search
Luni, 6 Aprilie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Analiză Ambuscadele care i-au lăsat fără cuvinte pe instructorii aliați: cum au depășit ucrainenii doctrina NATO

0
Război în Ucraina
0
Publicat:

Militarii ucraineni au demonstrat, în numeroase situații, o „imaginație tactică” superioară instructorilor occidentali, potrivit unui ofițer britanic implicat în programele de pregătire, care a remarcat în special eficiența tacticilor de ambuscadă folosite pe front.

Soldați ucraineni/FOTO:Profimedia
Soldați ucraineni/FOTO:Profimedia

Declarațiile vin în contextul în care Marea Britanie coordonează instruirea soldaților din Ucraina pentru războiul cu Rusia, într-un amplu program multinațional menit să transfere standarde și proceduri occidentale. În mod paradoxal însă, experiența directă de luptă a ucrainenilor a devenit, la rândul ei, o sursă valoroasă de lecții pentru instructori.

„Au o imaginație tactică mult mai mare decât noi”, a declarat maiorul Maguire, un ofițer britanic care a participat la instruire, sub protecția anonimatului parțial.

Acesta subliniază că diferența nu ține de lipsa de pregătire a militarilor britanici, ci mai degrabă de abordare. Soldații ucraineni, forțați de realitatea frontului, sunt mai dispuși să își asume riscuri și să iasă din tiparele doctrinare, în timp ce occidentalii rămân ancorați într-un cadru strict, bazat pe reguli și proceduri.

Un exemplu elocvent este planificarea ambuscadelor. Potrivit ofițerului, doctrina clasică prevede existența unor grupuri distincte — unul de atac și altele de blocare a retragerii sau întăririlor. Militarii ucraineni au ales însă o altă abordare: s-au retras pentru câteva ore de planificare și au revenit cu un plan considerat „strălucit” din punct de vedere tactic, folosind terenul într-un mod neașteptat.

„Erau mult mai flexibili și mai confortabili în a se abate de la doctrină”, a explicat acesta.

„Mai puțin indoctrinați”

Ofițerul britanic a remarcat că, în special la nivelul corpului de comandă, ucrainenii sunt „mai puțin indoctrinați”, mulți provenind din rândul civililor mobilizați, ceea ce îi face mai puțin constrânși de normele militare clasice.

Această libertate se traduce într-o disponibilitate mai mare de a-și asuma riscuri tactice — o diferență esențială față de armatele occidentale, unde controlul strict și evitarea pierderilor sunt prioritare.

„Ei sunt mai confortabili să își asume riscuri pe care noi nu le-am accepta, în parte din cauza necesității. Au un obiectiv clar și acționează în consecință”, a spus Maguire.

Totodată, acesta admite că armata britanică a fost, până recent, dominată de o mentalitate orientată spre siguranță tactică — o abordare care începe însă să se schimbe după invazia pe scară largă declanșată de Rusia în 2022.

Un alt aspect care marchează această schimbare este conștientizarea mai accentuată, în rândul militarilor occidentali, a riscurilor reale ale războiului, inclusiv posibilitatea pierderii vieții.

Nedumeririle instructorilor occidentali

Programul de instruire, cunoscut sub numele de Operation Interflex, a pregătit până în prezent peste 62.000 de soldați ucraineni, cu sprijinul unor state precum Canada, Australia și Danemarca.

În cadrul acestuia, instructorii occidentali au lucrat atât cu recruți fără experiență, cât și cu militari care au luptat deja pe front — aceștia din urmă aducând un bagaj de cunoștințe pe care armatele NATO nu l-au acumulat în ultimele decenii, în lipsa unor conflicte de mare intensitate.

Schimbul de experiență nu a fost lipsit de surprize. De exemplu, instructorii au fost inițial nedumeriți de ritmul lent al deplasărilor ucrainenilor pe câmpul de luptă, interpretat inițial drept lipsă de implicare. Ulterior, s-a dovedit că această abordare era una justificată, adaptată unui teren plin de capcane și amenințări.

În final, concluzia ofițerului britanic este clară: militarii ucraineni au dezvoltat o înțelegere profundă a războiului modern, bazată pe experiență directă și determinare.

„Au o înțelegere mai mare a ceea ce înseamnă să câștigi și o determinare extraordinară”, a conchis acesta.

