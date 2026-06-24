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Noul șef interimar al Serviiilor Naționale de informații din SUA demite oficialii numiți de Tulsi Gabbard

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Bill Pulte, directorul interimar al serviciilor naționale de informații ale SUA a concediat șase persoane care au fost numite politic de fosta directoare, Tulsi Gabbard, și a îndepărtat zeci de funcționari de carieră din rolurile lor, potrivit a patru surse familiarizate cu situația.

Bill Pulte/FOTO: Wikipedia
Bill Pulte/FOTO: Wikipedia

CNN scrie că cei 45 de funcționari erau detașați la Oficiul Directorului Național de Informații (ODNI), ceea ce înseamnă că lucrau acolo, dar erau angajați oficial ai altor agenții. Ei au fost trimiși înapoi la instituțiile de origine, au precizat sursele.

Centrul Național pentru Combaterea Terorismului (NCTC), o componentă a ODNI care fusese considerată o posibilă țintă principală a restructurărilor lui Pulte, nu a fost afectat de reduceri, a declarat una dintre surse.

Marți seară, 23 iunie, Pulte a scris pe platforma X:

Astăzi am petrecut timp cu echipa Centrului Național pentru Combaterea Terorismului, care face o treabă extraordinară în protejarea țării noastre sub conducerea președintelui Trump. Sala era plină de profesioniști adevărați și patrioți americani. Este un privilegiu să lucrez alături de ei.”

O altă sursă a transmis pentru CNN că alte aproximativ 20 de concedieri ar putea avea loc în următoarele săptămâni, însă reducerile nu ar urma să depășească acest nivel.

Măsurile reprezintă primul pas important al directorului interimar Bill Pulte în procesul de restructurare a ODNI, instituție deja redusă în mandatul lui Tulsi Gabbard și criticată de o parte a mișcării MAGA, care o consideră parte a „statului paralel”.

Președintele SUA, Donald Trump, l-a numit pe Pulte cu misiunea de a „executa reducerea imediată și necesară a dimensiunii instituției”, după cum a scris pe Truth Social. Cu toate acestea, Pulte nu are experiență în domeniul securității naționale, iar numirea sa a stârnit inițial îngrijorări în rândul unor republicani din Congres.

Deși numirea lui Bill Pulte a stârnit inițial rezerve în rândul unor republicani, acestea s-au diminuat după ce directorul interimar a prezentat un plan de reformă și a colaborat cu senatorii din Comisia de Informații.

În timp ce republicanii apreciază măsurile de reducere a birocrației, democrații avertizează că eventualele concedieri masive din cadrul ODNI ar putea afecta securitatea națională a SUA.

ODNI a fost creat pentru a evita lipsa de coordonare între agențiile de informații, considerată unul dintre factorii care au contribuit la eșecul de a descoperi la timp complotul dinaintea atacurilor de la Atacurile de la 11 septembrie 2001.

Deși a fost criticată pentru birocrație, ODNI rămâne o instituție-cheie a comunității de informații americane.

Reducerile de personal, după planul anunțat de Tulsi Gabbard de a tăia 40% din posturi, au afectat moralul angajaților, iar surse din instituție spun că birourile sunt acum pe jumătate goale, iar personalul este profund demoralizat.

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