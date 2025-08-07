search
Joi, 7 August 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zilei

Video Cine este milionarul cu două soții, care a făcut scandal monstru într-un avion: a amenințat o stewardesă că o va „viola în grup și îi va da foc”

0
0
Publicat:
Ultima actualizare:

Scandalagiul, care a amenințat o stewardesă la bordul unui avion, este un cunoscut om de afaceri. El conduce o companie de recrutare cu sediul în Londra, care oferă training pentru companii ce activează în domeniul serviciilor pentru clienți și al producției.

Salman Iftikhar este căsătorit cu două femei FOTO : x
Salman Iftikhar este căsătorit cu două femei FOTO : x

Salman Iftikhar, în vârstă de 37 de ani și tată a trei copii, zbura la clasa întâi când a lansat o amenințări la adresa personalului Virgin Atlantic, pe un zbor de la Londra Heathrow la Lahore, potrivit dailymail.

Pasagerii de la bordul avionului au privit cu groază cum șeful agenției de recrutare o numea în mod repetat pe stewardesa Angie Walsh „târfă nenorocită”.  Omul de afaceri pakistanez a amenințat că îi „bombardează camera de hotel, o violează în grup și îi va da foc”. 

Iftikhar, cetățean pakistanez, a fost condamnat la 15 luni de închisoare la începutul acestei săptămâni. El a fost ridicat de poliție din casa sa de 2 milioane de lire sterline din Iver, Buckinghamshir. El locuia împreună cu una dintre soțiile sale, Erum Salman, în vârstă de 38 de ani, și cei trei copii ai lor. 

Împreună, cei doi conduc o companie de recrutare cu sediul în Londra, care oferă traning pentru companii care activează în domeniul serviciilor pentru clienți și al producției. Cuplul avea o căsnicie dificilă și se certa destul de des. 

A doua soție locuiește în Pakistan

În Pakistan, însă, Iftikhar are o altă soție, supermodelul și actrița Abeer Rizvi, cu care este căsătorit de cinci ani. La începutul acestui an, actrița în vârstă de 37 de ani, care a câștigat titlul de „Veet Supermodel of the Year”. Ea a scris Instagram: „Iubitul meu soț, în această zi vreau să te onorez pe tine și felul tău unic de a fi. ..”

Salman Iftikhar și actrița Abeer Rizvi FOTO: Instagram
Salman Iftikhar și actrița Abeer Rizvi FOTO: Instagram

Potrivit publicației citate, cuplul pare să se bucure de un stil de viață extravagant, petrecând timp pe iahturi, bucurându-se de vacanțe de lux sau conducând mașini scumpe.

Salman Iftikhar și actrița Abeer Rizvi FOTO: Instagram
Salman Iftikhar și actrița Abeer Rizvi FOTO: Instagram
Europa

