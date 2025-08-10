search
Duminică, 10 August 2025
Zbor Otopeni - Creta, amânat din cauza unor probleme tehnice. Pasagerii au fost dați jos din avion

Un avion care trebuia să plece vineri noaptea de la București spre Heraklion, Creta, nu a mai decolat din cauza unor probleme tehnice.

Avionul a ratat decolarea din cauza unor probleme tehnice FOTO Arhivă
Avionul a ratat decolarea din cauza unor probleme tehnice FOTO Arhivă

Aeronava aparține companiei HiSky și urma să plece la ora 4:45 dimineața, potrivit Libertatea.

Pasagerii au fost debarcați, iar ulterior un autobuz i-a preluat și i-a întors în aeroport.

Ulterior, aceștia au fost îmbarcați în aceeași aeronava HiSky. Pilotul i-a anunțat pe turiști că problemele de „mentenanță” au fost rezolvate, iar avionul urma să decoleze la ora 8.25

Incidentul vine după ce, în luna martie, o aeronavă Airbus A320 a companiei HiSky, care decolase de pe aeroportul din București spre Oradea, a fost nevoită să revină de urgență pe Aeroportul Otopeni la doar 15 minute de la plecare, în urma unei explozii la motor. La bord se afla și primarul Oradei.

