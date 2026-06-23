Planul Ucrainei după discuțiile cu Trump: O poziție „mai îndrăzneață” în fața Moscovei

Guvernul ucrainean este încrezător că beneficiază de sprijinul lui Donald Trump pentru o campanie de presiune menită să forțeze Rusia să accepte noi negocieri de pace. Informațiile apar în contextul unor discuții recente dintre președintele american și Volodimir Zelenski, în care liderul de la Casa Albă ar fi transmis mesaje de susținere și încurajare pentru o poziție mai fermă a Ucrainei.

Un oficial de rang înalt de la Kiev a declarat pentru publicația ucraineană că Trump ar fi avut un ton mai favorabil față de Zelenski și i-ar fi sugerat, în privat, să fie „mai îndrăzneț” în discuțiile cu Moscova.

„Trump spune că nu crede cu adevărat că Putin va face ceva fără să se pună presiune pe el”, a afirmat oficialul, potrivit Kyiv Independent.

În același timp, un oficial american a precizat că „președintele Trump crede în pace prin forță”, fără a confirma explicit sprijinul pentru acțiuni militare ucrainene pe teritoriul Rusiei. Ideea unei întâlniri directe între Zelenski și Vladimir Putin rămâne însă blocată, Kremlinul refuzând constant varianta unor discuții în afara Moscovei.

„Nu voi merge la Moscova pentru a mă întâlni cu Putin. Ne putem întâlni în Turcia, Elveția sau în Orientul Mijlociu”, a declarat Zelenski, potrivit sursei citate, în timp ce Rusia insistă că o eventuală întâlnire ar trebui să aibă loc pe teritoriul rus.

Potrivit publicației ucrainene, echipa lui Zelenski consideră că o invitație directă din partea lui Trump ar putea schimba dinamica negocierilor, întrucât liderul de la Kremlin ar evita să respingă deschis o astfel de propunere.

„Zelenski i-a sugerat lui Trump să-l invite pe Putin în America, iar asta ar fi perfect”, a declarat un oficial ucrainean de rang înalt. „Lui Donald i-a plăcut ideea”.

În paralel, Ucraina își intensifică acțiunile militare pe teritoriul Rusiei, inclusiv asupra unor obiective din Moscova, pe care Kievul le consideră parte a unei strategii de presiune asupra Kremlinului. Oficialii americani au evitat să comenteze în detaliu escaladarea, însă Ambasada SUA la Moscova a emis recent o avertizare privind riscurile atacurilor cu drone.

Discuțiile dintre Zelenski și Trump au inclus și problema apărării antiaeriene, iar liderul american ar fi fost „vizibil afectat” de imaginile prezentate cu distrugerile provocate de atacurile rusești la Kiev. Potrivit unei surse citate, Trump „părea emoționat” și „dezamăgit” de amploarea pagubelor.

În acest context, administrația americană analizează inclusiv posibilitatea producerii sub licență a unor sisteme de armament, inclusiv rachete Patriot, în sprijinul Ucrainei. La nivel diplomatic, liderii G7 au reiterat sprijinul pentru Kiev și au transmis că sunt „pregătiți să analizeze” noi forme de cooperare în domeniul apărării.

„Rusia ar trebui să încheie un acord”, a declarat Donald Trump, potrivit sursei citate.