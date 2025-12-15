Bogații Europei își pun bolizii de lux gaj pentru credite la cea mai mare bancă din SUA

Bogații Europei pot obține credite de la cea mai mare bancă din SUA, oferind drept garanție mașinile lor de lux, care sunt depozitate fizic în locații din Anglia, Italia sau Germania. JPMorgan și-a extins serviciile exclusive din America și pe piața europeană.

Banca privată a gigantului de pe Wall Street va oferi clienților opțiunea de a contracta împrumuturi dacă girează cu automobile clasice, rare sau personalizate, depozitate fizic în jurisdicții europene precum Anglia, Italia și Germania. Serviciul, deja disponibil clienților din SUA, va fi extins și în Franța, Elveția și Spania, a anunțat banca într-un comunicat publicat luni.

Impulsul către creditare vine în contextul în care persoanele înstărite folosesc colecțiile de mașini - și alte active fizice - ca o modalitate de a-și diversifica averea, bazându-se pe statutul tradițional al sectorului auto pentru proiecte bazate pe pasiune. Mașinile clasice de la mărci europene precum Ferrari NV, Porsche AG și Mercedes-Benz Group AG au depășit performanța piețelor bursiere în ultimii ani, iar piața generală a continuat să crească în 2024, chiar și în contextul unei recesiuni mai ample pentru activele de lux, potrivit Bloomberg.

Automobilele de lux se clasează drept cel mai popular activ de lux pe care tinerii ultra-bogați ai lumii aspiră să îl dețină personal, pe lângă proprietățile imobiliare, potrivit Raportului Knight Frank privind averea din 2025. Aceasta plasează mașinile înaintea cererii de avioane private, colecții de vin și artă și superiahturi.

Printre bogații lumii care pariază pe mașini de lux se numără Mark Mateschiz, fiul în vârstă de 33 de ani al regretatului cofondator al producătorului de băuturi energizante Red Bull GmbH, care a cumpărat colecția de automobile a miliardarului britanic Bernie Ecclestone anul acesta. Miliardarii francezi ai luxului, tată și fiu, Francois și Francois-Henri Pinault, precum și magnatul tehnologiei Xavier Niel, susțin, de asemenea, un proiect de relansare a istoricei mărci franceze de mașini de lux Delage Automobiles, un producător de hipermașini care costă cel puțin 2 milioane de euro fiecare.

„Înțelegem că colecționarea de automobile este motivată atât de pasiune, cât și de investiții”, a declarat Steven Hawkins, șeful diviziei de creditare specializată de la banca privată internațională a JPMorgan.

Spre finalul lunii septembrie, JPMorgan Chase & Co. anunța că adaugă o ofertă dedicată milionarilor în zeci de sucursalele băncii, cea mai recentă ofertă din eforturile depuse de directorul executiv Jamie Dimon în derulare, de-a lungul anilor, pentru a câștiga cotă în domeniul administrării averii.

Conform unui comunicat emis la 24 septembrie, banca a plasat angajați ai JP Morgan Private Client în 53 de sucursale din zonele prospere din New York, Connecticut, Florida și Texas. Aceasta se adaugă la 18 centre financiare și 15 birouri care deservesc clienți cu solduri de depozite și investiții între 1 milion și 5 milioane de dolari.

JPMorgan a creat segmentul – care nu trebuie confundat cu Chase Private Client, pentru clienții cu cel puțin 150.000 de dolari, sau cu JP Morgan Private Bank, pentru cei extrem de bogați – acum aproximativ un an, în urma achiziției First Republic Bank. Această firmă s-a specializat în servirea clienților bogați până când a dat faliment în 2023, iar JPMorgan a cumpărat-o din administrația publică a SUA.

Modelul First Republic „a acționat ca un catalizator pentru noi, să ne gândim cu adevărat la cum să dezvoltăm propunerea de valoare potrivită, oferta și canalele de distribuție potrivite”, a declarat Stevie Baron, șefa diviziei de bănci pentru persoane cu venituri mari la JPMorgan, într-un interviu. Baza de clienți în creștere rapidă, dar extrem de fragmentată, este „o parte insuficient deservită a pieței și una pe care ne concentrăm cu adevărat”.

