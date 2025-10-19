search
Duminică, 19 Octombrie 2025
Adevărul
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
Război în Ucraina

Exclusiv De ce se tem rușii de rachetele Tomahawk. Pot zbura ore întregi în așteptarea momentului propice pentru a lovi ținta: „Vor face diferența”

Război în Ucraina
Temutele rachete Tomahawk ar fi o problemă atât de mare pentru ruși încât aceștia s-au oferit să răscumpere sisteme aeriene pe care le-au vândut Turciei, spune experta Iulia Joja. Va conta enorm câte astfel de rachete primesc, în contextul în care o unitate costă circa 2,2 milioane de dolari.

Tomahawk este o rachetă de croazieră subsonică cu raxa de acțiune 1.600 de kilometri. FOTO: rtx.com
Discuția telefonică, de la finalul săptămânii, dintre Vladimir Putin și Donald Trump l-a determinat pe președintele american să schimbe discursul cu privire la trimiterea de rachete Tomahawk în Ucraina.

Înainte de această convorbire, Trump a afirmat că livrarea de Tomahawk-uri este o opţiune, în special dacă Rusia nu îşi va încheia acţiunile militare.

În 17 octombrie 2025, în timpul unei întâlniri la Casa Albă cu preşedintele ucrainean Volodymyr Zelenskyy, Trump a declarat că speră ca războiul rus-ucrainean să se termine fără să fie nevoie de livrarea de Tomahawk-uri.

Trump a explicat că Statele Unite trebuie să îşi păstreze aceste arme în vederea propriilor nevoi de apărare. De asemenea, el a afirmat că furnizarea de Tomahawk-uri către Ucraina ar reprezenta o „escaladare” majoră, în special dacă ţintele vizate ar fi în adâncul teritoriului rus.

Oficialii ruși au atras atenția că livrarea acestor rachete de către SUA este un motiv de „extremă îngrijorare”. Putin a avertizat că furnizarea acestor arme ar putea constitui o „nouă scară de escaladare” în conflict şi ar afecta sever relaţiile dintre Rusia şi SUA. Oficiali ruşi au avertizat că dacă Ucraina primeşte astfel de rachete, Rusia ar putea reacţiona inclusiv militar sau prin escaladare indirectă.

Trump a lăsat totuși deschisă posibilitatea de a trimite rachete Tomahawk în Ucraina, în funcție de evoluția discuțiilor de pace.

De ce este atât de temută racheta Tomahawk

Tomahawk este o rachetă de croazieră subsonică, ghidată, care poate lovi cu precizie obiective aflate la sute sau mii de kilometri distanță. Raza tipică de acțiune a variantelor moderne este de aproximativ 1.600 de kilometri. Ele zboară la altitudine mică pentru a evita detectarea, urmează rute complexe și sunt echipate cu un focos de aproximativ 450 kg proiectat pentru distrugerea de ţinte fixe, conform unui site de specialitate

Variantele moderne au permit înlocuirea țintei în timpul misiunii, pot zbura ore întregi în așteptarea momentului propice pentru a lovi ținta și oferă funcţii de recunoaştere/feedback post-lovire (în funcţie de senzori). Aceste funcţii le fac foarte flexibile pentru lovituri de precizie şi pentru ajustarea ţintelor pe parcursul misiunii.

În mod tradiţional Tomahawk este lansat de la bordul navelor sau submarinelor, dar pot fi lansate și terestru.

Avantaje acestei rachete sunt: precizie ridicată, autonomie mare, flexibilitate operaţională (schimbarea țintei în timpul misiunii), capacitate de a lovi ţinte strategice profund în adâncime fără risc pentru aeronave pilotate. Sunt considerate una dintre cele mai fiabile rachete pentru lovituri în adâncime şi operaţiuni strategice.

Limitări: sunt subsonice (deci pot fi interceptate de sisteme moderne de apărare aeriană dacă sunt detectate la timp), costă mult per unitate şi necesită platforme/autorizări specifice la lansare. De asemenea, stocurile sunt finite şi producţia nu a putut fi întotdeauna accelerată rapid — ceea ce limitează utilizarea extensivă în conflicte prelungite, conform navair.navy.mil.

