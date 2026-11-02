 O democrată susține candidatul republican la Senat în Michigan. Liderii partidului o acuză de „trădare” | adevarul.ro
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O democrată susține candidatul republican la Senat în Michigan. Liderii partidului o acuză de „trădare”

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Haley Stevens, membră democrată a Camerei Reprezentanților, și-a anunțat duminică, 1 noiembrie, sprijinul pentru republicanul Mike Rogers în cursa pentru Senat din Michigan. Decizia, luată după un conflict cu fostul său rival din alegerile primare, Abdul El-Sayed, a stârnit reacții dure în propriul partid și demisii în echipa sa, relatează CNN.

Haley Stevens
Haley Stevens Foto: Facebook Haley Stevens

Ruptură în tabăra democrată din Michigan, în apropierea alegerilor pentru Congresul SUA. Haley Stevens a anunțat duminică, 1 noiembrie, că îl susține pe republicanul Mike Rogers pentru un loc în Senat, în detrimentul candidatului propriului partid, Abdul El-Sayed. Gestul a provocat un val de critici din partea liderilor democrați, potrivit CNN.

Stevens, învinsă de El-Sayed în alegerile primare democrate, a apărut alături de Rogers la o slujbă în biserica Perfecting Church din Detroit. Ea și-a explicat alegerea susținând că Abdul El-Sayed i-ar fi transmis că nu mai este binevenită în campania sa. Congresmena a precizat, totuși, că 90% dintre voturi vor merge către democrați, relatează CNN.

Împrejurările îndepărtării sale de campanie sunt însă disputate. Congresmena democrată Debbie Dingell a declarat pentru CNN că ea a fost cea care i-a recomandat lui Stevens să nu mai participe la evenimentele lui El-Sayed, pe fondul tensiunilor dintre cei doi.

Reacții dure în Partidul Democrat și demisii în echipa lui Stevens

Chuck Schumer, liderul minorității democrate din Senat, a calificat decizia drept o „trădare josnică”. La rândul său, Hakeem Jeffries, liderul democraților din Camera Reprezentanților, i-a îndemnat pe alegători să îl voteze pe El-Sayed și a descris cursa din Michigan drept esențială pentru schimbarea majorității din Senat, potrivit CNN.

Și Nancy Pelosi, fosta președintă a Camerei Reprezentanților, a condamnat gestul. Într-un mesaj publicat pe X și citat de CNN, ea a acuzat-o pe Stevens că a trădat interesele familiilor din Michigan în privința sănătății, libertăților și viitorului lor.

Anunțul a avut consecințe și în echipa congresmenei: șeful de cabinet și directorul de comunicare au demisionat, au declarat surse pentru CNN. Potrivit postului american, decizia i-a luat prin surprindere pe mai mulți angajați, consilieri politici și vechi prieteni democrați ai lui Stevens.

El-Sayed: „Restul este doar o distragere a atenției”

Abdul El-Sayed a încercat să minimalizeze disputa și a spus că prioritățile sale rămân problemele cotidiene ale familiilor din Michigan: școlile în care învață copiii, hrana și posibilitatea de a plăti facturile medicale. Întrebat de jurnaliști despre Stevens, candidatul democrat a afirmat că nu se gândește la ea, relatează CNN.

„Ei sunt cei care contează. Restul este doar o distragere a atenției”, a declarat El-Sayed, referindu-se la familiile din Michigan, potrivit CNN.

În tabăra republicană, gestul a fost salutat de președintele Camerei Reprezentanților, Mike Johnson, care a spus că a discutat cu Stevens. Donald Trump a lăudat-o, de asemenea, pentru susținerea acordată lui Rogers, potrivit CNN.

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