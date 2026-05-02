Incendiu masiv în Caraș-Severin: ard 20 de hectare de pășune şi pădure. Pompierii, sprijiniţi de localnici și de un elicopter Black Hawk

Flăcări uriașe au cuprins zeci de hectare de pășune și pădure din Caraș-Severin, unde pompierii intervin contracronometru, sprijiniți de un elicopter Black Hawk și de localnici, într-o luptă dificilă cu focarele care au continuat să se extindă.

Sursa video: IGAv

Un incendiu puternic de vegetație a izbucnit vineri, 1 mai, în Caraș-Severin, afectând zeci de hectare de pășune și pădure. De ieri, zeci de pompieri intervin şi câţiva localnici la sol, în sprijinul lor fiind adus și un elicopter Black Hawk, într-o misiune complicată de terenul dificil și focarele multiple.

Focul a fost semnalat în cursul zilei de ieri, în zona localității Ilova din județul Caraș-Severin, iar flăcările s-au extins rapid pe o suprafață de aproximativ 20 de hectare de pășune şi pădure, la faţa locului intervenind iniţial un echipaj din cadrul Detașamentului de Pompieri Caransebeș, pentru limitarea și stingerea focarelor. Odată cu lăsarea întunericului, forțele de intervenție s-au retras în condiții de siguranță, urmând ca operațiunile să fie reluate în această dimineaţă.

Astfel, intervenţia a fost reluată sâmbătă și extinsă încă de la primele ore ale zilei, fiind mobilizați peste 45 de pompieri militari din cadrul subunităților din Caransebeș, Reșița și Oravița. Aceștia acționează cu mijloace specifice incendiilor de vegetație - suflante, vermorele, pliciuri și drujbe - în încercarea de a limita extinderea flăcărilor. În sprijinul echipajelor intervin și 3-4 localnici, care contribuie la eforturile din teren, informează IGSU.

Zona în care se manifestă incendiul este greu accesibilă, iar focul se propagă pe mai multe focare, însoțit de degajări semnificative de fum, ceea ce îngreunează intervenția și necesită o coordonare atentă a resurselor.

Pentru eficientizarea misiunii, autoritățile au solicitat și sprijin aerian.

Un elicopter Black Hawk, aparținând Inspectoratul General de Aviație al MAI, a fost trimis în zonă, unde a efectuat inițial o misiune de recunoaștere, urmată de primele aruncări de apă asupra focarelor, utilizând sistemul Bambi Bucket.

Intervenția aeriană se desfășoară în paralel cu acțiunea echipajelor terestre, într-un efort comun de a ține sub control incendiul, au transmis aurorităţile.

Misiunea este în dinamică, evoluția situației depinzând de condițiile din teren și de intensitatea focarelor.



