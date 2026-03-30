Iranul respinge propunerile de pace ale SUA: „nerealiste, ilogice și excesive”. Noi rachete lansate asupra Israelului

Iranul a respins luni propunerile Statelor Unite privind încetarea războiului din Orientul Mijlociu, calificându-le drept „nerealiste, ilogice și excesive”. În paralel, Teheranul a lansat noi rachete asupra Israelului, pe fondul escaladării conflictului și al creșterii prețurilor la petrol, alimentate și de intrarea rebelilor Houthi din Yemen în luptă, relatează Reuters.

Răspunsul Iranului vine la avertismentele președintelui american Donald Trump, care a cerut Iranului să redeschidă Strâmtoarea Ormuz, rută maritimă esențială pentru transportul global de petrol și gaze naturale lichefiate, amenințatând cu atacuri asupra infrastructurii energetice iraniene dacă blocada nu este ridicată, potrivit aceleiași agenții de presă, citate de News.ro

Teheranul: „Suntem sub agresiune militară”

Purtătorul de cuvânt al Ministerului iranian de Externe, Esmaeil Baghaei, a confirmat că Teheranul a primit, prin intermediari, mesaje care indică disponibilitatea Washingtonului de a negocia. Acestea au venit după o întâlnire a miniștrilor de externe din Pakistan, Egipt, Arabia Saudită și Turcia, desfășurată duminică la Islamabad.

Cu toate acestea, Baghaei a respins propunerile americane:

„Poziția noastră este clară. Suntem supuși unei agresiuni militare. Prin urmare, toate eforturile și forțele noastre se concentrează pe apărarea noastră.”

Un oficial pakistanez din domeniul securității a declarat că, în acest moment, șansele unor discuții directe SUA–Iran în această săptămână sunt reduse, deși Islamabadul încearcă să faciliteze dialogul „cât mai curând posibil”.

Iranul ia în calcul retragerea din Tratatul de neproliferare nucleară

Esmaeil Baghaei a mai anunțat că Parlamentul iranian analizează posibilitatea retragerii din Tratatul de neproliferare nucleară (TNP), document care permite dezvoltarea energiei nucleare în scopuri civile, dar interzice obținerea de arme atomice.

Trump a justificat atacurile din 28 februarie asupra Iranului prin necesitatea de a împiedica Teheranul să dezvolte arme nucleare – acuzație respinsă constant de autoritățile iraniene.

Amenințări și mobilizare militară

Duminică, Trump a afirmat că SUA și Iranul au avut „întâlniri directe și indirecte”, însă în același timp a trimis noi trupe americane în Orientul Mijlociu. Teheranul rămâne sfidător și menține blocada Strâmtorii Ormuz.

Amintim că, într-o postare publicată luni, Trump a avertizat:

„Dacă Strâmtoarea Ormuz nu este imediat «deschisă pentru afaceri», ne vom încheia «șederea» noastră minunată în Iran prin aruncarea în aer și distrugerea completă a tuturor centralelor electrice, a sondelor de petrol și a Insulei Kharg.”

Potrivit Financial Times, Trump a sugerat într-un interviu că SUA ar putea chiar ocupa Insula Kharg, principalul terminal petrolier al Iranului, deși o astfel de operațiune ar necesita desfășurarea de trupe terestre.

Washingtonul își consolidează prezența militară

Departamentul Apărării al SUA continuă să trimită mii de soldați în regiune, oferindu-i președintelui opțiunea unei ofensive terestre. Deocamdată, Trump nu a aprobat niciunul dintre planurile prezentate, potrivit mai multor surse media.