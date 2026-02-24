search
Marți, 24 Februarie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Aflat sub presiunea SUA, Iranul nu se poate aștepta la prea mult ajutor din partea Chinei și Rusiei, spun experții

0
0
Publicat:

Pe măsură ce tensiunile dintre Washington și Teheran ating cote fără precedent, cei mai puternici aliați ai Iranului, China și Rusia, dau puține semne că ar fi dispuse să-i vină în ajutor. În ciuda eforturilor de consolidare a legăturilor militare, aceste țări sunt reticente să riște un conflict direct cu Statele Unite de dragul Iranului, apreciază analiștii, citați de WSJ.

SUA versus Iran FOTO SHUTTERSTOCK

Săptămâna trecută, Rusia și Iranul au desfășurat un exercițiu naval de amploare redusă în Golful Oman – o demonstrație simbolică de forță care însă pălește în comparație cu prezența militară americană concentrată acum în regiune. Televiziunea de stat iraniană a anunțat că un exercițiu mai amplu, care va include și nave chineze, este planificat în perioada următoare în Strâmtoarea Hormuz. Analiștii spun însă că aceste exerciții sunt în mare parte ceremoniale.

Iranul a încercat, de asemenea, să-și refacă stocul de rachete, apărarea aeriană și alte capacități militare, bazându-se pe ajutorul Chinei și Rusiei după pierderile suferite în urma războiului de 12 zile cu Israelul, și a intervenției SUA, în iunie trecut. Totuși, experții estimează că nici Beijingul, nici Moscova nu sunt dispuse să ofere sprijin militar direct în cazul în care președintele american Trump decide să ordone un atac asupra Iranului.

„Nu își vor sacrifica propriile interese pentru regimul iranian”, a explicat Danny Citrinowicz, fost oficial de informații militare israelian și în prezent analist la Institutul pentru Studii de Securitate Națională din Tel Aviv. „Ei speră că regimul va supraviețui, dar cu siguranță nu vor contracara militar Statele Unite.”

Pentru China, miza este clară. O aliniere prea strânsă cu Teheranul ar putea pune în pericol relația importantă cu Statele Unite, mai ales înainte de vizita programată a lui Trump la Beijing. Deși China rămâne cel mai mare client al Iranului în ceea ce privește achiziția de petrol și un pilon economic vital, analiștii spun că Beijingul se teme să nu-și pericliteze relațiile cu statele din Golf.

Dacă regimul iranian se prăbușește în urma atacului SUA, Beijingul „va încerca să asigure fluxuri neîntrerupte de petrol” și „va cultiva influența asupra guvernului succesor, în special pentru a preveni o realiniere față de Statele Unite”, au scris Ryan Hass și Allie Matthias de la Brookings Institution, un think tank din Washington, într-o analiză recentă.

Rusia își face un calcul similar, deși mai presant, nedorind să-l înstrăineze pe Trump și să-l apropie de Ucraina, în contextul negocierilor de pace. Dar acesta este doar un considerent.

Pe de o parte, Iranul este un partener important pentru Moscova, pe care nu ar dori să-l piardă, mai ales după ce SUA l-au înlăturat pe Nicolás Maduro, un aliat al Rusiei, în Venezuela, luna trecută.

Pe de altă parte, este puțin probabil ca președintele rus Vladimir Putin să vină în ajutorul lui Khamenei dacă loviturile americane amenință să destabilizeze regimul iranian.

„Aceste relații sunt extrem de pragmatice și tranzacționale”, apreciază Alexander Palmer, de la Centrul pentru Studii Strategice și Internaționale. „Nu au un interes strategic suficient în Iran pentru a fi dispuși să intre în război cu Statele Unite pentru această țară.”

În urma retragerii administrației Trump, în timpul primului său mandat, din acordul din 2015 privind limitarea programului nuclear iranian, negociat de administrația Obama, liderul suprem iranian, Ali Khamenei, a pledat pentru consolidarea relațiilor cu Moscova și Beijing. În 2018, Khamenei declara unui grup de academicieni că „ar trebui să ne orientăm către Est, nu către Vest”.

