search
Luni, 15 Decembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Bogații Europei își pun bolizii de lux gaj pentru credite la cea mai mare bancă din SUA

0
0
Publicat:

Bogații Europei pot obține credite de la cea mai mare bancă din SUA, oferind drept garanție mașinile lor de lux, care sunt depozitate fizic în locații din Anglia, Italia sau Germania. JPMorgan și-a extins serviciile exclusive din America și pe piața europeană.

Sediul JPMorgan
Bogații Europei se pot împrumuta la JPMorgan dacă-și pun gaj bolizii de lux. Foto News

Banca privată a gigantului de pe Wall Street va oferi clienților opțiunea de a contracta împrumuturi dacă girează cu automobile clasice, rare sau personalizate, depozitate fizic în jurisdicții europene precum Anglia, Italia și Germania. Serviciul, deja disponibil clienților din SUA, va fi extins și în Franța, Elveția și Spania, a anunțat banca într-un comunicat publicat luni.

Impulsul către creditare vine în contextul în care persoanele înstărite folosesc colecțiile de mașini - și alte active fizice - ca o modalitate de a-și diversifica averea, bazându-se pe statutul tradițional al sectorului auto pentru proiecte bazate pe pasiune. Mașinile clasice de la mărci europene precum Ferrari NV, Porsche AG și Mercedes-Benz Group AG au depășit performanța piețelor bursiere în ultimii ani, iar piața generală a continuat să crească în 2024, chiar și în contextul unei recesiuni mai ample pentru activele de lux, potrivit Bloomberg.

Automobilele de lux se clasează drept cel mai popular activ de lux pe care tinerii ultra-bogați ai lumii aspiră să îl dețină personal, pe lângă proprietățile imobiliare, potrivit Raportului Knight Frank privind averea din 2025. Aceasta plasează mașinile înaintea cererii de avioane private, colecții de vin și artă și superiahturi.

Printre bogații lumii care pariază pe mașini de lux se numără Mark Mateschiz, fiul în vârstă de 33 de ani al regretatului cofondator al producătorului de băuturi energizante Red Bull GmbH, care a cumpărat colecția de automobile a miliardarului britanic Bernie Ecclestone anul acesta. Miliardarii francezi ai luxului, tată și fiu, Francois și Francois-Henri Pinault, precum și magnatul tehnologiei Xavier Niel, susțin, de asemenea, un proiect de relansare a istoricei mărci franceze de mașini de lux Delage Automobiles, un producător de hipermașini care costă cel puțin 2 milioane de euro fiecare.

„Înțelegem că colecționarea de automobile este motivată atât de pasiune, cât și de investiții”, a declarat Steven Hawkins, șeful diviziei de creditare specializată de la banca privată internațională a JPMorgan.

Spre finalul lunii septembrie, JPMorgan Chase & Co. anunța că adaugă o ofertă dedicată milionarilor în zeci de sucursalele băncii, cea mai recentă ofertă din eforturile depuse de directorul executiv Jamie Dimon în derulare, de-a lungul anilor, pentru a câștiga cotă în domeniul administrării averii.

Conform unui comunicat emis la 24 septembrie, banca a plasat angajați ai JP Morgan Private Client în 53 de sucursale din zonele prospere din New York, Connecticut, Florida și Texas. Aceasta se adaugă la 18 centre financiare și 15 birouri care deservesc clienți cu solduri de depozite și investiții între 1 milion și 5 milioane de dolari.

JPMorgan a creat segmentul – care nu trebuie confundat cu Chase Private Client, pentru clienții cu cel puțin 150.000 de dolari, sau cu JP Morgan Private Bank, pentru cei extrem de bogați – acum aproximativ un an, în urma achiziției First Republic Bank. Această firmă s-a specializat în servirea clienților bogați până când a dat faliment în 2023, iar JPMorgan a cumpărat-o din administrația publică a SUA.

Modelul First Republic „a acționat ca un catalizator pentru noi, să ne gândim cu adevărat la cum să dezvoltăm propunerea de valoare potrivită, oferta și canalele de distribuție potrivite”, a declarat Stevie Baron, șefa diviziei de bănci pentru persoane cu venituri mari la JPMorgan, într-un interviu. Baza de clienți în creștere rapidă, dar extrem de fragmentată, este „o parte insuficient deservită a pieței și una pe care ne concentrăm cu adevărat”.

Gestionarea averii a devenit un câmp de luptă cheie pe Wall Street în ultimii ani, băncile de toate dimensiunile fiind prezente în căutarea unor venituri mai stabile. În urmă cu mai bine de o jumătate de deceniu, Dimon a lansat o inițiativă de creștere de mare anvergură, menită să deservească mai mulți dintre cei simpli bogați, pe lângă cei ultra-bogați.

