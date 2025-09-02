search
Video O geantă misterioasă aruncată de la fereastra Casei Albe stârnește teorii nebunești

O înregistrare video devenită rapid virală a surprins momentul în care un obiect – aparent o geantă închisă la culoare – este aruncat de la etajul al doilea al Casei Albe, într-o zonă aflată sub restricții stricte de securitate. Incidentul a avut loc pe 1 septembrie, de Ziua Muncii, și a fost deja interpretat de internauți drept încă o piesă într-un puzzle mai amplu, dominat în ultimele zile de întrebări fără răspuns despre sănătatea fostului președinte Donald Trump, relatează msn.com.

Casa ALbă/FOTO: Arhiva
Casa ALbă/FOTO: Arhiva

Până în prezent, nici administrația de la Casa Albă, nici Serviciul Secret nu au oferit vreo explicație oficială – o tăcere care nu a făcut decât să alimenteze și mai mult valul de teorii, unele dintre ele mergând de la presupuneri banale (o greșeală de manipulare a deșeurilor) până la scenarii mai întunecate, ce invocă posibile acoperiri ale unor probleme de securitate sau chiar medicale.

„De ce aruncă cineva obiecte pe fereastră la Casa Albă? Asta nu are nicio logică, indiferent din ce perspectivă privești. Presa trebuie să afle ce s-a întâmplat, măcar din rațiuni de securitate. Ce face Serviciul Secret?”, a scris un utilizator pe platforma X (fostul Twitter), rezumând o parte din perplexitatea publică.

Contextul nu face decât să adauge suspiciune. În ultimele zile, au circulat insistent zvonuri privind o posibilă deteriorare a stării de sănătate a lui Donald Trump. Absența acestuia de la evenimente publice și un program oficial gol au alimentat speculații bizare, inclusiv teoria – infirmată ulterior – că fostul președinte ar fi decedat. Trump a fost surprins părăsind Casa Albă în drum spre un teren de golf, într-o apariție menită, aparent, să dezamorseze zvonurile.

Întrebările, însă, persistă. Semnalul de alarmă a fost tras încă de acum două săptămâni, când jurnaliștii au observat o vânătaie vizibilă pe mâna lui Trump, detaliu pe care Casa Albă nu l-a comentat nici până astăzi. În luna iulie, purtătoarea de cuvânt Karoline Leavitt recunoștea că fostul președinte suferă de insuficiență venoasă cronică – o afecțiune care duce la umflarea picioarelor. În ciuda asigurărilor că Trump este „apt pentru funcție”, imaginile cu membrele sale umflate au circulat masiv în mediul online, întărind percepția că nu totul este spus publicului.

SUA

loading Se încarcă comentariile...