Corpul Gardienilor Revoluției Islamice, care a dobândit o influență tot mai mare în cadrul structurii de putere din Iran, a identificat Rusia drept potențial furnizor de armament avansat și China drept sursă de tehnologie. Cu toate acestea, această politică a generat beneficii de securitate sub așteptările Teheranului.

„Iranienii sunt nemulțumiți. Și-ar dori o implicare mai substanțială din partea Chinei și a Rusiei, dar în lipsa unor alternative mai bune sunt obligați să mențină aceste relații”, a apreciat Ali Vaez, expert în Iran la International Crisis Group din Bruxelles.

Liderii iranieni au urmărit cu îngrijorare, de-a lungul anilor, prăbușirea guvernelor din Irak, Afganistan, Libia, Yemen și Siria. Mai recent, Israelul a decimat o mare parte din milițiile regionale ce sprijineau Iranul.

Deși China și Rusia au furnizat unele echipamente militare – componente pentru rachete balistice, sisteme de apărare aeriană S-300 și echipamente de bruiaj al comunicațiilor – aceste mișcări nu schimbă radical echilibrul strategic. Analiștii spun că exercițiile și livrările de armament recente sunt în mare parte simbolice, menite să comunice reziliență mai degrabă decât să ofere o descurajare reală.

Între timp, Iranul își flexează mușchii în Strâmtoarea Ormuz, pentru a semnala că ar avea capacitatea de a perturba fluxurile globale de petrol și de a ataca interesele americane chiar și de una singură.

Potrivit analiștilor, nu există indicii că Beijingul sau Moscova ar fi trimis în grabă echipament militar în Iran înaintea unui posibil atac al SUA.

„Toate acestea sunt sub pragul care ar putea înclina în mod semnificativ balanța militară în favoarea Iranului”, a spus Vaez. „Odată ce conflictul începe, au demonstrat că tot ce sunt dispuși să facă este să ofere mesaje de bine și rugăciuni.”

