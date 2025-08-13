Video O tânără a povestit cum problemele la stomac au dus la anularea unui zbor cu sute de pasageri. Au intervenit echipe speciale

O pasageră United Airlines a povestit pe TikTok cum o problemă medicală bruscă, apărută în timpul unui zbor, a dus la anularea cursei și la intervenția unei echipe specializate de dezinfectare.

O femeie responsabilă pentru anularea unui zbor United Airlines din Indianapolis a postat pe TikTok, la un an după incident, pentru a-și cere scuze și a-și spune povestea.

„E bine, în sfârșit, să punem un chip în spatele uneia dintre aceste lupte cu diaree severă și să înțelegem mecanismul prin care totul o ia razna”, a spus ea.

Meghan Reinertsen, scriitoare și actriță care își câștigă traiul ca bonă internă, nu și-a propus să provoace anularea unui zbor, dar vrea ca cei afectați să știe că nu a fost „fără durere și suferință” și din partea ei, relatează portalul OutKick.

Se întorcea din Portugalia în SUA pentru a participa la premiera unui film în Indianapolis. În mijlocul călătoriei, s-a trezit cu un disconfort puternic în stomac. „Se întâmpla ceva acolo jos”, explică ea.

După aterizarea în Newark, a reușit, transpirând, să treacă de controlul vamal. Primul „round” era pe cale să înceapă. Avea câteva minute până să se îmbarce în următorul zbor și, spre meritul ei, a încercat să rezolve situația la toaletă.

Dar problema nu se terminase. „Lucrurile încă fierbeau. Și asta îmi spunea: ‘O, nu… o să fie rău. Trebuie doar să mă urc în avion și să sper la ce e mai bun’”, își amintește Meghan.

Odată urcată la bord, a fost lovită de un nou val de dureri și diaree. N-a avut de ales decât să se ridice, deși semnul de centură era aprins – era o urgență.

„Am văzut cu toții acea femeie care a făcut mizerie pe tot culoarul unui zbor Delta”, spune ea despre decizia de a încălca regulile. „Vreau să fie clar: nu judec, am trecut și eu prin asta. Sunt de partea ta. Dar nu puteam să las să mi se întâmple mie.”

Ea a petrecut 20 de minute la toaletă. Și nici nu știa că asta era doar începutul, care avea să ducă la anularea următorului zbor. Situația a fost atât de gravă, încât a rămas în baie și la aterizare, în timp ce ceilalți pasageri coborau.

Atunci a fost informată că zborul următor, pe care urma să-l facă același avion, fusese anulat. Era nevoie de o echipă în costume speciale pentru a dezinfecta toaleta înainte ca aeronava să fie din nou operabilă.

Meghan a fost coborâtă în scaun cu rotile până la zona de bagaje. Dă vina pe câteva înghițituri dintr-un burger insuficient gătit, mâncat în Portugalia cu o seară înainte să plece.