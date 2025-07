Palestiniană apatridă, reținută de ICE la întoarcerea din luna de miere, eliberată: „Bucurie și un mic șoc”

Ward Sakeik, o femeie palestiniană apatridă reținută de serviciul pentru vămi și imigrație (ICE) la întoarcerea din luna de miere, în Insulele Virgine, a fost eliberată după mai bine de patru luni, relatează The Guardian.

„Am fost copleșită de bucurie și de un mic șoc”, a spus ea la o conferință de presă de joi. „Adică, e prima dată când văd un copac în cinci luni.”

„Mi-am zis: Doamne, îl pot atinge fără cătușe și fără geam. Este pur și simplu libertate”, a spus tânăra, când soțul ei a venit să o ia acasă.

Sakeik, în vârstă de 22 de ani, a fost reținută în februarie în timp ce se întorcea acasă din luna de miere în Insulele Virgine Americane. Înainte de arestare, tânăra se conformase cerințelor de a se înregistra la ICE, ea trăind în SUA de la vârsta de nouă ani.

După ce a fost reținută, guvernul SUA a încercat să o deporteze de două ori. Prima dată, i s-a spus că va fi dusă la granița cu Israelul – momentul a coincis însă cu atacurile aeriene ale Israelului asupra Iranului. A doua oară, Sakeik a fost informată că va fi deportată în pofida unui ordin judecătoresc care interzicea expulzarea din statul ei natal, Texas.

De ce este apatridă

Familia lui Sakeik este originară din Fâșia Gaza, însă ea s-a născut în Arabia Saudită, țară care nu acordă cetățenie prin naștere nou-născuților din alte țări. Pe când avea 8 ani, a venit cu familia ei în SUA cu o viză de turist. Au solicitat azil, dar le-a fost refuzat. Familiei i s-a permis să rămână în Texas atâta timp cât se conforma cerințelor de a se de a se prezenta la ICE.

Anii au trecut, iar Sakeik a absolvit liceul și facultatea la Universitatea din Texas, Arlington, a deschis o afacere, s-a căsătorit cu soțul ei, Taahir Shaikh, în vârstă de 28 de ani, iar cei au cumpărat și o casă. A început demersurile pentru a obține cartea verde.

Dar la 10 zile după nuntă, la întoarcerea din luna de miere, viața lui Sakeik a fost dată peste cap. „M-am căsătorit cu dragostea vieții mele. Am petrecut 36 de ore în casa pe care o renovam de șase luni”, a spus ea. „La câteva ore de la întoarcerea din luna de miere, mi s-a dat un trening gri și am fost încătușată.”

Sakeik a fost însoțită de soțul ei, avocații ei și liderii comunității la conferința de presă , la un hotel din Irving, Texas, unde fotografiase anterior nunți. „Niciodată nu m-am gândit că mă voi întoarce în acest hotel pentru a ține un discurs despre ceva extrem de personal”, a spus ea.

Experiența în centrele de detenție

Sakeik a povestit că a fost transferată la trei ori, iar la unele dintre aceste centre condițiile erau groaznice. În primul transfer, a călătorit într-un autobuz timp de 16 ore. „Nu ni s-a dat apă sau mâncare și simțeam miros de mâncare din cabina șoferului”, a spus ea. „Ceream apă, băteam la ușă pentru mâncare, iar el pur și simplu dădea radioul mai tare și făcea că nu ne aude.”

Sakeik a spus că nu a mâncat pentru că ținea post de Ramadan.

La centrul de detenție din Prairieland, era atât de mult praf încât „femeile se îmbolnăveau”, a spus ea.

„Toaletele sunt foarte, foarte, foarte neigienice. Paturile au rugină peste tot. Nu sunt întreținute corespunzător. Și gândaci de bucătărie, lăcuste, păianjeni,, peste tot în unitate. Fetele erau mușcate.”

Pe tot parcursul procesului, Sakeik a fost consumată de teama că va fi deportată. Dacă, de pildă, ar fi fost trimisă în Israel fără documente care să-i dovedească naționalitatea, risca să fie arestată.

„Am fost incriminată pentru că sunt apatridă, lucru asupra căruia nu am absolut niciun control. Nu am ales să fiu apatridă... Nu am avut de ales.”

Departamentul pentru Securitate Internă a declarat că Sakeik a fost reținută pentru că „a decis să zboare peste apele internaționale și în afara zonei vamale americane și apoi a fost semnalizată de CBP [Vama și Protecția Frontierelor] încercând să reintre în SUA continentală”.

Asta cu toate că Insulele Virgine sunt teritoriu american și nu este nevoie de pașaport pentru a le vizita.

„Faptele sunt următoarele: ea se află ilegal în țara noastră. A depășit termenul de ședere permis pentru viză și are o hotărâre definitivă din partea unui judecător de imigrare de peste un deceniu”, a declarat secretarul adjunct Tricia McLaughlin.

Agenția nu a răspuns la întrebările legate de motivul pentru care a încercat să o deporteze, în ciuda unui ordin judecătoresc care a interzis expulzarea. Ulterior, agenția și-a modificat declarația: „După ce soțul ei american a depus cererile legale corespunzătoare pentru ca ea să rămână în țară și să devină rezident permanent legal, a fost eliberată.”

Sakeik a spus că se simte „binecuvântată” că a fost eliberată din detenție – dar are sentimente contradictorii, întrucât se gândește la femeile pe care le-a cunoscut în timpul detenției și pe care le-a lăsat în urmă. Ea povestește că s-au format legături strânse -adesea femeile stăteau treze până târziu, vorbind, mâncând împreună și făcând mișcare după videoclipuri puse la dispoziție de centrul de detenție.

„Multe dintre aceste femei nu au bani pentru avocați sau pentru relații cu mass-media. Așa că, dacă urmăriți asta, vă iubesc și voi continua să lupt pentru voi în fiecare zi”, le-a transmis ea.