Citește și: Investitorii americani de la JPMorgan: România rămâne o țară de interes pentru piețele financiare

El a format o nouă unitate în cadrul băncii JPMorgan pentru consumatori și comunități, care are aproximativ 5.000 de sucursale în 48 de state, și a desemnat-o pe Kristin Lemkau să o conducă, scrie Bloomberg în septembrie. La sfârșitul celui de-al doilea trimestru, unitatea avea active de investiții ale clienților în valoare de 1,16 trilioane de dolari - mai mult decât dublu față de ceea ce avea la început. Ambiția pe termen lung este de 2 trilioane de dolari, potrivit unei prezentări cu ocazia unei zile dedicate investitorilor la începutul acestui an.

Topul ţărilor din Europa cu cei mai mulţi miliardari

Germania ocupă prima poziție în Europa în clasamentul țărilor cu cei mai mulți miliardari și locul patru la nivel mondial. Potrivit datelor publicate de Euronews, care citează Forbes, Germania numără 171 de miliardari, ale căror averi combinate depășesc 676,4 miliarde de euro.

Cel mai bogat german este Dieter Schwarz, fondatorul grupului Lidl și Kaufland, cu o avere estimată la 35 de miliarde de euro (41 de miliarde de dolari). De asemenea, el ocupă locul 37 în lume.

Pe locul al doilea în Europa se situează Italia, cu 74 de miliardari și o avere totală estimată la 289 de miliarde de euro (339 de miliarde de dolari). Cea mai bogată persoană din Italia este Giovanni Ferrero, moștenitorul imperiului de dulciuri Ferrero, care deține o avere de 32,6 miliarde de euro (38,2 miliarde de dolari), clasându-se pe locul 41 la nivel global.

Regatul Unit se află pe poziția a treia, cu 55 de miliardari, care cumulează 203 miliarde de euro (238 de miliarde de dolari), iar cel mai bogat britanic este Michael Platt, fondatorul fondului BlueCrest Capital, a cărui avere este estimată la 14 miliarde de lire sterline (16 miliarde de euro), ocupând locul 106 în lume.

Citește și: Topul ţărilor din Europa cu cei mai mulţi miliardari. Pe ce loc se află România și care este averea celor mai bogați români

Franța completează topul primelor patru țări europene, cu 52 de miliardari în anul 2025. Cel mai bogat dintre aceștia este Bernard Arnault, președintele conglomeratului de lux LVMH, care deține branduri celebre precum Louis Vuitton, Christian Dior și Sephora, averea sa fiind în 2025 estimată la 152 de miliarde de euro (178 de miliarde de dolari), ceea ce îl plasează pe locul 5 mondial, după ce a ocupat prima poziție în 2024.

România se află pe locul 20 în Europa, cu șase miliardari incluși în lista Forbes pentru anul 2025, în această ordine:

* Ion Țiriac – 2,1 miliarde dolari

* Dragoș Pavăl – 2 miliarde dolari

* Daniel Dines – 1,4 miliarde dolari  

* Adrian Pavăl – 1,3 miliarde dolari

Matei Zaharia & Ion Stoica – 2,5 miliarde dolari  împreună.  

Forbes estimează că, la nivel global, există peste 3.000 de miliardari, cu o avere totală de 16,1 trilioane de dolari (13,7 trilioane de euro) şi că peste jumătate din această avere se concentrează în Statele Unite, China și India, țări care adună și cel mai mare număr de miliardari.

Lista Forbes se bazează pe estimări în dolari americani și reflectă cetățenia indivizilor, nu țara în care locuiesc efectiv.

