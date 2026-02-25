Pentagonul l-ar fi avertizat pe Trump asupra riscurilor unei operațiuni militare majore împotriva Iranului

Pentagonul a transmis avertismente președintelui Donald Trump cu privire la riscurile unei campanii militare extinse împotriva Iranului, potrivit unor oficiali actuali și foști citați de presa americană.

Avertismentele au fost formulate în principal de generalul Dan Caine, președintele Statului Major Întrunit al armatei SUA, în cadrul discuțiilor interne din Departamentul Apărării și în reuniunile Consiliului Național de Securitate. Potrivit surselor, și alți lideri ai Pentagonului au exprimat îngrijorări similare, scrie The Wall Street Journal.

Oficialii subliniază că astfel de evaluări fac parte din procesul standard de planificare a operațiunilor militare, în care liderii militari oferă estimări prudente privind posibilele pierderi umane și costuri strategice.

De la lovituri limitate la campanie aeriană prelungită

Opțiunile analizate variază de la atacuri punctuale inițiale până la o campanie aeriană de mai multe zile, care ar putea viza destabilizarea regimului de la Teheran. Toate scenariile implică riscuri, însă o operațiune de durată ar putea avea consecințe semnificative pentru forțele americane, inclusiv pierderi în rândul militarilor SUA și ai aliaților, epuizarea stocurilor de muniție și suprasolicitarea trupelor.

Un alt motiv de îngrijorare îl reprezintă capacitatea Iranului de a riposta. Un conflict prelungit ar putea afecta apărarea partenerilor regionali ai SUA, iar utilizarea intensă a sistemelor de apărare antiaeriană ar reduce stocurile limitate de muniții esențiale, precum interceptoarele pentru sistemele Patriot, Thaad sau rachetele SM-3. Oficialii avertizează că acest lucru ar putea afecta și pregătirea pentru un posibil conflict viitor cu China.

Statele Unite au concentrat în Orientul Mijlociu cea mai mare desfășurare de forțe aeriene de la războiul din Irak din 2003, inclusiv un grup de luptă centrat pe un portavion. Un al doilea portavion american se află în prezent în Marea Mediterană.

Casa Albă a transmis că generalul Caine oferă evaluări „imparțiale” și că președintele este cel care ia decizia finală. Ulterior, Trump a scris pe platforma sa de socializare că, deși nimeni nu dorește război, o eventuală confruntare militară cu Iranul ar putea fi „ușor de câștigat”.

Negocieri în paralel

În același timp, administrația americană continuă negocierile cu Iranul privind un posibil acord care ar limita programul nuclear al Teheranului — despre care liderii iranieni susțin că are scopuri exclusiv civile — și ar restrânge dezvoltarea rachetelor balistice și sprijinul pentru grupări regionale precum Hezbollah și Hamas.

O nouă rundă de discuții este programată la Geneva, unde Iranul urmează să își prezinte poziția emisarului american pentru pace, Steve Witkoff, și lui Jared Kushner.

Iranul a amenințat cu represalii severe în cazul unui atac american. Liderul suprem, ayatollahul Ali Khamenei, a declarat recent că forțele sale ar putea scufunda o navă de război americană.

Vulnerabilități și presiuni asupra armatei

În cazul unui atac, piloții americani ar putea fi expuși apărării antiaeriene iraniene în timpul mai multor raiduri succesive. De asemenea, rachetele iraniene ar putea viza baze americane din Orientul Mijlociu sau centre urbane din Israel, așa cum s-a întâmplat în confruntările anterioare.

Unii oficiali consideră că Iranul ar utiliza toate resursele disponibile pentru a-și proteja regimul, în timp ce SUA ar avea suficiente interceptoare pentru a face față unor salve intense de rachete doar pentru aproximativ două săptămâni.

Pentru a consolida apărarea, Washingtonul a trimis sisteme suplimentare Thaad și Patriot în Iordania, Kuweit, Qatar, Arabia Saudită, Bahrain și Israel. De asemenea, Marina americană a desfășurat 13 distrugătoare cu rachete ghidate în apele din Orientul Mijlociu și Marea Mediterană.

Experiențele recente au evidențiat presiunile asupra capacităților militare americane. În timpul apărării Israelului împotriva unor atacuri iraniene anul trecut, stocurile de interceptoare au fost serios afectate. Totodată, o campanie de aproape două luni împotriva rebelilor houthi din Yemen, susținuți de Iran, a pus la încercare rezervele de muniție.

Oficiali ai Marinei au atras atenția și asupra duratei extinse a misiunii portavionului USS Gerald R. Ford, aflat pe mare de aproape 11 luni, ceea ce ar reprezenta cea mai lungă desfășurare continuă pentru o navă de război americană. În trecut, echipajele suprasolicitate au fost asociate cu erori operaționale și incidente.

O eventuală campanie militară împotriva Iranului ar putea deveni una dintre cele mai complexe și riscante operațiuni lansate de administrația Trump, cu potențialul de a atrage Statele Unite într-un conflict mai amplu în Orientul Mijlociu, notează WSJ.