2,2 milioane de dolari pentru o rachetă

Costul per unitate variază semnificativ în funcţie de variantă şi dotări. Estimările publice din 2024–2025 plasează preţul între aproximativ 1,3 – 2,5 milioane USD pentru rachetele de atac la sol, o estimare frecvent citată e aproximativ 2,2 milioane USD per rachetă. Variantele mai avansate (ex. Maritime Strike cu senzori anti-navă) pot fi mult mai scumpe, în jur de 4 milioane USD. La costul rachetei se adaugă costuri pentru lansator, logistică şi eventuale modernizări, conform Centrului pentru Studii Strategice și Internaționale

Lansatoarele (nave/submarine sau sisteme terestre) şi documentaţia de integrare sunt la fel de importante ca racheta în sine — fără platformă capabilă, rachetele nu pot fi folosite imediat. De aceea transferul de Tomahawk către o terţă parte ridică probleme practice (platforme, instruire, integrare).

În teorie e „foarte bună” pentru lovituri în adâncime, în practică eficienţa depinde de numărul de rachete disponibile, de suportul logistic şi de nivelul apărării inamice.

Vor ajuta Tomahawkurile Ucraina să câștige?

Experta în securitate Iulia Joja, cadru didactic în SUA, la Universitatea Georgetown din Washington, și cercetătoare la Middle East Institute, a explicat pentru „Adevărul” în ce măsură livrarea acestor rachete ar schimba dinamica războiului din Ucraina:

„Răspunsul este că depinde de cantitate. Nu știm cât de mare este arsenalul Statelor Unite, dar este probabil mai mare de 4.000 de asemenea focoase. E o diferență foarte mare între a da Ucrainei un număr însemnat de astfel de rachete sau 10/20 de astfel de rachete - ceea ce e foarte posibil. Unii analiști asta prevăd, că dacă va primi, Ucraina va primit rachete Tomahawk cu țârâita, cum a făcut fosta administrație Biden cu sistemele Patriot, fapt care ar ajuta Rusia să se adapteze foarte rapid.”

Joja a susținut că în 2017, Turcia a cumpărat cele mai avansate sisteme de apărare antiaeriană rusești, S-400. „Acum, rușii, probabil în pregătirea și prevenirea posibilității ca Ucraina să primească Tomahawk-uri, pentru prima dată, conform presei turcești, s-a oferit să cumpere înapoi sistemele de apărare antiaeriană S-400”, a adăugat ea. Asta ne relevă faptul că pentru ruși ar însemna o problemă majoră această livrare.

„Dacă Ucraina primește în jur de 100 de rachete, asta poate să schimbe semnificativ dinamica războiului, în sensul în care Ucraina acum folosește drone și tehnologie dezvoltată pe timp de război atât de avansată încât hiar americanii încearcă să învețe de la ucraineni. Dar, rușii se adaptează foarte, foarte rapid și această tehnologie extrem de avansată cu care Ucraina a condus în ultimele luni o campanie foarte eficientă de distrugere a capabilităților energetice, adânc în teritoriul Rusiei, această strategie devine mai puțin eficientă pentru că rușii își adaptează sistemele de apărare anti-aereană împotriva dronelor”, explică Joja.

Experta a susținut că spre deosebire de administrația Biden, care a refuzat să lase ucrainenii să folosească informațiile de intelligence american pentru a lovi cu tehnologie ucraineană obiective vitale din teritoriul rusesc, în special de producție și transport de energie, administrația Trump a permis acest lucru. „Deci cu tehnologie proprie ucraineană, nu livrată de către occidentali, dar cu acceptul și cu ajutorul pe intelligence al administrației Trump, Ucraina duce în continuare o campanie de succes, în sensul în care s-a ajuns ca rușii să stea la coadă la benzină”. Acest lucru poate să fie un incidiciu cu privire la câte astfel de rachete vor primi ucraienenii, dacă până la urma SUA va decide să le livreze. 

Față de dronele ucrainene, rachetele Tomahawk sunt mult mai rapide și mult mai precise. „Mai rapide, mai precise și pe acționează o rază mult mai lungă, astfel încât reușește să evite, într-un mod mult mai eficient, sistemele de apărare antiaeriană ale Rusiei. Și au și o încărcătura explozivă mai mare”.

Știri Externe