Gestionarea averii a devenit un câmp de luptă cheie pe Wall Street în ultimii ani, băncile de toate dimensiunile fiind prezente în căutarea unor venituri mai stabile. În urmă cu mai bine de o jumătate de deceniu, Dimon a lansat o inițiativă de creștere de mare anvergură, menită să deservească mai mulți dintre cei simpli bogați, pe lângă cei ultra-bogați.

El a format o nouă unitate în cadrul băncii JPMorgan pentru consumatori și comunități, care are aproximativ 5.000 de sucursale în 48 de state, și a desemnat-o pe Kristin Lemkau să o conducă, scrie Bloomberg în septembrie. La sfârșitul celui de-al doilea trimestru, unitatea avea active de investiții ale clienților în valoare de 1,16 trilioane de dolari - mai mult decât dublu față de ceea ce avea la început. Ambiția pe termen lung este de 2 trilioane de dolari, potrivit unei prezentări cu ocazia unei zile dedicate investitorilor la începutul acestui an.

Topul ţărilor din Europa cu cei mai mulţi miliardari

Germania ocupă prima poziție în Europa în clasamentul țărilor cu cei mai mulți miliardari și locul patru la nivel mondial. Potrivit datelor publicate de Euronews, care citează Forbes, Germania numără 171 de miliardari, ale căror averi combinate depășesc 676,4 miliarde de euro.

Cel mai bogat german este Dieter Schwarz, fondatorul grupului Lidl și Kaufland, cu o avere estimată la 35 de miliarde de euro (41 de miliarde de dolari). De asemenea, el ocupă locul 37 în lume.

Pe locul al doilea în Europa se situează Italia, cu 74 de miliardari și o avere totală estimată la 289 de miliarde de euro (339 de miliarde de dolari). Cea mai bogată persoană din Italia este Giovanni Ferrero, moștenitorul imperiului de dulciuri Ferrero, care deține o avere de 32,6 miliarde de euro (38,2 miliarde de dolari), clasându-se pe locul 41 la nivel global.

Regatul Unit se află pe poziția a treia, cu 55 de miliardari, care cumulează 203 miliarde de euro (238 de miliarde de dolari), iar cel mai bogat britanic este Michael Platt, fondatorul fondului BlueCrest Capital, a cărui avere este estimată la 14 miliarde de lire sterline (16 miliarde de euro), ocupând locul 106 în lume.

Franța completează topul primelor patru țări europene, cu 52 de miliardari în anul 2025. Cel mai bogat dintre aceștia este Bernard Arnault, președintele conglomeratului de lux LVMH, care deține branduri celebre precum Louis Vuitton, Christian Dior și Sephora, averea sa fiind în 2025 estimată la 152 de miliarde de euro (178 de miliarde de dolari), ceea ce îl plasează pe locul 5 mondial, după ce a ocupat prima poziție în 2024.

România se află pe locul 20 în Europa, cu șase miliardari incluși în lista Forbes pentru anul 2025, în această ordine:

* Ion Țiriac – 2,1 miliarde dolari

* Dragoș Pavăl – 2 miliarde dolari

* Daniel Dines – 1,4 miliarde dolari

* Adrian Pavăl – 1,3 miliarde dolari

* Matei Zaharia & Ion Stoica – 2,5 miliarde dolari împreună.

Forbes estimează că, la nivel global, există peste 3.000 de miliardari, cu o avere totală de 16,1 trilioane de dolari (13,7 trilioane de euro) şi că peste jumătate din această avere se concentrează în Statele Unite, China și India, țări care adună și cel mai mare număr de miliardari.

Lista Forbes se bazează pe estimări în dolari americani și reflectă cetățenia indivizilor, nu țara în care locuiesc efectiv.