Video Jurnalistul conservator Tucker Carlson nu mai susține Partidul Republican. „Cred că și mulți alți oameni se vor retrage”

Jurnalistul și comentatorul conservator Tucker Carlson a anunțat luni, 22 iunie, într-un podcast, că nu mai susține Partidul Republican, distanțându-se astfel de formațiunea politică pe care a apărat-o timp de decenii.

„Nu voi susține nici Partidul Democrat”, a adăugat rapid Carlson în emisiunea „Can’t Be Censored”. „Nu știu ce voi face.”

Carlson, care și-a construit o audiență numeroasă prin propriul podcast, după ce a fost concediat de Fox News în 2023, s-a îndepărtat tot mai mult de Partidul Republican în ultimii ani, scrie CNN.

Dezamăgirea sa s-a accentuat după decizia președintelui american Donald Trump de a intra în război împotriva Iranului în februarie.

Carlson l-a susținut pe Trump la alegerile din 2024. După izbucnirea conflictului, el și-a cerut scuze pentru sprijinul acordat candidatului republican și pentru că „a indus oamenii în eroare”, precizând că nu a făcut-o intenționat.

În repetate rânduri, Carlson a criticat războiul, susținând că acesta este purtat în interesul Israelului și în detrimentul americanilor. De asemenea, el a acuzat Partidul Republican că nu mai reprezintă interesele propriilor alegători, ale cetățenilor și ale națiunii.

„Ei iau decizii pe baza altor criterii: ce este mai bine pentru această companie, ce este mai bine pentru Israel, ce este mai bine pentru donatorii noștri”, a spus Carlson.

„Nu este vorba doar despre faptul că merg într-o direcție greșită. Este inacceptabil, este o trădare, este imoral și nu poate continua.”

„Am fost un apărător consecvent al Partidului Republican timp de 35 de ani, un apărător foarte consecvent. Dar asta nu poate fi apărat”, a continuat el.

„Așa că nu, eu mă retrag. Iar dacă eu mă retrag, cred că și mulți alți oameni se vor retrage.”

În aprilie, Trump a criticat mai multe figuri din media conservatoare care l-au susținut în trecut, dar care s-au declarat recent împotriva implicării SUA în războiul cu Iranul.

„Știu de ce Tucker Carlson, Megyn Kelly, Candace Owens și Alex Jones se luptă cu mine de ani de zile, mai ales pentru că ei cred că este minunat ca Iranul, principalul stat sponsor al terorismului, să aibă o armă nucleară — pentru că au un lucru în comun: un IQ scăzut”, a scris Trump.

Președintele SUA a spus despre ei că sunt „niște ratați care încearcă doar să se agațe de MAGA”.

„Nu sunt «MAGA», sunt niște ratați care încearcă doar să se agațe de MAGA. Ca președinte, i-aș putea avea de partea mea oricând aș vrea, dar când sună, nu le răspund la telefon, pentru că sunt prea ocupat cu problemele lumii și ale țării”, a continuat el.