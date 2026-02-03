Elon Musk, primul om din istorie cu o avere de peste 800 de miliarde de dolari, după fuziunea SpaceX–xAI

Elon Musk a devenit primul om din istorie a cărui avere depășește pragul de 800 de miliarde de dolari, după anunțul privind fuziunea dintre SpaceX și compania sa de inteligență artificială, xAI, potrivit Forbes.

Tranzacția evaluează noua entitate rezultată din fuziunea SpaceX–xAI la 1.250 de miliarde de dolari și o transformă în cea mai valoroasă companie privată din lume.

Operațiunea are un impact direct asupra averii lui Musk. Înainte de fuziune, acesta deținea 42% din SpaceX, evaluată la 800 de miliarde de dolari, și aproximativ 49% din xAI, evaluată la 250 de miliarde de dolari. După combinarea celor două companii, Musk ar urma să dețină circa 43% din noua entitate, un activ estimat la aproximativ 542 de miliarde de dolari, relatează News.ro.

Averea lui Musk ajunge la 852 de miliarde de dolari

Potrivit calculelor realizate de Forbes, averea totală a lui Elon Musk a crescut cu 84 de miliarde de dolari după anunțul fuziunii, ajungând la 852 de miliarde de dolari. Diferența față de al doilea cel mai bogat om din lume, Larry Page, este uriașă, de aproximativ 578 de miliarde de dolari.

SpaceX devine astfel cel mai valoros activ din imperiul Musk. La acesta se adaugă participația de aproximativ 12% în Tesla, evaluată la 177–178 de miliarde de dolari, precum și opțiuni de acțiuni estimate la circa 124 de miliarde de dolari. De asemenea, Musk beneficiază de un plan de remunerare în valoare de 1.000 de miliarde de dolari, aprobat recent de acționarii Tesla, condiționat de atingerea unor obiective extreme de performanță.

Drumul spre primul trillionar din istorie

Nu este prima reconfigurare majoră a conglomeratului creat de Musk. În luna martie, acesta a fuzionat xAI cu rețeaua socială X, fostul Twitter. În doar câteva luni, averea sa a crescut spectaculos, depășind succesiv pragurile de 500, 600 și 700 de miliarde de dolari, pentru a ajunge acum la peste 800 de miliarde.

Această ascensiune accelerată îl apropie pe Elon Musk de un prag fără precedent, posibilitatea de a deveni primul trillionar din istorie, cu o avere de peste 1.000 de miliarde de dolari.