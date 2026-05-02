Curățenia de vară la FCSB: Gigi Becali se descotorosește de șapte jucători importanți. Lista plecărilor s-a mărit

După decăderea propriei formații, Gigi Becali a spus că vrea să facă schimbări importante în lotul celor de la FCSB, la finalul sezonului actual. Mai exact, el intenționează să renunțe la aproximativ șapte jucători și să aducă alții noi în perioada de transferuri din vară.

Printre fotbaliștii vizați se află Vlad Chiricheș, care a fost criticat recent și care oricum nu mai poate evolua în acest sezon din cauza unei accidentări. În plus, contractul lui expiră în vară, ceea ce face despărțirea și mai probabilă.

Un alt jucător pe care Gigi Becali nu îl mai vede în planurile echipei este Risto Radunovic. Acesta ar putea pleca după ce a ajuns într-un conflict cu clubul, din cauza unei amenzi contestate în instanță și a unor neînțelegeri legate de situația pașaportului său, conform Fanatik.

Ceilalți cinci jucători care vor părăsi FCSB:

David Kiki;

Daniel Graovac;

Ofri Arad;

Lukas Zima (va pleca doar în cazul în care Ștefan Târnovanu va continua la FCSB);

Dennis Politic (cel mai probabil, va fi pus pe liber după revenirea din împrumutul la Hermannstadt).

„O să fie 6-7 jucători de care ne vom despărți. (n.r. Despre Mihai Lixandru) Nu cred că este el, poate să fie, dar nu cred. Avem contract cu el. Săracul, nu am ce să-i fac, nu e vinovat el. După accidentare nu a mai fost. Nu știu care e psihologia asta, sunt unii fotbaliști care după accidentare nu mai sunt ăia, se schimbă!”, a admis Becali, conform primasport.ro.