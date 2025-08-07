Video Cine este milionarul cu două soții, care a făcut scandal monstru într-un avion: a amenințat o stewardesă că o va „viola în grup și îi va da foc”

Scandalagiul, care a amenințat o stewardesă la bordul unui avion, este un cunoscut om de afaceri. El conduce o companie de recrutare cu sediul în Londra, care oferă training pentru companii ce activează în domeniul serviciilor pentru clienți și al producției.

Salman Iftikhar, în vârstă de 37 de ani și tată a trei copii, zbura la clasa întâi când a lansat o amenințări la adresa personalului Virgin Atlantic, pe un zbor de la Londra Heathrow la Lahore, potrivit dailymail.

Pasagerii de la bordul avionului au privit cu groază cum șeful agenției de recrutare o numea în mod repetat pe stewardesa Angie Walsh „târfă nenorocită”. Omul de afaceri pakistanez a amenințat că îi „bombardează camera de hotel, o violează în grup și îi va da foc”.

Iftikhar, cetățean pakistanez, a fost condamnat la 15 luni de închisoare la începutul acestei săptămâni. El a fost ridicat de poliție din casa sa de 2 milioane de lire sterline din Iver, Buckinghamshir. El locuia împreună cu una dintre soțiile sale, Erum Salman, în vârstă de 38 de ani, și cei trei copii ai lor.

Împreună, cei doi conduc o companie de recrutare cu sediul în Londra, care oferă traning pentru companii care activează în domeniul serviciilor pentru clienți și al producției. Cuplul avea o căsnicie dificilă și se certa destul de des.

A doua soție locuiește în Pakistan

În Pakistan, însă, Iftikhar are o altă soție, supermodelul și actrița Abeer Rizvi, cu care este căsătorit de cinci ani. La începutul acestui an, actrița în vârstă de 37 de ani, care a câștigat titlul de „Veet Supermodel of the Year”. Ea a scris Instagram: „Iubitul meu soț, în această zi vreau să te onorez pe tine și felul tău unic de a fi. ..”

Potrivit publicației citate, cuplul pare să se bucure de un stil de viață extravagant, petrecând timp pe iahturi, bucurându-se de vacanțe de lux sau conducând mașini scumpe.