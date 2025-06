Parada militară aniversară a Armatei SUA, umbrită de proteste

Washingtonul se pregătește pentru un spectacol militar fără precedent în ultimele decenii, o defilare de amploare organizată pentru a marca 250 de ani de la înființarea Armatei americane. Totuși, evenimentul programat pentru 14 iunie, zi care coincide atât cu aniversarea președintelui Donald Trump (79 de ani), cât și cu Ziua Drapelului, riscă să devină scena unei confruntări simbolice între viziuni opuse despre democrație, putere și instituții.

Parada, care va include 7.000 de militari, tehnică grea — tancuri, transportoare blindate și elicoptere — și un spectacol aerian de amploare, este prezentată de organizatori drept o celebrare a serviciului militar și a patriotismului american. Dar pentru zeci de organizații civice și grupuri progresiste, momentul este văzut ca o încercare de instrumentalizare a armatei în scopuri personale și politice.

Proteste la Washington și 50 de state

Organizații precum Indivisible și Women’s March au anunțat proteste masive la Washington și în toate cele 50 de state, sub sloganuri precum „No Kings” și „Kick Out the Clowns”. Organizatorii estimează că vor avea loc până la 1.800 de manifestații în districte congresionale din întreaga țară. „Este esențial să arătăm că puterea într-o democrație aparține cetățenilor, nu unui lider care dorește să fie venerat în stil monarhic,” a declarat Ezra Levin, cofondator al Indivisible.

Reacția Casei Albe nu s-a lăsat așteptată. Într-o declarație din Biroul Oval, președintele Trump a avertizat că orice protestatar — fie pașnic, fie nu — va fi întâmpinat cu „foarte mare forță”. „Acești oameni urăsc țara noastră,” a adăugat el. Secret Service a confirmat că mii de agenți vor fi mobilizați pentru a asigura securitatea evenimentului.

Costurile paradei sunt estimate între 25 și 40 de milioane de dolari, potrivit secretarului Armatei, Daniel Driscoll, care a justificat suma prin „oportunitatea unică” de a stimula recrutarea. Însă unii membri ai Congresului și organizații ale veteranilor contestă cheltuiala, în special în contextul în care administrația Trump a redus programe esențiale pentru foștii militari. Chris Purdy, directorul unei rețele pro-veterani, a declarat că paradele „nu țin veteranii în casele lor și nu le oferă tratamentele promise”.

Critici au venit și din partea republicanilor. Senatorul Rand Paul a subliniat că Statele Unite nu ar trebui să imite regimuri autoritare prin afișări de forță militară pe străzi. „Ne-am mândrit mereu cu faptul că nu suntem ca Uniunea Sovietică sau Coreea de Nord,” a spus el.

Analistul politic Peter Feaver, specializat în relația civil-militară, avertizează că întregul eveniment riscă să deterioreze percepția publică asupra armatei ca instituție apolitică. „Totul depinde de comportamentul președintelui în jurul paradei. Dacă aceasta devine un spectacol în jurul persoanei sale, atunci vorbim de o încălcare clară a normelor democratice.”

În mod tradițional, paradele militare în SUA sunt rare și asociate cu momente de consens național — ultima defilare de acest tip a avut loc în 1991, după victoria în Războiul din Golf. În contrast, momentul actual este marcat de o polarizare acută, de acuzații privind implicarea armatei în disputele interne — inclusiv în tensiunile recente din Los Angeles legate de politica anti-imigrație a administrației Trump — și de o retorică tot mai dură față de opoziția politică.

Manifestaţiile s-au înmulţit în Statele Unite împotriva politicii dure în materie de imigraţie a lui Donald Trump, în pofida desfăşurării de militari în Los Angeles şi a promisiunii preşedintelui de a nu lăsa niciodată „legea străzii să domnească în America”.

Trump a ameninţat că va chema Garda Naţională în alte state deţinute de democraţi, dar acest lucru nu pare să-i fi intimidat pe protestatari.