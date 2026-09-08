Pentagonul ar fi refuzat unele beneficii pentru militarii morți în conflictul cu Iranul, pe motiv că „nu este război”

Familiile militarilor americani care au murit în conflictul dintre Statele Unite, Israel și Iran încearcă să se asigure că primesc toate drepturile salariale și beneficiile aferente pierderii celor dragi.

Militar american în Strâmtoarea Ormuz/FOTO:EPA/EFE

Libby Klinner, al cărei soț, maiorul Alex Klinner, a murit în luna martie, a scris pe rețelele sociale că Forțele Aeriene ale SUA i-ar fi transmis inițial că nu este eligibilă pentru anumite beneficii suplimentare, deoarece Congresul nu declarase oficial război.

Alex Klinner, în vârstă de 33 de ani, se număra printre cei șase membri ai echipajului unui avion de realimentare KC-135 care s-a prăbușit în vestul Irakului în timp ce sprijinea loviturile americane asupra Iranului.

De la începutul conflictului cu Iranul, în urmă cu mai bine de șase luni, 18 militari americani au fost uciși, iar alți 780 au fost răniți, potrivit datelor citate în acest caz.

„Soțul meu și-a pierdut viața pentru că suntem într-un război, iar apoi mi s-a spus că, pentru că tehnic nu este un război, pierdem ceva”, a declarat Libby Klinner pentru Associated Press. „Totul ține de principiu.”

Forțele Aeriene au recunoscut că au transmis inițial informații greșite

După ce mesajul ei a devenit viral pe internet, Forțele Aeriene ale SUA au clarificat situația.

Instituția a precizat că ultimul salariu al maiorului Klinner includea plata pentru condiții periculoase și facilități fiscale asociate operațiunilor de luptă.

Oficialii americani au recunoscut, de asemenea, că informațiile furnizate inițial familiei au fost inexacte.

Ultimul salariu al militarului includea o indemnizație pentru serviciul în condiții de luptă, în valoare de 225 de dolari pe lună, însă aceasta fusese trecută greșit în documentele de plată și nu era condiționată de existența unei declarații oficiale de război.

„Această experiență mi-a arătat cât de dificil poate fi pentru o familie îndoliată să navigheze printre clasificări, terminologie și proceduri guvernamentale exact în momentul în care suntem cel mai puțin pregătiți să facem acest lucru”, a declarat Klinner într-un comunicat.

„Nicio familie Gold Star nu ar trebui să fie nevoită să devină expertă în limbajul guvernamental pentru a înțelege la ce are dreptul.”

Ea a adăugat că soțul său înțelegea riscurile serviciului militar și avea încredere că, în cazul în care i s-ar fi întâmplat ceva, familia sa va fi protejată.

Plățile militarilor pot varia în funcție de misiune

Militarii americani pot deveni eligibili sau pot pierde dreptul la anumite indemnizații în funcție de factori precum locul în care sunt detașați și tipul misiunii pe care o desfășoară, scrie The Telegraph.

Doi militari americani au fost ucişi în urma atacurilor iraniene în Iordania. Un al treilea soldat este dat dispărut

În practică, acest sistem înseamnă că veniturile unui militar se pot modifica de mai multe ori într-un singur an, ceea ce poate duce la confuzii sau erori administrative.

„Vreau ca discuția să se concentreze pe asigurarea faptului că fiecare familie care se confruntă cu o pierdere inimaginabilă primește aceeași claritate încă de la început”, a spus Klinner.

„Să facem lucrurile corect pentru familiile rămase în urmă nu este un detaliu secundar. Face parte din modul în care onorăm serviciul și sacrificiul celor pe care i-am pierdut.”

JD Vance: „Vrem să ne asigurăm că primește tot ceea ce i se cuvine”

Vicepreședintele american JD Vance a fost întrebat despre cazul lui Klinner în cadrul unei conferințe de presă desfășurate joi la Casa Albă.

„Vrem să fim cât mai utili și să ne asigurăm că primește tot ceea ce i se cuvine”, a declarat Vance.

„Mesajul meu pentru ea ar fi: «Te iubim, suntem recunoscători pentru sacrificiul tău și luăm foarte în serios angajamentul nostru de a ne asigura că primești ceea ce ai nevoie».”

Întrebat ulterior dacă operațiunile americane împotriva Iranului ar trebui descrise drept un „război”, Vance a respins termenul, afirmând că nu există „tiruri active”.

Declarația sa contrastează cu modul în care președintele Donald Trump a descris în repetate rânduri operațiunile militare americane împotriva Iranului.

Trump l-a susținut însă vineri pe Vance și a spus că loviturile americane au fost „intermitente”.

„Mulți oameni nu îi spun război. Eu îi spun conflict militar, pentru că pentru noi este ceva minor”, a declarat Trump.

Familiile reclamă și lipsa unor informații despre militarii răniți

Familiile unor militari americani au acuzat, de asemenea, Pentagonul că minimalizează amploarea rănilor suferite în timpul operațiunilor și că unii militari nu sunt tratați drept victime ale unor acțiuni de luptă.

Armata americană a respins aceste acuzații.

Forțele armate au oferit, în general, puține informații despre amploarea rănilor suferite de militari. Comandamentul Central al SUA nu este obligat să publice astfel de date, în special în situațiile în care militarii se întorc la serviciu la scurt timp după ce au fost răniți.

Donald Trump s-a întâlnit cu membri ai familiilor unor militari americani uciși în operațiuni, printre aceștia numărându-se și părinții locotenentului Tyler James Feehan, în vârstă de 25 de ani.