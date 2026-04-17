search
Vineri, 17 Aprilie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Războiul cu Iranul afectează poziția SUA pe mai multe fronturi globale, transmit ambasadele americane către Washington

0
Război în Orientul Mijlociu
0
Publicat:

Un set de telegrame diplomatice ale Departamentului de Stat american, obținute de publicația Politico, indică faptul că războiul cu Iranul începe să afecteze relațiile internaționale ale Statelor Unite și să erodeze imaginea țării, în special în rândul populațiilor musulmane.

DEpartamentul de Stat al SUA/FOTO:X
Documentele, datate miercuri, 15 aprilie, descriu impactul conflictului asupra poziției Washingtonului în trei state din regiuni diferite: Bahrain, Azerbaidjan și Indonezia.

Diplomații americani din ambasadele din aceste țări conturează imaginea unei Americi aflate sub presiune în spațiul mediatic, unde mesajele pro-iraniene câștigă teren, în special în mediul digital.

În Azerbaidjan, relațiile care păreau să se îmbunătățească au stagnat sau chiar se deteriorează. În Bahrain, autoritățile se confruntă cu întrebări legate de angajamentul SUA față de securitatea regatului. În Indonezia, liderii politici ar putea fi supuși unor presiuni interne pentru reducerea cooperării de securitate cu Washingtonul.

Unele telegrame descriu efecte imediate, precum creșterea sentimentului antiamerican, în timp ce altele avertizează că relațiile bilaterale ar putea fi afectate pe termen lung dacă conflictul continuă.

În ansamblu, documentele sugerează o scădere a încrederii atât în rândul populației, cât și, potențial, la nivel guvernamental.

Mesajele SUA, depășite în spațiul digital

Telegramele includ apeluri indirecte către administrația americană pentru a permite ambasadelor să reacționeze mai rapid și mai flexibil în mediul online.

Ambasada SUA din Jakarta subliniază necesitatea unei comunicări „rapide și proactive” pe rețelele sociale, pentru a face față competiției într-un spațiu informațional aglomerat.

În prezent, însă, misiunile diplomatice americane au restricții în privința comunicării publice, fiind limitate în principal la redistribuirea mesajelor oficiale aprobate de Casa Albă sau de Departamentul de Stat.

Trimiterea acestor telegrame este, în sine, considerată un semnal de alarmă, în contextul în care, potrivit unor diplomați citați, există reticență în exprimarea unor astfel de îngrijorări în actualul climat politic.

În contrast, Iranul folosește intens instrumente digitale — de la rețele sociale și meme-uri până la rețele de influență în mediul religios și cultural — pentru a-și promova mesajele și a submina imaginea SUA.

Bahrain: întrebări privind angajamentul american

În Bahrain, aliat tradițional al SUA și gazdă a Flotei a V-a a marinei americane, percepția publică este că Washingtonul ar fi acordat prioritate protejării Israelului, în detrimentul securității regatului.

Mesaje distribuite pe rețelele sociale sugerează că prezența militară americană ar transforma Bahrainul într-o țintă și cer retragerea trupelor SUA.

Diplomații americani notează că lipsa unei comunicări eficiente din partea SUA a permis amplificarea acestor percepții, alimentate de propaganda iraniană și de relatări incomplete în presă.

De asemenea, presa locală a pus accent pe acțiunile armatei din Bahrain în interceptarea atacurilor, fără a evidenția sprijinul american, ceea ce a contribuit la diminuarea vizibilității rolului SUA.

Azerbaidjan: relații în recul

În Azerbaidjan, conflictul riscă să submineze progresele obținute în relațiile bilaterale după summitul de pace dintre Azerbaidjan și Armenia din 2025.

După o perioadă inițială de neutralitate, presa locală a devenit mai critică față de SUA și Israel, acuzându-le de declanșarea conflictului și de lipsa unei strategii clare.

Deși armistițiul recent a temperat parțial tonul, opinia publică rămâne predominant critică, pe fondul creșterii prețurilor și al perturbărilor regionale.

Totuși, documentele subliniază că această critică nu s-a tradus într-o creștere semnificativă a simpatiei față de Iran.

Indonezia: risc pentru cooperarea de securitate

În Indonezia, cea mai mare democrație cu majoritate musulmană, telegramele semnalează o amplă campanie de influență desfășurată de Iran.

Mesajele promovate de Teheran pun accent pe solidaritatea musulmană și pe teme anti-coloniale, prezentând SUA și Israelul drept puteri imperialiste.

Activitatea ambasadei iraniene a crescut semnificativ, inclusiv prin interacțiuni directe cu elite politice și religioase.

Diplomații americani avertizează că, dacă tendințele actuale continuă, cooperarea de securitate dintre Washington și Jakarta ar putea fi afectată.

Principalul risc identificat nu este neapărat acceptarea integrală a mesajelor iraniene, ci amplificarea sentimentului antiamerican până la punctul în care liderii indonezieni ar avea o marjă de manevră redusă în relația cu SUA.

În acest context, ambasada SUA solicită o implicare mai activă în spațiul public pentru a contracara aceste tendințe.

Un context global tot mai complicat

În ansamblu, telegramele diplomatice conturează o imagine a unei competiții intense în spațiul informațional global, în care SUA par să piardă teren în fața unei strategii mai agile și mai adaptate din partea Iranului.

Evoluția conflictului și capacitatea Washingtonului de a-și ajusta comunicarea vor fi esențiale pentru menținerea influenței sale în aceste regiuni.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Bogdan Albulescu, dezvăluiri de la filmările pentru „Destine cu parfum de lavandă”! „Am crescut la țară, a fost ca o întoarcere acasă”
image
Pentru cine caută Liviu Vârciu parteneră: „Vrea să fie tătic”

OK! Magazine

image
„A omorât-o pe mama”. Acuzația șocantă pe care a făcut-o Prințul Harry în turneul australian

Click! Pentru femei

image
Sandra Bullock s-a retras din Hollywood timp de patru ani, după moartea iubitului ei

Click! Sănătate

image
Cardiologii confirmă: cea mai bună metodă de a-ți scădea tensiunea arterială rapid, în siguranță