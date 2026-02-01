SpaceX vrea să lanseze un milion de sateliți pentru nevoile inteligenței artificiale

Compania SpaceX, condusă de Elon Musk, a depus o cerere la Comisia Federală pentru Comunicații din SUA (FCC) prin care solicită permisiunea de a lansa până la un milion de sateliți. Obiectivul: crearea unei rețele de centre de date orbitale care să deservească aplicațiile de inteligență artificială, transmite PCMag.

Potrivit documentelor oficiale, sateliții urmau să formeze un fel de “constelație” cu putere de calcul fără precedent, menită să susțină cele mai avansate modele de inteligență artificială și aplicațiile acestora. Fiecare satelit ar fi plasat într-o orbitală cu diametrul de până la 50 km, iar întreaga infrastructură ar folosi energie solară și ar necesita costuri minime de operare și mentenanță, argumentează SpaceX.

Sursele citate de companie sugerează că planul este strâns legat de intenția lui Musk de a aduce SpaceX la bursă, pentru a atrage fonduri destinate dezvoltării acestor centre de date în spațiu.

Scara proiectului depășește orice precedent. Până la sfârșitul lunii ianuarie 2026, SpaceX a lansat 11.000 de sateliți Starlink, dintre care peste 9.600 se află încă pe orbită. Prin comparație, noua cerere prevede o cantitate de aparate de 100 de ori mai mare decât nivelul actual la nivel global.

Agenția de reglementare americană va analiza cu atenție propunerea. În trecut, FCC a ajustat solicitările SpaceX: de exemplu, în 2020 compania ceruse permisiunea pentru aproape 30.000 de sateliți, însă a primit aprobarea doar parțială, iar luna aceasta a fost autorizată lansarea a încă 7.500 de sateliți Starlink.

SpaceX intenționează să implementeze un proiect fără precedent, care ar putea transforma radical infrastructura globală pentru calculul și dezvoltarea inteligenței artificiale. Totul depinde, însă, de decizia finală a autorităților de reglementare din SUA.