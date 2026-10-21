O celebră bancă americană direcţionează 5 miliarde de dolari spre startup-uri militare şi roboţi industriali

JPMorgan Chase a investit 5 miliarde de dolari în companii considerate strategice pentru securitatea națională și industria americană, în primul an al unui program lansat de directorul general Jamie Dimon. Jumătate din bugetul inițial de 10 miliarde de dolari destinat investițiilor directe a fost deja angajată, iar banca ia în calcul extinderea acestuia. Printre companiile în care a investit se numără Hadrian, care dezvoltă fabrici automatizate pentru industria aerospațială și de apărare, și Castelion, producător de rachete hipersonice.

JPMorgan direcţionează 5 miliarde de dolari spre startup-uri militare şi roboţi industriali Foto: arhivă

JPMorgan Chase a alocat 5 miliarde de dolari pentru investiții directe în companii în primul an al inițiativei Security and Resiliency Initiative, un program destinat consolidării industriilor și lanțurilor de aprovizionare considerate esențiale pentru economia Statelor Unite.

Anunțul a fost făcut luni, 19 octombrie 2026, de cea mai mare bancă americană după valoarea activelor. Potrivit CNBC, ritmul investițiilor este suficient de rapid încât conducerea instituției să ia în calcul majorarea bugetului inițial, stabilit la 10 miliarde de dolari pentru o perioadă de zece ani.

„A făcut o treabă excelentă și ne-a adus participații în companii cu adevărat interesante”, a declarat Doug Petno, co-președinte al JPMorgan Chase, referindu-se la Todd Combs, executivul care coordonează investițiile directe.

Programul face parte dintr-o inițiativă mai amplă, lansată în urmă cu un an de Jamie Dimon, directorul general al băncii, care urmărește mobilizarea a 1.500 de miliarde de dolari în finanțări, investiții și alte operațiuni destinate sectoarelor strategice pe parcursul unui deceniu.

Hadrian și Castelion, printre companiile finanțate

Două dintre companiile în care JPMorgan Chase a investit sunt Hadrian și Castelion, ambele active în domenii legate de industria de apărare.

Hadrian dezvoltă fabrici automatizate pentru producția de componente destinate industriei aerospațiale și sectorului de apărare. Compania urmărește să utilizeze automatizarea pentru a extinde capacitatea de producție și pentru a reduce timpul necesar fabricării pieselor industriale.

În august 2026, JPMorgan Chase a participat la o rundă de finanțare de 1,4 miliarde de dolari pentru Hadrian, potrivit CNBC. Una dintre fabricile companiei din California utilizează un nivel ridicat de automatizare, cu aproximativ zece roboți pentru fiecare angajat uman, conform relatării publicației americane.

Cealaltă companie, Castelion, dezvoltă rachete hipersonice și a fost fondată în 2022 de foști ingineri ai SpaceX. JPMorgan Chase a participat la o rundă de finanțare de un miliard de dolari destinată dezvoltării programului de rachete Blackbeard.

Investițiile reflectă orientarea programului către companii care dezvoltă tehnologii de apărare și capacități industriale considerate importante pentru securitatea Statelor Unite.

Cele două companii sunt exemplele cunoscute ale portofoliului, însă banca nu a făcut publică lista completă a investițiilor realizate prin acest program.

Todd Combs coordonează investițiile directe

Investițiile sunt coordonate de Todd Combs, fost manager de investiții la Berkshire Hathaway, compania condusă timp de decenii de Warren Buffett. Combs conduce Strategic Investment Group din cadrul JPMorgan Chase și raportează conducerii băncii.

Bogații Europei își pun bolizii de lux gaj pentru credite la cea mai mare bancă din SUA

Echipa sa analizează companii aflate în diferite stadii de dezvoltare, de la firme care au nevoie de capital pentru extinderea producției până la societăți care dezvoltă tehnologii considerate strategice.

„Abordarea noastră este să găsim companii de generație și să fim parteneri pe termen lung cu acestea”, a declarat Combs, potrivit CNBC.

Grupul a evaluat sute de oportunități de investiții, iar strategia sa presupune preluarea directă de participații în companii, nu doar acordarea de împrumuturi sau furnizarea de servicii bancare.

Această abordare marchează o extindere a rolului JPMorgan Chase în finanțarea companiilor private, într-un moment în care dezvoltarea industriei de apărare, automatizarea producției și securitatea lanțurilor de aprovizionare au devenit priorități pentru Statele Unite.

De ce investește JPMorgan Chase în industria de apărare

Inițiativa a fost lansată pe fondul preocupărilor privind vulnerabilitățile lanțurilor de aprovizionare, dependența de producători străini și riscurile generate de tensiunile geopolitice.

Războiul din Ucraina, conflictele din Orientul Mijlociu și tensiunile comerciale dintre Statele Unite și China au evidențiat importanța accesului la energie, materii prime, componente industriale și echipamente militare.

Programul JPMorgan Chase nu se limitează însă la industria de apărare. Potrivit comunicatului oficial, inițiativa are cinci domenii principale:

lanțuri de aprovizionare și producție avansată;

apărare și industria aerospațială;

independență energetică și reziliență;

tehnologii strategice și de frontieră;

industria farmaceutică și tehnologiile medicale.

Investițiile directe de capital sunt destinate companiilor care pot contribui la dezvoltarea acestor sectoare. În paralel, banca finanțează și facilitează tranzacții de dimensiuni mult mai mari pentru proiecte industriale, energetice și tehnologice.

JP Morgan trage un semnal de alarmă pentru România: Ia împrumuturi scumpe ca o țară fără rating stabil, deficitul ar putea fi 6% din PIB

Peste 230 de miliarde de dolari în finanțări și tranzacții facilitate

În primul an al programului, JPMorgan Chase a finanțat sau a facilitat tranzacții în valoare de peste 230 de miliarde de dolari în cele cinci domenii strategice.

Suma include operațiuni de finanțare și tranzacții facilitate de bancă și este distinctă de cele 5 miliarde de dolari alocate investițiilor directe de capital.

Obiectivul general al Security and Resiliency Initiative este de a sprijini investiții și finanțări în valoare de 1.500 de miliarde de dolari în decurs de zece ani. Din această inițiativă face parte și bugetul inițial de 10 miliarde de dolari destinat investițiilor directe în companii selectate.

JPMorgan Chase a anunțat că programul s-a extins și în Europa și Canada, deoarece numeroase lanțuri de aprovizionare și capacități industriale importante pentru securitatea economică depășesc granițele Statelor Unite.

Potrivit comunicatului băncii, aproape o treime din activitatea asociată inițiativei în primul an s-a desfășurat în afara Statelor Unite.