În lume

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Horațiu Potra, urgență medicală în instanță. Judecătorii au chemat ambulanța după ce mercenarului i s-a făcut rău în timpul procesului
digi24.ro
image
Premierul Ilie Bolojan, nemilos cu miniștrii care vor pierde bani din PNRR: ”Revocări din funcție”
stirileprotv.ro
image
Produsul adorat de români redus cu 80% începând de astăzi, în toate magazinele LIDL din România
gandul.ro
image
Câți bani ar putea primi pensionarii și familiile cu venituri mici
mediafax.ro
image
Fotbalistul cu dublă cetățenie s-a mutat în România după transferul la FCSB și dezvăluie: „Nebunie! În Israel nu am trăit așa ceva”
fanatik.ro
image
„Doamne cu jeep și fes Armani la coadă pentru paste de 2 lei”. O voluntară din Gara de Nord răspunde criticilor despre refugiații ucraineni cu mașini scumpe. Detalii neștiute din spatele ajutoarelor.
libertatea.ro
image
Uniunea Europeană ar putea avea încă o țară membră. Un referendum va fi organizat deja în luna august
digi24.ro
image
„Satul-fantomă” descoperit de exploratorii Jocurilor Olimpice: „Ne-a șocat!”
gsp.ro
image
Gică Hagi a fost convins să semneze! Guvernul României, implicat: 15.000.000€
digisport.ro
image
Zelenski, anunț surprinzător: „Suntem pregătiți pentru compromisuri!” / Condiția impusă de Ucraina
stiripesurse.ro
image
Adriana Bahmuţeanu face acuzaţii grave în dosarul de proxenetism în salonul de masaj erotic lângă care locuiește
antena3.ro
image
Se prăbuşeşte consumul, care reprezintă 60% din PIB. "Nu o să mai vedeţi acele coşuri pline în supermarketuri"
observatornews.ro
image
Alertă medicală în România‼️ Numărul cazurilor a explodat
cancan.ro
image
Pensiile vor crește abia în 2028 și numai dacă sunt îndeplinite 2 condiții. S-a înșelat minsitrul muncii?
newsweek.ro
image
FOTO. Renegatul lui Gigi Becali și-a părăsit soția și s-a cuplat cu ispita de la Insula Iubirii
prosport.ro
image
Ce se întâmplă legal dacă un angajat moare în timpul serviciului. Ce prevede Codul Muncii
playtech.ro
image
Gigi Becali, Ilie Dumitrescu și Radu Naum s-au contrat în direct la TV după ce Joao Paulo a dărâmat-o pe Iuliana Demetrescu: ”Ea face 11 metri, nu el” / „Sunt curios dacă are ceva la piept”
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Gigi Becali n-a rezistat, după ce a văzut imaginile cu Iuliana Demetrescu și Joao Paulo! Verdictul patronului FCSB
digisport.ro
image
În Europa a fost descoperit cel mai mare lac subteran din lume: e foarte bogat în minerale și e la peste 100 m adâncime
stiripesurse.ro
image
DOAMNE FEREȘTE, în ce hal au putut să moară! Marius și Daniel se întorceau spre casă atunci când mașina lor a... Vezi mai mult
kanald.ro
image
Imagini cumplite de la priveghiul familiei moarte în accidentul din Iași! Diana va fi înmormântată ținându-și fetița în brațe: „Dacă te-ar fi cunoscut părinții tăi…”
wowbiz.ro
image
500 de lei au dispărut din pensie! LOVITURĂ COLOSALĂ pentru pensionarii din România
romaniatv.net
image
Sprijin de 1.000 de lei pentru pensionari, în două tranșe. Ministrul Muncii anunță măsurile sociale propuse pentru familii
mediaflux.ro
image
„Satul-fantomă” descoperit de exploratorii Jocurilor Olimpice: „Ne-a șocat!”
gsp.ro
image
Alina Pușcău și Jeffrey Epstein. Câți bani i-a trimis miliardarul pedofil mamei celebrului model
actualitate.net
image
AUDIO. Înregistrare șocantă cu Ion Duvac, membru în Colegiul Psihologilor. Îi cere pacientei să facă o poză cu vaginul: „Ia dă-ți tu voie să vedem ce-i cu păsărica ta”
actualitate.net
image
Pensii mai mari de la 1 iulie 2026. E vorba de românii care au lucrat în această țară din Europa
click.ro
image
5 zodii care își pot schimba destinul între Dragobete și 1 Martie. Astrele anunță evenimente majore în viața acestor nativi
click.ro
image
Cum se gătesc oladiile, preferatele Annei Lesko. Preparatul este de origine rusească și te va face să te lingi pe degete
click.ro
FotoJet (55) jpg
Festivi, dar tensionați, reci, oarecum înstrăinați. William și Kate nu și-au putut ascunde îngrijorarea, sunt momente grele pentru monarhie
okmagazine.ro
Trufe cu lamaie Sursa foto shutterstock 2141596615 jpg
Trufe cu lămâie, desertul cu lămâie pe care nu vrei să‑l împarți cu nimeni!
clickpentrufemei.ro
Afișul oficial al filmului „La răscruce de vânturi” face o trimitere directă, din punct de vedere vizual, la filmul clasic “Pe aripile vântului”
„La răscruce de vânturi” - Un roman clasic între ecranizări vechi și noi
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Desertul favorit al Elenei Ceaușescu. Folosea o rețetă secretă de fiecare dată: „Mi-a arătat de la A până la Z”
image
Pensii mai mari de la 1 iulie 2026. E vorba de românii care au lucrat în această țară din Europa

OK! Magazine

image
Festivi, dar tensionați, reci, oarecum înstrăinați. William și Kate nu și-au putut ascunde îngrijorarea, sunt momente grele pentru monarhie

Click! Pentru femei

image
Cel mai controversat moment de la BAFTA. Cine a sărit la bătaie chiar pe covorul roșu?

Click! Sănătate

image
3 obiceiuri care te pot face insuportabil pe măsură ce îmbătrânești