat de stat privind utilizarea forței împotriva protestatarilor, care include cifre privind numărul de „bean bags” (n.r proiectile neletale), gloanțe de cauciuc și spumă, precum și gaze lacrimogene, utilizate în timpul protestelor din Los Angeles.

Potrivit raportului, în data de 6 iunie, poliția a tras 34 de proiectile asupra a aproximativ 100 de persoane.

Pe 8 iunie polițiștii au tras 1.040 de proiectile asupra a aproximativ 6.000 de persoane, inclusiv 20 de proiectile cu gaz CS, un tip de gaz lacrimogen. Șase persoane au fost rănite.

Tot atunci, au intervenit 584 de polițiști, a declarat Poliția. Protestatarii blocaseră o autostradă importantă și incendiaseră mașini autonome.

„Dacă acesta este modul în care se gestionează o manifestație, atunci se gestionează greșit”

Josh Parker, director adjunct pentru politici la Proiectul de Poliție al Facultății de Drept a Universității din New York, s-a arătat îngrijorat de raport.

„Concluzia pe care am tras-o din aceste date este că, dacă acesta este modul în care se gestionează o manifestație, atunci se gestionează greșit”, a declarat Parker.

A fost pusă sub semnul întrebării utilizarea acestui tip de muniție de către forțele de ordine. După împușcarea unor jurnaliști, un judecător federal a emis un ordin de restricție temporar care a interzis poliției din Los Angeles să utilizeze proiectile de cauciuc și alte muniții împotriva reporterilor.

Un protestatar care a fost lovit și și-a pierdut un deget a intentat un proces pentru încălcarea drepturilor civile împotriva orașului Los Angeles și departamentului șerifului.

„Îmi exprim îngrijorarea profundă că legea și cele mai bune practici au fost încălcate”

Statul California a restricționat în 2021 utilizarea munițiilor mai puțin letale până când au fost încercate alternative pentru controlul mulțimii.

Poliția nu poate trage „la întâmplare” în mulțime sau în cap, gât sau alte organe vitale. De asemenea, nu poate trage doar pentru simpla încălcare a interdicției de circulație, amenințări verbale la adresa ofițerilor sau nerespectarea instrucțiunilor date de forțele de ordine, cum ar fi atunci când ordonă dispersarea unei adunări ilegale.

„Văzând un număr atât de mare de proiectile trase într-o perioadă relativ scurtă de timp, îmi exprim îngrijorarea profundă că legea și cele mai bune practici au fost încălcate”, a spus Parker.

Proteste în Los Angeles. FOTO Profimedia
Proteste în Los Angeles. FOTO Profimedia

Amintitele protestele desfășurate în „condiții periculoase, instabile și, în cele din urmă, violente” au lăsat 52 de ofițeri cu leziuni care au necesitat îngrijiri medicale, potrivit oficialilor, care spun că ofițerii au acționat în mod justificat pentru a preveni alte daune.

Amintim că tensiunile au escaladat în centrul orașului Los Angeles pe 8 iunie, când trupele Gărzii Naționale au sosit pentru a patrula în zonele clădirilor federale.

„Agitatorii din mulțime au vandalizat clădiri, au aruncat cu pietre, bucăți de beton sparte, cocktailuri Molotov și alte obiecte către ofițerii de aplicare a legii”, se arată în raport.

Mulți protestatari au plecat până seara, dar unii au format o baricadă din scaune pe o stradă și au aruncat cu obiecte în polițiștii aflați de cealaltă parte. Alți protestatari, aflați deasupra autostrăzii 101 (închise în direcția sud), au aruncat bucăți de beton, pietre, scutere electrice și artificii către ofițerii de patrulă rutieră din California și vehiculele lor parcate pe autostradă.

Poliția a emis mai multe ordine de dispersare a adunării ilegale, închizând demonstrațiile în mai multe blocuri din centrul orașului Los Angeles, dar mulțimea a rămas și s-au folosit muniții pentru a controla situația, se arată în raport.

SUA