Experiența reală de pe front nu mai poate fi înlocuită de manuale și exerciții

Ucraina transmite un semnal dur către NATO: experiența reală de pe front nu mai poate fi înlocuită de manuale și exerciții. Într-un moment critic pentru securitatea europeană, Kievul a decis să reducă programele de instruire desfășurate în afara țării, invocând lipsa de relevanță a pregătirii oferite de aliați.

Decizia vine după o serie de exerciții care au ridicat semne serioase de întrebare privind capacitatea Alianței de a face față unui război modern.

Un episod care a atras atenția a avut loc în mai 2025, în Estonia. În cadrul exercițiului „Hedgehog”, o echipă de aproximativ zece militari ucraineni, jucând rolul inamicului, a reușit să „elimine” două batalioane NATO într-o singură zi. Deși la exercițiu au participat peste 16.000 de militari din 12 state aliate, rezultatul a fost clar: experiența de pe front a făcut diferența.

Ucrainenii nu au câștigat prin superioritate numerică, ci printr-o combinație de factori dobândiți în cei trei ani de război cu Rusia: utilizarea avansată a dronelor, coordonarea rapidă a loviturilor și o imagine în timp real a câmpului de luptă. Practic, au aplicat ceea ce militarii numesc „kill chain” — identificarea, transmiterea și lovirea țintei în doar câteva minute.

Exercițiile au scos la iveală o realitate incomodă: câmpul de luptă modern a devenit extrem de „vizibil”, iar orice mișcare poate fi detectată și atacată rapid. În aceste condiții, tehnica militară clasică, inclusiv tancurile și vehiculele blindate, devine mult mai vulnerabilă.

Rusia a adaptat propriul model de război

În paralel, Rusia a adaptat propriul model de război. Fără a încerca să copieze NATO, Moscova a dezvoltat un sistem gândit să exploateze punctele slabe ale Occidentului: dependența de tehnologie, timpii de reacție mai mari și sensibilitatea politică la pierderi.

În timp ce Occidentul a mizat pe războaie rapide și tehnologii de precizie, Rusia a păstrat accentul pe volum — artilerie masivă, forțe numeroase și capacitatea de a susține conflicte de durată. De asemenea, a investit masiv în războiul electronic și operațiuni hibride, de la atacuri cibernetice la influență informațională.

Rezultatul este un contrast tot mai evident: în timp ce NATO se vede ca o alianță superioară tehnologic, la Moscova percepția este diferită — armate europene reduse, stocuri limitate de muniție și decizii politice dificile.

Problemele nu se opresc la forțele terestre

În toamna lui 2025, în cadrul unor exerciții navale NATO, o echipă „roșie” condusă de ucraineni a reușit să lovească, în simulare, o fregată aliată fără ca echipajul să detecteze atacul la timp. Scenariile au inclus protecția porturilor și escortarea convoaielor, iar în toate cazurile rezultatul a fost favorabil ucrainenilor.

„Problema nu a fost că nu ne-au putut opri — nici măcar nu ne-au văzut”, a explicat un participant ucrainean.

Un rol central l-au avut dronele maritime, inclusiv modele precum Magura, care demonstrează că sisteme relativ ieftine pot reprezenta o amenințare reală pentru flotele moderne.

În același timp, Rusia accelerează dezvoltarea propriilor unități de sisteme fără pilot, cu zeci de mii de operatori deja instruiți și planuri de extindere rapidă în următorii ani.

Pe acest fundal, decizia Kievului de a muta instruirea mai aproape de front capătă o semnificație aparte. Potrivit generalului Evghen Mejevikin, instructorii occidentali sunt „deconectați de realitățile actuale ale luptei”.

Diferența este una fundamentală: militarii occidentali predau pe baza doctrinelor, în timp ce ucrainenii învață din experiențe recente, adesea plătite cu pierderi umane și materiale.

Fiecare adaptare tactică a armatei ucrainene este rezultatul direct al confruntării cu un adversar real. În acest sens, războiul a devenit cel mai dur, dar și cel mai eficient profesor.

Pentru NATO, concluzia este incomodă: lecțiile trebuie învățate rapid. În caz contrar, riscul nu este doar unul teoretic, ci unul care ar putea conta decisiv într-un viitor conflict.

Ghid de cumpărături

Partenerii noștri

image
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

