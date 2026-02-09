Musk schimbă ambițiile SpaceX. Miliardarul vrea să construiască un oraș pe Lună

Ambiția lui Elon Musk de a stabili, într-o zi, o colonie pe Marte pare să fi trecut pe plan secund, în favoarea unui obiectiv mai apropiat și mai realizabil – trimiterea oamenilor să locuiască pe Lună.

Într-o declarație postată duminică pe X, miliardarul a spus că compania sa, SpaceX, și-a schimbat prioritățile către construirea „unui oraș care se dezvoltă singur pe Lună”, susținând că acest lucru ar putea fi realizat în mai puțin de un deceniu, comparativ cu peste 20 de ani pentru un plan similar pe Marte, transmite CNN.

„Prioritatea principală este asigurarea viitorului civilizației, iar Luna oferă o cale mai rapidă”, a declarat el pe X, duminică. „Este posibil să călătorim spre Marte doar atunci când planetele se aliniază la fiecare 26 de luni (călătorie de șase luni), în timp ce putem lansa spre Lună la fiecare 10 zile (călătorie de două zile).”

Nu este clar imediat ce a vrut să spună Musk prin „oraș care se dezvoltă singur” sau dacă planurile sale sunt în concordanță cu un plan lunar similar propus de NASA. CNN a contactat SpaceX pentru comentarii.

Musk a precizat că compania rămâne dedicată construirii unui oraș pe Marte și va începe să facă acest lucru peste aproximativ cinci până la șapte ani. Chiar în luna mai a anului trecut, Musk spunea că SpaceX lucrează pentru a ateriza prima navă Starship fără echipaj pe Marte cât mai curând posibil, chiar din 2026.

Revizuirea previziunilor sale privind călătoriile spațiale vine după ce SpaceX a achiziționat săptămâna trecută XAI, o mișcare care va fuziona două dintre cele mai ambițioase companii ale sale într-una dintre cele mai valoroase firme private din lume.

De mai bine de un deceniu, Musk a subliniat constant concentrarea sa obsesivă pe stabilirea unei colonii pe Marte, afirmând că acesta a fost obiectivul principal al SpaceX încă de la înființarea companiei în 2002.

În discursuri susținute la conferințe aerospațiale și evenimente pentru angajații SpaceX, el a detaliat planuri ambițioase – deși discutabile ca fezabilitate – pentru stabilirea unei prezențe umane permanente pe Planeta Roșie, spunând că un astfel de pas este necesar pentru a asigura supraviețuirea unei colonii umane în cazul unui potențial dezastru global.

NASA, în schimb, s-a concentrat pe ambițiile sale lunare, mai ales din timpul primului mandat al președintelui Donald Trump, când vicepreședintele de atunci, Mike Pence, a declarat brusc că SUA vor trimite astronauți înapoi pe Lună până în 2024.

Planul îndrăzneț nu s-a concretizat, iar NASA lucrează în prezent pentru a readuce astronauții pe suprafața lunară până în 2028 – termenul pe care agenția îl viza încă din era Obama. Această revenire va marca prima dată când oamenii vor păși pe Lună de la încheierea programului Apollo, în 1972.

Musk a criticat eforturile în trecut, referindu-se la programul lunar al NASA, numit Artemis, ca fiind o „distracție” pe X, la începutul anului trecut.

„Nu, mergem direct pe Marte”, scria el atunci. „Luna este o distragere.”

Schimbarea aparentă a focusului lui Musk către Lună vine într-un moment în care miliardarul tech – ale cărui companii primesc contracte guvernamentale uriașe – a adoptat o poziție mult mai vocală în politică decât în anii anteriori. El a investit 290 de milioane de dolari în alegerile prezidențiale din SUA, susținându-l pe Trump și primind un post la Casa Albă, doar pentru a se certa brusc cu președintele. Relația dintre cei doi s-a îmbunătățit din nou în toamna trecută.