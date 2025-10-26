Arma „joker” care va decide soarta Ucrainei, dar ar putea declanșa al Treilea Război Mondial

Soarta Ucrainei, prinsă între impasul de pe front și riscul unei capitulări forțate, ar putea depinde de o armă care schimbă regulile jocului. Un fost ofițer britanic de informații, Philip Ingram, avertizează că furnizarea rachetelor Tomahawk Kievului ar putea redesena harta războiului — dar și echilibrul global de securitate, scrie The Sun.

Într-un nou episod al seriei Battle Plans Exposed, Ingram explică de ce aceste rachete de croazieră cu rază lungă de acțiune sunt, din punct de vedere geopolitic, „cea mai importantă carte ascunsă de pe masă”.

Miza Tomahawk-urilor: capabilitatea de „lovitură în adâncime”

În timpul celei mai recente vizite la Casa Albă, Volodimir Zelenski a încercat să-l convingă pe Donald Trump să autorizeze livrarea rachetelor Tomahawk — arme capabile să atingă ținte esențiale din adâncul teritoriului rus.

„Tomahawk-urile ar permite Ucrainei să lovească centre logistice, baze aeriene, situri industrial-militare și chiar fabrici de drone aflate la sute de kilometri dincolo de linia frontului”, explică Ingram.

Această capacitate ar amenința direct infrastructura care alimentează mașina de război a Kremlinului. În teorie, Rusia ar fi obligată să-și retragă echipamentele și depozitele mai adânc în teritoriu, îngreunând lanțurile logistice deja fragile.

O armă care schimbă echilibrul, dar crește riscul unei escaladări

În spatele discuțiilor tehnice se ascunde o dilemă politică majoră. Washingtonul ezită să autorizeze transferul acestor rachete, conștient de avertismentul Moscovei: folosirea lor împotriva teritoriului rus ar fi interpretată ca o escaladare directă a conflictului.

„Este o decizie care depășește sfera militară. Ea arată, în mod simbolic, disponibilitatea Statelor Unite de a-i oferi Ucrainei mijloacele necesare pentru a produce daune semnificative, pe termen lung, capacității Rusiei de a purta război”, afirmă expertul britanic.

Un alt efect ar fi de natură politică: o astfel de decizie ar transmite un semnal clar la Kremlin că Washingtonul, sub o eventuală administrație Trump, nu se distanțează de Kiev, ci dimpotrivă, îi oferă sprijin strategic.

Tactici ucrainene: adaptare, disciplină și inovație

Analiza lui Ingram subliniază și modul în care armata ucraineană a reușit să reziste, de peste o mie de zile, unei armate superioare numeric și tehnologic.

El identifică patru tactici care definesc acest „manual al războiului modern”:

-Retragerea tactică – unitățile ucrainene evită confruntarea directă, cedând temporar teren pentru a conserva forțe și a reface liniile defensive.

-Capcana dronelor – trupele ruse sunt lovite imediat ce se instalează într-o nouă poziție, prin atacuri repetate cu drone FPV ieftine, dar precise.

-Rotația constantă a trupelor – spre deosebire de armata rusă, Kievul își menține efectivele proaspete, evitând epuizarea și erorile operaționale.

-Disciplina operațională – fiecare mișcare este planificată, supravegheată și susținută de recunoaștere aeriană, minimizând pierderile.

„Ceea ce vedem acum pe front este mai mult decât o rezistență militară. Este o demonstrație de adaptabilitate și disciplină – o lecție despre cum se va purta războiul în deceniile următoare”, conchide Ingram.

În timp ce războiul din Ucraina intră într-o fază critică, dezbaterea despre furnizarea rachetelor Tomahawk capătă valențe geopolitice majore. Pentru Kiev, ele pot însemna o șansă de supraviețuire. Pentru Washington și Moscova, pot deveni scânteia unui nou nivel de confruntare globală.