Economie

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
I-au promis bani, casă și soție, dar a ajuns într-o peșteră în deșert. Povestea olandezului care a luptat alături de ISIS în Somalia
digi24.ro
image
Unde se deschide cel mai mare parc tematic de iarnă din lume. Orașul de gheață își așteaptă vizitatorii
stirileprotv.ro
image
Cât este cea mai mare și care este cea mai mică pensie din România în 2025. Cine sunt pensionarii care le primesc
gandul.ro
image
Fii atent la postura în care dormi: ce sunt ridurile de somn și cum să previi acest semn de îmbătrânire prematură
mediafax.ro
image
Anunț de ultimă oră despre situațiile lui Musi și Karamoko înainte de UTA – Dinamo. Exclusiv
fanatik.ro
image
Rodica Stănoiu va fi exhumată de polițiștii și procurorii care fac cercetări pentru ucidere din culpă
libertatea.ro
image
Un banner i-a scos din minți pe susținătorii lui Georgescu veniți la CAB: țipete, înjurături și amenințări. „Marș la Moscova”
digi24.ro
image
Gigi Becali a intrat în direct pentru a se pronunța în privința documentarului-viral Recorder: „Nu l-am văzut, dar hai să vă spun de ce nu e ca acolo!”
gsp.ro
image
A aflat că iubitul ei va avea un copil cu altă femeie și n-a stat pe gânduri: ”Nu o să mă prefac prostuță”
digisport.ro
image
Ministrul Muncii, anunț despre majorarea pensiilor: cine sunt pensionarii care primesc bani în plus în decembrie
stiripesurse.ro
image
Călin Georgescu și-a dus degetul la nas înainte de întâlnirea cu Horațiu Potra. Ce spunea Elena Udrea despre semnificația acestui gest
antena3.ro
image
S-a aflat cauza morţii elevului din Timișoara, găsit fără viaţă la câteva ore după un majorat
observatornews.ro
image
Celebrul fotbalist la Steaua a ajuns boschetar: ”N-are casă, doarme pe străzi”
cancan.ro
image
FOTO. Gafă vestimentară fără precedent! Ce a pățit vedeta a pus-o într-o ipostază mai mult decât jenantă
prosport.ro
image
Ce înseamnă E10 la centrală. Eroarea semnalată de mulţi români în ultima perioadă
playtech.ro
image
Anunț de ultimă oră despre situațiile lui Musi și Karamoko înainte de UTA – Dinamo. Exclusiv
fanatik.ro
image
Sentința din "dosarul Herculane" aruncă și mai tare în haos celebra stațiune. Sunt șanse mici să mai renască renumita destinație turistică
ziare.com
image
Mbappe i-a zis direct lui Perez: ”Nu” pentru Jurgen Klopp! A ales ce antrenor vrea la Real Madrid
digisport.ro
image
Judecătorul care a refuzat să-i trimită după gratii pe afaceriștii implicați în dosarul "Mită în Portul Constanța”, solidar cu protestul magistraților
stiripesurse.ro
image
Ce se întâmplă cu regele Charles, la aproape doi ani după diagnosticul dureros. Ce decizie au luat medicii cu privire la tratamentul acestuia
kanald.ro
image
Orașul unde toți locuitorii trăiesc sub același acoperiș și...
playtech.ro
image
Ce se întâmplă cu Dan Petrescu, după ce s-a aflat că se confuntă cu probleme de sănătate! Daniel Pancu, dezvăluiri neașteptate după revederea cu antrenorul: „Am fost surprins…”
wowbiz.ro
image
ULTIMA ORĂ! Rodica Stănoiu, deshumată astăzi! Trupul său a fost dus la INML! Suspiciunile extrem de grave ale procurorilor!
romaniatv.net
image
Anunț oficial pentru cei 4,921 milioane de pensionari din România. La cât a ajuns pensia medie lunară la nivel național
mediaflux.ro
image
Gigi Becali a intrat în direct pentru a se pronunța în privința documentarului-viral Recorder: „Nu l-am văzut, dar hai să vă spun de ce nu e ca acolo!”
gsp.ro
image
Ce nu știai despre Raluca Moroșanu, judecătoarea care a înfruntat-o pe șefa Curții de Apel București, Liana Nicoleta Arsenie
actualitate.net
image
Strigătele de disperare ale lui Dani Cek și ale Părintelui Lungu: „Azi-noapte nu am dormit. Nu am închis un ochi”
actualitate.net
image
Irinel Columbeanu s-a botezat, înainte de Sărbători. Fostul milionar și-a schimbat religia la 68 de ani: „E cea mai importantă decizie din viața lui”
click.ro
image
Mariana Moculescu revine în casa în care a locuit cu Horia Moculescu? „Merit, partea mea a fost plătită din munca părinților” Unde îi sunt lucrurile: „Horia mi le-a dus în...”
click.ro
image
Carmen Harra, previziuni pentru 2026: „O rază de lumină” În ce culori se îmbracă de Revelion?
click.ro
FotoJet Ben (1) jpg
Ben Affleck, deprimat după ce și-a scos tatuajul cu J Lo, înainte să se vadă cu ambele Jennifer din viața lui
okmagazine.ro
Iulia Vântur Colinde, Corinde jpeg
Iulia Vântur își cântă dorul de acasă și lansează primul colind în română, după succesul din Bollywood
clickpentrufemei.ro
Sarmizegetusa Regia (© Facebook / Administrația Sarmizegetusa Regia)
Când a fost ridicată fortificația vizibilă în prezent la Sarmizegetusa Regia?
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Zi excelentă pentru o zodie de foc! 15 decembrie aduce noroc, reușite și vești bune pentru acești nativi
image
Irinel Columbeanu s-a botezat, înainte de Sărbători. Fostul milionar și-a schimbat religia la 68 de ani: „E cea mai importantă decizie din viața lui”

OK! Magazine

image
Ți se rupe inima! Cât de mult a afectat-o pe Prințesa Kate lupta personală cu cancerul. Nu poate uita

Click! Pentru femei

image
„Singur acasă” împlinește 35 de ani! Secrete de la filmările celui mai emblematic film de Crăciun

Click! Sănătate

image
Ce se întâmplă cu tensiunea ta arterială atunci când mănânci banane în fiecare zi?