Top articole

Partenerii noștri

image
Nicușor Dan, marele absent de la înmormântarea lui Ion Iliescu. Unde a fost președintele în timpul funeraliilor
digi24.ro
image
Arădeanul acuzat că și-a ucis fosta iubită a fost reținut. A târât-o după maşină aproape 2 km, chiar cu 100 de km/h
stirileprotv.ro
image
Cu cât a ajuns să se vândă o shaorma și o bere în Eforie Nord, după valul de scumpiri din 1 august. Turiștii au crezut că este o eroare
gandul.ro
image
Ion Iliescu părăsește pentru ultima dată Palatul Cotroceni
mediafax.ro
image
Revoltă la înmormântarea lui Ion Iliescu. Funeraliile fostului președinte închid total cimitirul: ”Dacă aveam și eu de îngropat pe cineva?”
fanatik.ro
image
Cum a preluat Ion Iliescu puterea absolută în timpul Revoluției din decembrie 1989. „Am intrat în legătură cu ambasada sovietică ca să comunice la Moscova, să se ştie cine suntem şi ce vrem”
libertatea.ro
image
O decizie luată de Trump l-a făcut pe Putin să se dezlănțuie asupra Ucrainei. „E clar că s-a simțit încurajat”
digi24.ro
image
Așa arată noua casă de 600.000 de euro cumpărată de Simona Halep într-un complex exclusivist!
gsp.ro
image
Surpriză uriașă! Revine în televiziune și va prezenta o emisiune la care nu s-ar fi gândit nimeni
digisport.ro
image
Guvernul promite concedieri, dar angajează pe bandă rulantă: numărul bugetarilor este în plină creștere
stiripesurse.ro
image
O femeie a fost plătită de firma la care lucra timp de 20 de ani fără să facă nimic. Nemulțumită, a dat compania în judecată
antena3.ro
image
"A dat în calea ferată şi s-a răsturnat". Tragedie în Bistriţa-Năsăud: distracţia la off-road l-a costat viaţa
observatornews.ro
image
Gabriela Lucuțar spune cât a plătit statul pentru sicriul lui Ion Iliescu. Suma e uriașă
cancan.ro
image
Fortăreața de lux pe care Halep a plătit 600.000 de euro. Cum arată în detaliu vila campioanei
prosport.ro
image
Vestea tristă a zilei! Nina Iliescu a cedat chiar înainte de înmormântarea fostului preşedinte. Era de aşteptat, spun...
playtech.ro
image
Câți bani a încasat Ilie Bolojan de la Senatul României. A primit indemnizația completă doar într-o singură lună de mandat
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Cu ce salariu a fost convins Laurențiu Reghecampf să semneze în Sudan, țara cu holeră, malarie și război civil
digisport.ro
image
Scenariu-șoc - se repetă schema lui Iohannis? 'PNL și PSD vor să dea afară USR de la guvernare' - Caramitru vorbește despre 'detronarea' lui Bolojan
stiripesurse.ro
image
Care a fost ultima dorință a lui Ion Iliescu! Ce se va întâmpla cu trupul neînsuflețit al fostului președinte
kanald.ro
image
Un cunoscut jurnalist a intervievat versiunea AI a unui adolescent ucis...
playtech.ro
image
Detaliul observat pe crucea lui Ion Iliescu! Lipsa de pe simbolul funerar face lumină în tot ceea ce s-a speculat despre fostul președinte al României
wowbiz.ro
image
Vești TERIBILE despre Nina. Este bolnavă și imobilizată la pat. Cum și-a luat ADIO de la Ion Iliescu. Ți se face pielea de găină: Cu adâncă durere
romaniatv.net
image
EXCLUSIV Primele imagini de la Cimitirul Ghencea III unde este înmormântat Ion Iliescu. Zeci de personalități și oameni simpli s-au adunat GALERIE FOTO și VIDEO UPDATE
mediaflux.ro
image
„Dimineața concuram, iar după-amiaza aveam 5 clienți!" » A participat la 3 ediții de Jocuri Olimpice, dar a dus o viață dublă, vânzându-și corpul dintr-un motiv tulburător
gsp.ro
image
Un băiețel de șapte ani a dispărut de acasă. A bătut la ușă după 10 ani. Părinții au încremenit când l-au văzut
actualitate.net
image
Cum și-a spălat Ion Iliescu păcatele față de România înainte să moară
actualitate.net
image
Tragedia cumplită din familia lui Ion Iliescu. Povestea dramatică a fost marturisită chiar de fostul președinte: „A făcut infarct și a murit acolo”
click.ro
image
Luna plină din august schimbă destinul a patru zodii. Urmează miracole neașteptate în viața lor
click.ro
image
Adevărul despre salariile din Norvegia. O româncă dezvăluie cât se câștigă în construcții și curățenie: „Munca e grea, dar se merită”
click.ro
FotoJet (39) jpg
Andreea Marin, operată de urgență ieri. Ce a conștientizat vedeta, după ce s-a trezit din anestezia generală: ”Probleme sufletești nevindecate...”
okmagazine.ro
Tyra Banks foto Profimedia jpg
Superba Tyra Banks recunoaște că are „o dependență erotică dezgustătoare”
clickpentrufemei.ro
Ion Iliescu, în vacanță alături de Nicolae și Elena Ceaușescu, în vara anului 1976 (© „Fototeca online a comunismului românesc”)
Generalul Nicolae Pleșiță: „Ceaușescu era protejat în familia lui Iliescu”
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Cât costă sicriul în care a fost depus trupul neînsuflețit al lui Ion Iliescu? Regina Întunericului, Gabriela Lucuțar, patroană de pompe funebre, dezvăluie prețul
image
Tragedia cumplită din familia lui Ion Iliescu. Povestea dramatică a fost marturisită chiar de fostul președinte: „A făcut infarct și a murit acolo”

OK! Magazine

image
8.08, ziua magică a anului. Cum poți să-ți setezi dorințe care chiar să se împlinească. Ritual simplu de manifestare în Portalul Leului

Click! Pentru femei

image
Lyme, apanajul celor bogați. De ce sunt vedetele atât de vulnerabile la boala transmisă de căpușă

Click! Sănătate

image
De ce se înverzeşte gălbenuşul ouălor fierte? Sunt sigure pentru consum?