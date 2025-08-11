Video Telefonul care a supraviețuit unei căderi din avion, de la peste 800 de metri: „Nu era deloc spart și funcționează fără probleme”

Un iPhone 16 Pro a căzut dintr-un avion aflat la o altitudine de peste 800 de metri și este în continuare funcțional. Activista de mediu Ashley Prange a povestit pe rețelele sociale incidentul neobișnuit.

Potrivit 9to5mac.com, activista de mediu Ashley Prange filma din interiorul unei aeronave mici când telefonul i-a zburat din mâini și a căzut de la o înălțime de peste 800 de metri, în timp ce avionul zbura cu o viteză de 110 noduri.

Totuși, a deschis aplicația Find My iPhone și a văzut ultima locație a telefonului în adâncul unei păduri întinse, lângă casa vărului ei din Valea Rinului. Deoarece cardul ei de credit și permisul de conducere se aflau în interiorul carcasei, a decis că merită să încerce să îl caute.

Câteva ore mai târziu, l-a găsit în pădure, iar iPhone-ul era intact. Ecranul nu avea crăpături și a pornit fără probleme. Prange spune că supraviețuirea se datorează husei de portofel Bellroy și calității de construcție a iPhone-ului 16 Pro de la Apple.

„Este o poveste incredibilă. În timp ce zburam cu avionul în Germania, telefonul meu a fost aspirat din avion în timp ce filmam. Telefonul meu a căzut de la o înălțime de peste 800 de metri. Evident, am crezut că s-a pierdut pentru totdeauna, dar am verificat totuși funcția «Găsește-mi iPhone-ul». A arătat că telefonul meu a fost detectat ultima dată într-o pădure. Deoarece cardul meu de credit și permisul de conducere se aflau în telefon, ne-am gândit să facem o drumeție pentru a vedea dacă îl putem găsi. Era o pădure foarte mare. Imensă. Dar, cumva, am găsit telefonul și cardurile! În mod surprinzător, telefonul meu nu era deloc spart. Nu știu cum este posibil acest lucru. Telefonul funcționează fără probleme”, a scris aceasta, pe Instagram.