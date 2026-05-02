Schiori surprinşi de o avalanșă în Bucegi. Un angajat ISU a murit, 3 persoane sunt căutate sub zăpadă

O avalanșă produsă sâmbătă, 2 mai, în Munții Bucegi a surprins un grup de schiori aflați în afara pârtiilor omologate, declanșând o amplă operațiune de salvare în care sunt implicați salvamontiști, câini specializați și un elicopter.

UPDATE 15:40 Un bărbat prins sub zăpadă a fost descoperit mort

Din păcate, una dintre persoane surprinse de avalanşă a fost descoperită fără viaţă. Este vorba despre un bărbat de 35 de ani care era angajat la dispeceratul ISU Brașov.

Incidentul a avut loc sâmbătă, 2 mai, pe Valea Coștilei din Munții Bucegi, o zonă cunoscută pentru traseele dificile și pentru riscurile ridicate asociate practicării schiului în afara pistelor oficiale.

Potrivit informațiilor transmise de Salvamont România, patru persoane au fost prinse sub zăpadă.

Echipele de intervenție acționează contracronometru pentru localizarea victimelor. Salvatorii montani din cadrul Salvamont Prahova au mobilizat resurse importante, inclusiv câini special antrenați pentru depistarea persoanelor îngropate sub zăpadă.

Operațiunea este sprijinită și din aer, un elicopter fiind utilizat pentru transportul rapid al echipelor în zona greu accesibilă, dar și pentru eventuale evacuări medicale. Intervenția este una complexă, desfășurată în condiții dificile, pe un teren abrupt și cu risc de producere a unor noi avalanșe.

Valea Coștilei este frecventată de pasionații de schi și alpinism, însă specialiștii avertizează constant asupra pericolelor din aceste zone, mai ales în perioadele în care stratul de zăpadă devine instabil din cauza ninsorilor sau a variațiilor de temperatură.

La această oră, misiunea de salvare este în plină desfășurare, iar autoritățile continuă căutările pentru identificarea tuturor persoanelor surprinse de avalanșă.