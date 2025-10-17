Pentagonul a retras acreditările majorității jurnaliştilor ca urmare a respingerii noilor norme pe care le-a impus presei

Departamentul de Război al SUA (noua denumire a Departamentului Apărării) a revocat acreditările şi accesul majorității mass-media naționale și străine la sediul său în Pentagon, după respingerea aproape generalizată a noilor norme pe care această instituție le-a impus presei, a relatat joi agenția EFE.

Noile reguli anunţate în septembrie de secretarul apărării, Pete Hegseth, stabilesc limitări stricte privind accesul fizic al jurnaliştilor în sediul Pentagonului şi folosirea surselor, precum şi posibile sancţiuni pentru solicitarea fără autorizaţie prealabilă a unor informaţii de interes public, scrie Agerpres, care citează agenția internațională de presă.

Jurnaliştii consideră condițiile impuse de Pentagon o restrângere a libertăţii de exprimare

Marile mass-media americane au refuzat să accepte aceste condiţii, prin urmare începând de miercuri, când a expirat termenul pentru semnarea unui angajament de respectare a noilor reguli, au rămas fără acreditări la Pentagon.

Printre acesta se numără New York Times, Washington Post, Politico, agenţiile Reuters şi Associated Press, posturi de televiziune precum ABC News, CBS News, CNN, NBC News şi chiar postul conservator Fox News, unde Hegseth a fost comentator înainte ca Trump să-l numească la conducerea Pentagonului.

În lipsa acreditărilor, zeci de jurnalişti au eliberat birourile de la Pentagon, unde corespondenţii de presă aveau spaţii permanente de lucru.

Până acum, numai postul conservator One America News a acceptat noile condiţii ale instituţiei.

Această instituţie a renunţat sub conducerea lui Hegseth la conferinţele de presă săptămânale şi la informările detaliate asupra operaţiunilor militare, cum ar fi de exemplu atacurile recente în Marea Caraibilor asupra unor ambarcaţiuni suspectate că transportau narcotice.