Joi, 27 Noiembrie 2025
Adevărul
O rudă a purtătoarei de cuvânt de la Casa Albă, reținută de autoritățile de imigrare americane: „Nu au fost cei mai blânzi cu ea”

Publicat:
Ultima actualizare:

Mama nepotului Karolinei Leavitt, purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, a fost reținută de agenții americani de imigrare în statul Massachusetts, în cadrul măsurilor de control al imigrației inițiate de administrația Trump.

O rudă a purtătoarei de cuvânt de la Casa Albă, arestată de agenții de imigrare FOTO: Profimedia
O rudă a purtătoarei de cuvânt de la Casa Albă, arestată de agenții de imigrare FOTO: Profimedia

Bruna Ferreira, în vârstă de 33 de ani, o rezidentă din zona Bostonului, care a venit în Statele Unite împreună cu familia sa din Brazilia în copilărie, a fost reținută pe 12 noiembrie. Ea se află în prezent într-un centru al Serviciului de Imigrare și Control Vamal (ICE) din Louisiana, relatează The Guardian.

Potrivit avocatului ei, Todd Pomerleau, Ferreira mergea cu mașina să-l ia pe fiul ei de la școală, în New Hampshire, când a fost oprită în Revere. Femeia a fost logodită cu fratele secretarei de presă a Casei Albe, Michael Leavitt, și au împreună un fiu, Michael Leavitt Jr., în vârstă de 11 ani, pentru care au custodie comună.

Reacția familiei 

Publicația Boston Globe a relatat că mașina lui Ferreira a fost oprită „brusc” de agenții ICE. Sora femeii, Graziela Dos Santos Rodrigues, a povestit că agenții i-au cerut numele și permisul de conducere, însă Ferreira nu avea un act de identitate. „Nu au fost cei mai blânzi cu ea”, a declarat Graziela pentru Boston Globe.

„Sunt sigură că sora mea era îngrozită. Este aici de când avea șase ani. Este ca o americancă”, a adăugat ea.

O sursă de la Casa Albă, familiarizată cu situația, a confirmat legătura de familie dintre Ferreira și Karolina Leavitt: „Această persoană este mama nepotului Karolinei și nu au vorbit de mulți ani. Copilul a locuit în New Hampshire cu tatăl său de când s-a născut. Nu a locuit niciodată cu mama sa”, a spus sursa.

Poziția autorităților

Un purtător de cuvânt al Departamentului de Securitate Internă a confirmat că ICE a arestat „o străină ilegală din Brazilia”. „A intrat în SUA cu o viză turistică B2 care îi impunea să părăsească SUA până la 6 iunie 1999. În prezent, se află la Centrul de Procesare ICE din South Louisiana și este în curs de expulzare”, a adăugat oficialul.

Raidul din Massachusetts are loc pe fondul intensificării politicilor anti-imigrație promovate de administrația Trump și a operațiunilor împotriva imigranților fără acte în mai multe orașe americane conduse de democrați, de la Chicago la Washington și Los Angeles. 

SUA

