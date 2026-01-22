search
Joi, 22 Ianuarie 2026
Elon Musk face profeții bizare: roboții vor depăși numeric oamenii. Îmbătrânirea, „o problemă foarte ușor de rezolvat”

Cel mai bogat om din lume, Elon Musk, a făcut declarații îndrăznețe joi, la Forumul Economic Mondial de la Davos, afirmând că roboții vor ajunge să fie mai numeroși decât oamenii și că inteligența artificială va depăși inteligența umană în următorii ani, potrivit relatărilor din presă internațională.

Musk și-a făcut astfel prima apariție pe scena de la Davos. FOTO: X/@oct_florian
Într-o discuție cu Larry Fink, CEO al BlackRock, Musk a declarat că revoluția roboticii și a inteligenței artificiale va declanșa o „explozie economică fără precedent” și va satisface în mod eficient nevoile umane.

El a susținut că „vom produce atât de mulți roboți și atât de multă inteligență artificială încât vor acoperi complet nevoile umane” și a prezis că, în cele din urmă, vor exista mai mulți roboți decât oameni pe planetă.

De asemenea, Musk a menționat că roboții umanoizi dezvoltați de Tesla, cunoscuți sub numele de Optimus, vor fi capabili să realizeze sarcini simple în fabrici până la sfârșitul acestui an și activități industriale mai complexe în următoarele 12 luni, notează Euronews.

În ceea ce privește inteligența artificială, el a estimat că aceasta va deveni mai inteligentă decât orice individ uman până la sfârșitul anului 2026 și că în maximum cinci ani va depăși inteligența colectivă a umanității.

Musk a făcut și observații neobișnuite, glumind despre viața extraterestră și afirmând că ar fi „unul dintre ei, dar nu se crede așa”, stârnind hohote de râs în sală.

„Sunt întrebat des: «Există extratereștri printre noi?» Iar eu spun: da, eu sunt unul, dar nu mă cred. Dacă ar ști cineva dacă există extratereștri printre noi, acela aș fi eu”, a spus el.

Totodată, Musk a vorbit despre extinderea serviciilor robotaxi Tesla în Statele Unite, dar și despre așteptata aprobare a acestora în Europa în lunile următoare.

Referindu-se la longevitatea umană, Musk a spus că îmbătrânirea este „o problemă foarte ușor de rezolvat” și că, odată identificată cauza, soluția va deveni „incredibil de evidentă” pentru oamenii de știință.

Născut în Africa de Sud, miliardarul din tehnologie și fondator al companiilor Tesla și SpaceX și-a făcut astfel prima apariție pe scena celui mai important summit politic și economic din lume, după ce în trecut a criticat forumul drept „elitist și plictisitor”.

