Poate Trump să retragă SUA din NATO? Este posibil din punct de vedere legal?

Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a declarat că analizează serios posibilitatea retragerii țării din NATO, după ce mai multe state aliate au refuzat să se implice activ în conflictul cu Iranul.

Întrebat dacă își reconsideră poziția privind apartenența SUA la alianță, Trump a afirmat că ideea depășește faza de reflecție, reiterându-și scepticismul față de NATO, pe care a descris-o drept un „tigru de hârtie”.

În luna martie, liderul american avertizase aliații că se vor confrunta cu consecințe grave dacă nu vor contribui la securizarea Strâmtorii Ormuz, o rută maritimă strategică pentru comerțul global. Mai multe state europene au răspuns cu prudență și au refuzat să trimită nave militare în zonă, decizie criticată ulterior de Washington.

Trump a susținut că solicitarea sa a fost un „test” al solidarității aliaților, afirmând că Statele Unite au sprijinit constant alte țări, inclusiv Ucraina, fără a primi același nivel de sprijin în schimb.

Criticile sale au vizat în mod special Regatul Unit. Președintele american a pus sub semnul întrebării capacitatea militară britanică și l-a atacat pe premierul Keir Starmer pentru refuzul de a implica activ țara în conflictul din Iran, dincolo de măsuri defensive.

În replică, Starmer a declarat că va acționa exclusiv în interesul național al Marii Britanii, subliniind că războiul nu este unul în care țara sa ar trebui să fie atrasă. El a reafirmat, totodată, angajamentul ferm față de NATO, pe care l-a descris drept „cea mai eficientă alianță militară din istorie”.

Discuțiile privind viitorul NATO au fost abordate și de alți lideri internaționali. Președintele Finlandei, Alexander Stubb, a anunțat că a avut o conversație „constructivă” cu Trump, în care au fost discutate teme precum alianța, Ucraina și Iranul.

În paralel, Statele Unite și Iranul poartă negocieri pentru încetarea conflictului, însă cele două părți oferă evaluări diferite asupra progresului acestora. Trump a susținut că Iranul ar fi solicitat o încetare a focului, afirmație respinsă de oficialii iranieni, care au catalogat-o drept nefondată.

Declarațiile recente ale președintelui american reflectă poziții exprimate și de membri ai administrației sale. Secretarul de stat Marco Rubio a sugerat că relația cu NATO ar putea fi reevaluată după încheierea conflictului, invocând necesitatea de a analiza dacă alianța mai servește interesele Statelor Unite.

Deși nu au fost menționate explicit, tensiunile au fost amplificate de refuzul unor aliați, inclusiv Regatul Unit și Spania, de a permite utilizarea bazelor sau spațiului aerian pentru operațiuni militare americane împotriva Iranului.

Secretarul apărării, Pete Hegseth, a declarat că situația actuală ridică semne de întrebare privind disponibilitatea aliaților de a sprijini SUA în momente critice.

Ce este NATO și când au aderat Statele Unite

Organizația Tratatului Atlanticului de Nord a fost înființată pe 4 aprilie 1949 și reunește în prezent 32 de state. Alianța a fost creată pentru a descuraja expansiunea sovietică, a preveni reapariția militarismului în Europa și a încuraja cooperarea politică între statele europene.

Statele Unite se numără printre membrii fondatori, alături de mai multe țări europene și Canada. Tratatul de la Washington, semnat în aprilie 1949, rămâne baza juridică a organizației, notează Time.

În ultimii ani, Donald Trump a criticat frecvent NATO, în special în ceea ce privește nivelul contribuțiilor financiare ale statelor membre la cheltuielile de apărare.

Poate președintele SUA să retragă țara din NATO?

Din punct de vedere legal, o astfel de decizie este controversată. Legea de autorizare a apărării naționale adoptată în 2024 prevede că un președinte nu poate retrage unilateral Statele Unite din NATO fără aprobarea unei majorități de două treimi în Senat sau fără un act al Congresului.

Cu toate acestea, experții în drept constituțional atrag atenția că aceste restricții nu sunt pe deplin testate juridic. Există posibilitatea ca un președinte să invoce atribuțiile sale în materie de politică externă pentru a ocoli Congresul, ceea ce ar putea genera un conflict constituțional.

Un astfel de demers ar putea ajunge în instanță, însă nu este clar cine ar avea legitimitatea de a contesta decizia. Congresul ar fi un posibil reclamant, dar sprijinul politic pentru o acțiune juridică nu este garantat.

Într-un interviu acordat emisiunii „This Week” de la ABC luna trecută, senatorul Thom Tillis, liderul republican al Grupului bipartid de observatori NATO din Senat, a declarat că este „de fapt neadevărat” că Trump poate retrage SUA din NATO fără aprobarea Congresului.

„Preşedintele Statelor Unite nu poate retrage ţara din NATO. Totuşi, spus fiind acest lucru, preşedintele poate «otrăvi fântâna», adică poate face ca organizaţia să devină, în practică, nefuncţională, dacă îşi doreşte”, a spus el.

Tillis a apărat, de asemenea, aliaţii NATO după ce Trump i-a numit „laşi” pentru că nu au ajutat SUA.

Un aviz juridic din 2020 al Biroului de Consiliere Juridică al Departamentului Justiţiei afirmă, totuşi, că preşedintele are autoritate exclusivă asupra tratatelor. Retragerea unilaterală a SUA din NATO ar putea depinde, în cele din urmă, de analiza unei instanţe, potrivit unui raport al Serviciului de Cercetare al Congresului.

Unii specialiști indică precedente istorice, precum retragerea SUA dintr-un tratat de apărare cu Taiwan în perioada administrației Carter, însă subliniază că situația actuală este mult mai complexă.

Reacții internaționale și implicații

Declarațiile lui Trump au stârnit reacții prudente în rândul aliaților europeni. Oficiali din Franța, Polonia și Germania au reafirmat importanța NATO și necesitatea menținerii coeziunii alianței.

Analiștii avertizează că simpla posibilitate a retragerii SUA afectează credibilitatea NATO și poate încuraja adversarii să testeze angajamentele de apărare colectivă, prevăzute de Articolul 5 al tratatului.

În contextul tensiunilor crescânde dintre Statele Unite și Europa, alimentate de conflictul din Iran și de alte divergențe geopolitice, este considerat mai probabil un scenariu de fricțiuni continue decât o retragere efectivă a SUA din alianță.